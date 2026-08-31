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Tuncay Özkan'dan Cemil Tugay'a "Yeni Parti" tehdidi: Kararını ver, sonu kötü olur

Yeni Parti'ye geçme baskıları sonuç vermeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yönelik tehdit başladı. Yeni Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın 30 Ağustos töreninde Cemil Tugay'ın karşısına geçerek gözdağı verdiği öne sürüldü. Özkan'ın Tugay'a, "Bir an önce karar ver artık. Senin için iyi olmaz. Ayağını denk al. Aldığın kararlara dikkat et, sonu kötü olur sonra" dediği kaydedildi.

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Tuncay Özkan'dan Cemil Tugay'a "Yeni Parti" tehdidi: Kararını ver, sonu kötü olur

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü kutlamaları, CHP ile Yeni Parti arasındaki kavgayı gün yüzüne çıkaran skandala sahne oldu.

İddiaya göre, İzmir Valisi Süleyman Elban ile birlikte üstü açık askeri araçtan vatandaşları selamlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan protokol alanına geçti.

Cemil Tugay, burada CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçen İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile karşılaştı.

30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri sırasında Yeni Parti Milletvekili Tuncay Özkan’ın, bağımsız Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı protokol alanında tehdit ettiği öne sürüldü30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri sırasında Yeni Parti Milletvekili Tuncay Özkan’ın, bağımsız Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı protokol alanında tehdit ettiği öne sürüldü

AYAĞINI DENK AL SONU KÖTÜ OLUR!

Yeni Asır gazetesinin haberine göre, CHP'den istifa etmesinin ardından görevine bağımsız devam eden Cemil Tugay ile el sıkışan Tuncay Özkan'ın, bu esnada tehditvari üslup takındığı öğrenildi.

Protokolde yer alan diğer siyasilerin şahit olduğu olayda Özkan'ın Başkan Tugay'ı açıkça tehdit ettiği öne sürüldü.

Özkan’ın tokalaşma esnasında Tugay’a yönelik ağır ifadeler kullandığı öne sürüldü.Özkan’ın tokalaşma esnasında Tugay’a yönelik ağır ifadeler kullandığı öne sürüldü.

Tokalaşma anında yaşanan gerilime dikkat çeken kaynaklar, Özkan'ın Tugay'a hitaben, "Bir an önce karar ver artık. Senin için iyi olmaz. Ayağını denk al. Aldığın kararlara dikkat et, sonu kötü olur sonra" dediğini aktardı.

Yaşanan diyalog karşısında soğukkanlılığını koruyan Tugay'ın, Özkan'a herhangi cevap vermediği belirtildi.

Tuncay ÖzkanTuncay Özkan

YENİ PARTİ'YE GEÇMEDİ

Özgür Özel'in oluşumuna katılmak üzere CHP'den istifa ettiğini açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay daha sonra yaptığı açıklamada yoluna bir süre daha bağımsız devam edeceğini söyleyerek Özel'i yalnız bırakmıştı.

AK Parti'ye katılacağı öne sürülen Tugay'ın CHP'ye geri dönme ihtimalinin de bulunduğu iddia edilmişti..

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