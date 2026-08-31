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Girne'deki gemi kazasından kurtulan Deniz Özpolat yaşananları anlattı

Girne'deki gemi kazasından kurtulan Deniz Özpolat yaşananları anlattı

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Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na 267 kişiyle hareket eden yolcu gemisinin alabora olduğu kazadan kurtulan Deniz Özpolat, denizdeki bir çocuğun da aralarında bulunduğu yolcuların yardımına koştu. Özpolat, batan gemide yaşanan ihmali, "Koltuk patlayınca biz sahil güvenliği arayın dedik. Bir kişi çıktı, herhangi bir sorun yok dedi. Can yeleklerini bulamadık. Üzerimize kapıları kapattılar ve çıkamadık. Sonradan açtılar." sözleriyle anlattı.

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Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Haber

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