KÜRESEL güçlerin gözünü diktiği Doğu Akdeniz'in uçak gemisi özellikli stratejik adası Kıbrıs, 20 TEMMUZ

2024 günü bir başka güzeldi. Hür yaşayan Kıbrıs Türkleri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Devleti'nin mümtaz isimlerinin katıldığı 5O.

YIL törenlerini heyecanla, gururla, muhteşem kutladı.

Kıbrıs sadece bir ada değildir. Kıbrıs sıradan bir ada da değildir. Sadece antik medeniyetlerin kesişme noktasında yer almakla kalmaz, dünyanın en hassas bölgelerinden birindedir. Kıbrıs, Ön Asya'nın Anahtarıdır.

Stratejik bir deniz üssü olarak elde edilebilecek en iyi yerdir. Doğu Akdeniz'in uçak gemisi Kıbrıs'ta olanlar Doğu Akdeniz kıyılarının kaderini belirler ve ötesini de etkiler.

Aynı soydan gelen, aynı kültürü, aynı dili paylaşan bir Türk toplumunun Kıbrıs'ta yaşıyor olmasıdır.

Yakın Coğrafyamızın kalbinde bulunan Ada'daki Türk halkının ezilmesi, katledilmesi, köleleştirilmesi ve insan haklarından mahrum edilmesi, Türkiye için kabul edilemezdi.

30 Temmuz 1974 günü Kahraman Türk Ordusu, Kıbrıslı Türkleri ÖZGÜRLÜĞE kavuşturdu. O günden bugüne 50 yıldır, Rumlar kan akıtamadı. Kurşun sıkamadı. Türkiye, 1960 Garanti Antlaşması ile Kıbrıs'ta huzuru, sükunu ve adanın bağımsızlığı ile bağlantısızlığını bozmaya çalışan aparatları çöplüğe gönderdi. Doğu Akdeniz'in en kilit noktasında bulunan Kıbrıs, Türkiye'nin Güney sahillerinin güvenliği açısından da çok önemli bir stratejik konuma sahiptir. Türkiye'nin, açık olan sahil kapısı güneyde Kıbrıs, bir uçak gemisidir.

Bu gemi, düşman ellerde hiçbir zaman olmayacaktır.

Eğer Kıbrıs harekatı yapılmasaydı, Allah korudu, Türkiye ve Anadolu'nun bütün ikmal yollarının kapanması söz konusu olacaktı.

ANTALYA KÖRFEZİNDE

ANADOLU

KUŞATILACAKTI...

Kahraman Türk Ordusu, 50 yıl önce, Türkiye'nin güvenliğinin tehlikeye girmesini engelledi. Bugün, Mavi Vatan Stratejisi ile Doğu Akdeniz, ADALAR DENİZİ (EGE) ve Karadeniz'de bayrak gösteriyor. Rahmetli Mustafa Kemal Atatürk, geleceği iyi okuyarak, Güney sahillerinde bir tatbikatı izlemekte iken kurmaylarına, elini haritaya uzatarak Kıbrıs'ı işaret eder ve "Efendiler, Kıbrıs düşman elinde bulunduğu sürece, bu bölgenin ikmal yolları tıkanmıştır. Kıbrıs'a dikkat ediniz. Bu ada bizim için çok önemlidir" diye konuşmuştur.

Doğu Akdeniz, bugün Doğalgaz yatakları ile Küresel güçlerin gözünü diktiği yerdir. Kıbrıs, bu stratejik bölgeyi kontrol eden bir konumdadır.

Kıbrıs düşman ellere düşmediği için, yıllar sonra Başkan Erdoğan, stratejik LİBYA-TÜRKİYE anlaşmasıyla, Doğu Akdeniz'i parselleyen Küresel Güçlere meydan okumuştur. Gelecek 10 yıllarda, Kafkasya, Orta Asya ve Hazar petrolleri ve doğal gazı, borularla İskenderun körfezine gelecek ve buradan da dünyaya Türkiye pazarlayacaktır. Irak petrolü, halen buraya akmaktadır.

Kıbrıs ve Doğu Akdeniz üzerinde, dün de bugün de müthiş hamleler gerçekleşiyor. Askeri, enerji ve uluslararası deniz ticareti egemenliği kurmak üzere Kıbrıs satrancındaki aktörlerin (Türkiye, Amerika, Rusya, İngiltere, Çin, Almanya, Fransa, Israil, Yunanistan, Mısır) son stratejik hamlelerine dikkatle bakmakta, analiz etmekte ve olası gelişmelere göre hazırlıklar yapmakta büyük yarar var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, 30 Mart 2021'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu KIBRIS KONUSUNDA

STRATEJİK BİR KARAR

ALDI. Bu karar şöyle:

"KIBRIS meselesinde önümüzdeki günlerde yarım asırdır netice vermeyen ve TÜRK VARLIĞINI YOK SAYAN

YAKLAŞIMLARIN

YERİNE ADADAKİ

GERÇEKLERİ

GÖZ ÖNÜNDE

BULUNDURAN VE

HAKKANİYETİ ESAS

ALAN KAPSAMLI VE

KALICI ÇÖZÜMLERİN

BAĞIMSIZ İKİ DEVLET

TEMELİNDE GÜNDEME

ALINMASI HUSUSU

VAZGEÇİLMEZDİR."

Başkan Erdoğan, iki yıldır BM Genel Kurulu'nda dünyaya sesleniyor. Dünya çapında Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için diplomatik hamleler yapıyor. Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın yüzünü Türkistan bölgesine (Türk Dünyasına) çevirmesini gösteren jeopolitik hamleler ses getiriyor.

Artık, Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inin tanınması konusunda önemli bir sürece girildi.

Canımız, ciğerimiz Azerbaycan'ın LİDERİ İlham Aliyev, müthiş destek veriyor, KKTC'yi tanıma noktasında bulunuyor. Dost ve kardeş Pakistan'ın ve diğer Türk dünyasının da tanıma fikrinde oldukları gözleniyor.

SONUÇ: Geçen yıl, İstanbul Zirvesi'nde, "Türk Dünyası Vizyonu – 2040" stratejisi belirlendi. Türk Dünyası'nın 2040'a kadarki yol haritası karara bağlandı. Daha düne kadar dünya nizamına şekil veren 5 büyüklerin (Dünya beşten büyüktür) yanında yeni bir TÜRK DÜNYASI BİRLEŞİK DEVLETLERİ

ADIM ADIM

KURULUYOR. Gümbür gümbür geliyor. Tsunami dalgası gibi karşı çıkanları yutarak geliyor. BUGÜN KIBRIS TÜRK DEVLETİ

VE TÜRK DÜNYASI

BİRLEŞİK DEVLETLERİ paradigmalarını konuşuyorsak, bunu Allah Rahmet eylesin merhum Başbakanlarımız Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, kahraman şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz.

Bugün Irak'ta, Suriye'de, Azerbaycan'da şehit düşen kahramanlara borçluyuz. 21. YÜZYIL TÜRKLER'İN YILI

OLACAKTIR...