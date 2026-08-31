Tuncay Özkan'dan Cemil Tugay'a "Yeni Parti" tehdidi: Kararını ver, sonu kötü olur

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü kutlamaları, CHP ile Yeni Parti arasındaki kavgayı gün yüzüne çıkaran skandala sahne oldu.

Cemil Tugay, burada CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçen İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile karşılaştı.

İddiaya göre, İzmir Valisi Süleyman Elban ile birlikte üstü açık askeri araçtan vatandaşları selamlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay , Konak Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan protokol alanına geçti.

AYAĞINI DENK AL SONU KÖTÜ OLUR!

Yeni Asır gazetesinin haberine göre, CHP'den istifa etmesinin ardından görevine bağımsız devam eden Cemil Tugay ile el sıkışan Tuncay Özkan'ın, bu esnada tehditvari üslup takındığı öğrenildi.

Protokolde yer alan diğer siyasilerin şahit olduğu olayda Özkan'ın Başkan Tugay'ı açıkça tehdit ettiği öne sürüldü.

Özkan’ın tokalaşma esnasında Tugay’a yönelik ağır ifadeler kullandığı öne sürüldü.