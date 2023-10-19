Rahmetli Sezai Karakoç'un Kudüs'teki Siyonist zulme dikkat çektiği Ey Yahudi şiiri; 1969'da Diriliş dergisinde yazıldı. Bu veciz şiirin bir bölümü, İsrail'in gaddarca Hastaneyi bombalaması sonrası duygularımıza tekrar tercüman olmaktadır.

"Hakettiğin cezayı en şiddetli bir şekilde çekeceksin

ey yahudi

Sen kutsal Kudüs'ün ruhuna ihanet ettin

Peygamberlerin dediği bir kere daha olacaktır

Sana haber verilen cezalar bir kere daha gelecektir

başına

Sen Süleyman Peygamberin ruhunu incittin ey yahudi

Davut Peygamberin ruhunu sarstın ey yahudi

Zebura ihanet ettin ey yahudi

Tevratın ve Zeburun

Musanın Davutun Süleymanın

Ve bütün kitapların ve bütün peygamberlerin

Gelmesini bekledikleri

Geleceğini haber verdikleri

Ve bütün kitapların ve bütün peygamberlerin

Evrene, insana, yere, göre ışık saçan

Büyük Peygamberin ayak bastığı yere

İmam olup bütün peygamberlere

Namaz kıldırdığı yere

İhanet ettin, aklınca hakaret ettin ey yahudi

Hakettiğin cezayı en şiddetli bir şekilde

çekeceksin ey yahudi

Büyük Peygamberin haber verdiği gibi

Sen cezanı çekerken

En vahşi taşların arkasına saklansan bile

Taşlar olduğun yeri haber verecek

Çünkü sen taşı bile yakacak kadar kinlisin ey yahudi

Sana hiç bir zarar vermemiş bir ümmet için

Sıkıştığın her sefer seni kurtaran

Seni koruyan acımasından ötürü senin kendisine sığınmanı

kabul eden

Kerim, cömert, mert bir ümmet için

İnsanlığın son ümidi bir ümmet için

En büyük kini duymaktasın

O fakir de olsa uludur

O mazlumdur

Sen onun ululuğunu ve mazlumluğunu, hakikat

taşıyıcılığını kıskanıyorsun ey yahudi

Bir gün gelecek azgınlığın sona erecektir

Kutsal Kudüs kurtulacak

Mescid-i Aksayı bu ümmet altından ve zebercetten

ve yakuttan

Yeniden yapabilecek bir kudrete erecektir

O gün Tanrının azabı senin için şiddetli olacaktır

Biz istesek bile seni ondan kurtaramayacağız ey yahudi

Bize bu yapılanı yapan sen değilsin

Biz kendi cezamızı çekiyoruz

Sen de bir gün kendi cezanı çekeceksin ey yahudi

Sana yeryüzü lanet edecektir

Sana gökyüzü lanet edecektir ey yahudi

En kısa zamanda tövbe yolunu tutmazsan ey yahudi''

Evet İsrail'in gaddarca hastahaneyi bombalamasından 12 saat sonra Biden ile Netanyahu Tel Aviv Havalimı'nda birbirlerinin boynuna sarıldılar, kucaklaştılar. Bu ikilinin görüntülerine baktıkça birisi Hitler, diğeri Mussolini gibi geliyor Müslümanlara. Naziler bile hastane vurmamıştı, bunlar Naziler'den daha gaddar. İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında Al Ahli Babdist Hastanesi'ni hedef aldı. Saldırı sonucunda en az 700 kişi hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya çok yakın isimlerden birisi olarak bilinen Hananya Naftali'den itiraf gibi bir paylaşım yaptı. Naftali, "İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze'deki bir hastanenin içindeki Hamas terörist üssünü vurdu" paylaşımını yaptı. Ancak katlettikleri Filistinliler arttıkça üzerine gönderisini sildi. İsrail'in katliamı sonrası Türkiye harekete geçti! Bakan Koca duyurdu: Sahra Hastaneleri kurmaya hazırız!

Başkan Erdoğan, dışişleri Bakanı Hakan Fidan çabalıyor. Gazze'yi ablukaya alan siyonist İsrail'in saldırıları hız kesmeden sürüyor. Her geçen dakika Gazze'deki can kaybı artıyor.

Bir kez daha Avrupa'nın ve ABD'nin aslında insanlıktan çıkmış yüzünü görüyoruz. Şaşırmıyoruz. Ancak sürekli insan hakları, demokrasi dersi veren ABD ve Avrupa'nın soykırım yüzünü daha da iyi görüyoruz. Maalesef Erdoğan'dan başka bu katliamları durdurmak için çabalayan lider yok. Katar, Mısır, Arabistan çabalıyor ama etkileri maalesef yok gibi.

Genel kanaat, Biden-Derin ABD ve İngiltere, saldırı planını çok önceden yapmış, İsrail piyonuyla başlattığı Yeni Dünya Düzeni'nin Ortadoğu bölümü dizayn edilmek isteniyor.

HEDEF.SURİYE-GAZZE-DOĞU AKDENİZ ...

Derin ABD taşeronu İsrail, Gazze'yi işgal etmek istiyor. Ne tesadüf. Yahudi sermayesinin gazetesi New York Times İSRAİL'İN GAZZE PLANI'nı yazdı. Başarırlarsa, kukla yönetimle Filistin'le iki devletli görünen ama yine tek devletli bir sistem yapılacak. BM de buna 'evet' diyecek.

SONUÇ: İşte burası çok önemli. Evanjelist Amerika-Siyonist İsrail çatısında, YAHUDİLERE SÖZDE VAAT EDİLMİŞ TOPRAKLAR NİL'DEN FIRAT'A KADAR... Emperyalist ABD aklıyla da RUSYA VE ÇİN'in Ortadoğu ve Afrika'daki köprülerini yıkmak.

ABD'NİN EVANJELİST AKLI İŞTE BU....