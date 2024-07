BAŞKAN Erdoğan'ın, masum Filistinlileri gaddarca katleden, Gazzelilere bomba yağdırarak soykırım yapmaya devam eden Siyonist Netanyahu'ya karşı başlattığı KÜRESEL VİCDAN HAREKETİ sonuçlarını veriyor. Pakistan, Netanyahu hakkında tarihi bir karar aldı.

Helal olsun Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e. Pakistan hükümeti, Netanyahu'yu resmen "terörist" olarak tanıma ve uluslararası toplumu da aynısını yapmaya davet etme kararı aldı. Pakistan, İsrail'in zulmüne maruz kalan Filistinli kurbanlarına yönelik desteğin hızlandırılacağını açıkladı. Siyonist Netanyahu, ağababalarına koştu.

Washington'a gelen Netanyahu, başkanlık yarışından çekilen Biden ile buluştu. Netanyahu, başkan adayı Trump'tan da çok memnun. Diyor ki, "İsrail için çok önemli olan iki partili desteği (ABD Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti) sağlamlaştırmaya çalışacağım".

Netanyahu, "Amerikan halkı bir sonraki başkan olarak kimi seçerse seçsin, İsrail'in, ABD'nin Orta Doğu'daki vazgeçilmez ve güçlü müttefiki olmaya devam edeceğini söyleyeceğim" dedi.

İki ülkenin "birleşik cephe" olmasının önemini de vurguladı.

ABD ve İsrail'in "bugün, yarın ve daima birlikte" olduğunu söyledi. İşte Amerika bu.

Masum Filistinlileri gaddarca öldüren Siyonist Netanyahu'yu bağırlarına basıyorlar. Dördüncü kez ABD Kongresi'nin her iki kanadına da konuşturuyorlar.

Biden'ın Netanyahu ile ilgili politikasına karşı çıkarak görevinden istifa eden 12 Amerikalı yetkili, Washington'ın ulusal güvenliği tehlikeye attığını söyledi. Eski yetkililerin yayımladığı ortak açıklamada, Biden'ın politikalarının Ortadoğu'yu daha da istikrarsızlaştırdığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: ABD'nin İsrail'e verdiği diplomatik destek ve ülkeye sağladığı sürekli silah akışı, Gazze'de kuşatma altındaki Filistin halkının öldürülmesinde ve aç bırakılmasında inkar edilemez bir suç ortağı olmamıza yol açtı.

Washington'ın yürüttüğü savaş siyasetiyle "ABD'nin sırtına hedef tahtası yerleştirdiğini" belirten eski hükümet yetkilileri, bu tutumun hem Filistinlilere hem de İsraillilere zarar verdiğine işaret etti. Açıklamaya eski bir Beyaz Saray yetkilisi, iki eski Hava Kuvvetleri personeli ve Savunma İstihbarat Teşkilatı'ndan (DIA) istifa eden subay da imza attı.



SONUÇ

Küresel Çete'nin organları The Economist, Time, New York Times medya suikastını başlattılar. Demokrat Partili Başkan Biden'ı ZORLA İSTİFA ETTİRDİLER.

Şu anda, Biden'ın yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i getirmeyi, yanına çok kuvvetli ve genç bir Demokrat valiyi getirmeyi planlamışlar.

Başkan yardımcısı olarak, Pensilvanya valisi Demokrat Partili SHAPİRO, Kentucky Valisi ANDY BESHEAR ve Kaliforniya Valisi Newsom ismi geçiyor. Ne tesadüf. Başkan adayı olması beklenen Harris'te, yardımcılığına getirilmesi beklenen ÜÇ İSİM DE, eyaletlerinde BAŞSAVCILIK yaptılar ve vali seçildiler.