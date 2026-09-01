30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü Türkiye'de, dış temsilciliklerimizde ve dost ülkelerde anlamlı törenlerle kutlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir şeref defterine yazdığı ve yayınladığı mesajlar derin ve anlamlıydı. Başkan Erdoğan, deftere şunları yazdı: "Aziz Atatürk... Bundan 104 yıl önce olduğu gibi, bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Ruhun şad olsun. Bugün, zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen Türkiye vardır." Başkan Erdoğan'ın "Zulüm kimden gelirse gelsin" ifadesi küresel vicdanın siyasi kodlarını içeriyor. Uluslararası siyasetin, çoğunlukla çıkarların ve ittifakların soğuk matematiksel hesapları üzerinden yürüdüğü bir gerçektir. Çünkü, uluslararası ilişkilerde ebedi dostluklar değil, ebedi çıkarlar vardır kuralı geçerlidir. Başkan Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajında altını çizdiği "Zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan bir Türkiye vardır" ifadesi, Türkiye'nin küresel siyasette üstlendiği "vicdani hakemlik" rolünün açık bir mottosudur.

Geleneksel dış politikada, zalimin kimliğine göre pozisyon alınmaktadır. Eğer zalim güçlü ise sessiz kalınmakta, zayıf veya hasımsa ses yükseltilmektedir. İşte bu noktada Başkan Erdoğan'ın büyük liderlik özelliği ortaya çıkıyor. Erdoğan'ın buradaki duruşu, "Dünya 5'ten büyüktür" teziyle de tam bir paralellik gösteriyor. Türkiye'nin egemen güçlerin hukuksuzluklarına karşı ses çıkarabilmesi, egemen bir devlet iradesinin en somut göstergesi olmaktadır. Erdoğan'ın mesajındaki, "Mazlum kim olursa olsun" ifadesi Türkiye'nin, merhametin ve koruyuculuğun derinliğine işaret ediyor.

Sığınmacı krizlerinde Türkiye, mazlumun pasaportuna, mezhebine, ırkına bakmadı. İnsanları ayırmadı. Başkan Erdoğan'ın ifadesi sadece bugünün bir politikası değil, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan ve Cumhuriyet tarihinden devralınan tarihsel bir refleksin, modern siyasi dile dökülmüş bir gerçeğin ifadesidir. Başkan Erdoğan mesajında "Bedel ödemekten çekinmemek" cümlesini kuruyor. Biliyoruz ki, küresel sistemde statükoya karşı çıkmanın, adaleti savunmanın ve mazluma kol kanat germenin ağır bir faturası vardır. Bu fatura bazen ekonomik yaptırımlarla, bazen diplomatik yalnızlaştırma çabalarıyla, bazen de asimetrik tehditlerle önünüze konur. Erdoğan bu ifadeyle, Türkiye'nin bu ahlaki duruşu sergilerken karşılaşacağı risklerin farkında olduğunu ve bu riskleri göze aldığını deklare etmektedir. Büyük liderler; geleceği görebilen, kriz anlarında soğukkanlı kalan ve verdiği sözü tutan ortak özelliklere sahiptir. Başkan Erdoğan'ın da vizyoner, kararlı duruş, güvenilir oluş fikri takipçilik ve liderlik özellikleri öne çıkıyor.