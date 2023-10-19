Rahmetli Sezai Karakoç'un Kudüs'teki Siyonist zulme dikkat çektiği Ey Yahudi şiiri; 1969'da Diriliş dergisinde yazıldı. Bu veciz şiirin bir bölümü, İsrail'in gaddarca Hastaneyi bombalaması sonrası duygularımıza tekrar tercüman olmaktadır.
"Hakettiğin cezayı en şiddetli bir şekilde çekeceksin
ey yahudi
Sen kutsal Kudüs'ün ruhuna ihanet ettin
Peygamberlerin dediği bir kere daha olacaktır
Sana haber verilen cezalar bir kere daha gelecektir
başına
Sen Süleyman Peygamberin ruhunu incittin ey yahudi
Davut Peygamberin ruhunu sarstın ey yahudi
Zebura ihanet ettin ey yahudi
Tevratın ve Zeburun
Musanın Davutun Süleymanın
Ve bütün kitapların ve bütün peygamberlerin
Gelmesini bekledikleri
Geleceğini haber verdikleri
Ve bütün kitapların ve bütün peygamberlerin
Evrene, insana, yere, göre ışık saçan
Büyük Peygamberin ayak bastığı yere
İmam olup bütün peygamberlere
Namaz kıldırdığı yere
İhanet ettin, aklınca hakaret ettin ey yahudi
Hakettiğin cezayı en şiddetli bir şekilde
çekeceksin ey yahudi
Büyük Peygamberin haber verdiği gibi
Sen cezanı çekerken
En vahşi taşların arkasına saklansan bile
Taşlar olduğun yeri haber verecek
Çünkü sen taşı bile yakacak kadar kinlisin ey yahudi
Sana hiç bir zarar vermemiş bir ümmet için
Sıkıştığın her sefer seni kurtaran
Seni koruyan acımasından ötürü senin kendisine sığınmanı
kabul eden
Kerim, cömert, mert bir ümmet için
İnsanlığın son ümidi bir ümmet için
En büyük kini duymaktasın
O fakir de olsa uludur
O mazlumdur
Sen onun ululuğunu ve mazlumluğunu, hakikat
taşıyıcılığını kıskanıyorsun ey yahudi
Bir gün gelecek azgınlığın sona erecektir
Kutsal Kudüs kurtulacak
Mescid-i Aksayı bu ümmet altından ve zebercetten
ve yakuttan
Yeniden yapabilecek bir kudrete erecektir
O gün Tanrının azabı senin için şiddetli olacaktır
Biz istesek bile seni ondan kurtaramayacağız ey yahudi
Bize bu yapılanı yapan sen değilsin
Biz kendi cezamızı çekiyoruz
Sen de bir gün kendi cezanı çekeceksin ey yahudi
Sana yeryüzü lanet edecektir
Sana gökyüzü lanet edecektir ey yahudi
En kısa zamanda tövbe yolunu tutmazsan ey yahudi''
Evet İsrail'in gaddarca hastahaneyi bombalamasından 12 saat sonra Biden ile Netanyahu Tel Aviv Havalimı'nda birbirlerinin boynuna sarıldılar, kucaklaştılar. Bu ikilinin görüntülerine baktıkça birisi Hitler, diğeri Mussolini gibi geliyor Müslümanlara. Naziler bile hastane vurmamıştı, bunlar Naziler'den daha gaddar. İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında Al Ahli Babdist Hastanesi'ni hedef aldı. Saldırı sonucunda en az 700 kişi hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya çok yakın isimlerden birisi olarak bilinen Hananya Naftali'den itiraf gibi bir paylaşım yaptı. Naftali, "İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze'deki bir hastanenin içindeki Hamas terörist üssünü vurdu" paylaşımını yaptı. Ancak katlettikleri Filistinliler arttıkça üzerine gönderisini sildi. İsrail'in katliamı sonrası Türkiye harekete geçti! Bakan Koca duyurdu: Sahra Hastaneleri kurmaya hazırız!
Başkan Erdoğan, dışişleri Bakanı Hakan Fidan çabalıyor. Gazze'yi ablukaya alan siyonist İsrail'in saldırıları hız kesmeden sürüyor. Her geçen dakika Gazze'deki can kaybı artıyor.
Bir kez daha Avrupa'nın ve ABD'nin aslında insanlıktan çıkmış yüzünü görüyoruz. Şaşırmıyoruz. Ancak sürekli insan hakları, demokrasi dersi veren ABD ve Avrupa'nın soykırım yüzünü daha da iyi görüyoruz. Maalesef Erdoğan'dan başka bu katliamları durdurmak için çabalayan lider yok. Katar, Mısır, Arabistan çabalıyor ama etkileri maalesef yok gibi.
Genel kanaat, Biden-Derin ABD ve İngiltere, saldırı planını çok önceden yapmış, İsrail piyonuyla başlattığı Yeni Dünya Düzeni'nin Ortadoğu bölümü dizayn edilmek isteniyor.
HEDEF.SURİYE-GAZZE-DOĞU AKDENİZ ...
Derin ABD taşeronu İsrail, Gazze'yi işgal etmek istiyor. Ne tesadüf. Yahudi sermayesinin gazetesi New York Times İSRAİL'İN GAZZE PLANI'nı yazdı. Başarırlarsa, kukla yönetimle Filistin'le iki devletli görünen ama yine tek devletli bir sistem yapılacak. BM de buna 'evet' diyecek.
SONUÇ: İşte burası çok önemli. Evanjelist Amerika-Siyonist İsrail çatısında, YAHUDİLERE SÖZDE VAAT EDİLMİŞ TOPRAKLAR NİL'DEN FIRAT'A KADAR... Emperyalist ABD aklıyla da RUSYA VE ÇİN'in Ortadoğu ve Afrika'daki köprülerini yıkmak.
ABD'NİN EVANJELİST AKLI İŞTE BU....