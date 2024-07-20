BURSA'DAYIM.

ÇOK sıcak bir günde, Uludağ'a bakıyorum. Karlı Uludağ gelıyor aklıma. Biraz serinliyorum.

Kahvemı içerken, cep telefonundan son haberlere bakıyorum.

Bir haber dıkkatimi çok çekiyor; CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma sokulan 'kaset' hakkında açıklama yaptı.

Sarıgül videonun 'montaj, şantaj, tehdit içerikli' olduğunu söyledi. 'Yargı önünde hesaplaşacağız' dedi.

Sarıgül'ün X hesabından yaptığı açıklamasının tamamı şöyle: "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir.

Türkiye'nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız.

Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız.

ALLAH ALLAH dedim.

Nereden çıktı bu Mustafa Sarıgül'e yönelık iddia. Birkaç telefon konuşması sonrası aldığım bilgiler oldu.

2 İDDİA VAR.

1) Mustafa Sarıgül'e kasetle şantaj yapılarak paralara çökme faalıyetı...

2) Mustafa Sarıgül'ün Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber Cumhurbaşkanlığı adaylığı çalışmalarına şantajla engel olma tezgahları...

Aklıma Rahmetlı Zeki Müren'ın, "Denizler durulmaz dalgalanmadan..." şarkısının sözleri geldı.

''Saadet benziyor boş bir seraba Düşüyor her seven gönül azaba Gelmiyor çekilen dertler hesaba Diyorum sebep ne bu ıstıraba Diyorlar kül olmaz ateş yanmadan Denizler durulmaz, dalgalanmadan.

Beste: Hayri Yenigün Güfte: Orhan Seyfi Orhon Makam: Segah Usûl: Yürük Semâî Uzun yıllardır CHP'yi yazan bir gazeteciyim.

CHP'DE KAVGA,

HIZIPÇLIK,

DAR ALANDA

MANEVRALAR

HIÇ BİTMEZ diye yazmaktan ben yoruldum, CHP içindeki klıkler yorulmadı.

DURULMAZ CHP

KAVGA OLSA DA...

31 Mart seçımlerınden sonra nelerı koşuyoruz?

...Kemal Kılıçdaroğlu kliğiyle Ekrem Imamoğlu kliğinin kavgasını..

... Imamoğlu ile Özgür Özel'in karşılıklı manevralarını, ...Özgür Özel- Ekrem İmamoğlu- Mansur Yavaş arasında CUMHURBAŞKANLIĞI

ADAYLIĞI GİZLİ çekişmelerini, 4-8 Eylül Sivas CHP Tüzük Kurultayı için kliklerin savaş planlarını...

Bu kavgalar belli CHP'yi kesmemiş. Bu sefer Mustafa Sarıgül üzerine saldırılar var.

Neden acaba?

CUMHURBAŞKANI

ADAYI olması ihtimaline karşı şimdiden Mustafa Sarıgül'e de saldıran bir klik var.

Kulislere göre, Mustafa Sarıgül'e son saldırıyı Ekrem İmamoğlu'nun TROL ORDUSU paylaştı lafları, iddiaları ortalıkta dolaşıyor.

Mustafa Sarıgül'ün açıklamalarını da oğlu Emir Sarıgül de katıldı, sert açıklamalar yaptı.

Yani hem Mustafa Sarıgül hem oğlu, CHP içindeki bir kliğin manevralarına konu oluyor.

Elbette bu durum babasını üzmüştür. Sarıgüller'in Imamoğlu'na kırgınlığı söz konusu olduğundan, hedefe konmuş olabilirler.

Bu bakımdan, Mustafa Sarıgül'le ilgili terbiyesiz videoyu devreye sokanlara, Ekrem Imamoğlu'nun trollerinin destek vermesi, yaygınlaştrma iddialarının arkasında agırlıklı olarak, Cumhurbaşkanlığı meydan muharebesi, Kılıçdaroğlu- Sarıgül beraberliğini dağıtma tezgahları olduğu konuşuluyor.

Bugün, Sarıgül'e yonelik kampanyanın yarınlar da Mansur Yavaş'a da yönelmesi de öne çıkan ihtimaller ıçındedir.

TÜZÜK KURULTAY

MANEVRALARI..

CHP, Tüzük Kurultayı, Sivas Kongresi'nin yıldönümü olan 4 Eylül'de Sivas'ta başlayacak ve devam edecek.

Kılıçdaroğlu, Tüzük Kurultayı'nı seçimli CHP parti meclisi seçimine çevirmek için hazırlandı. Bu tehlikeyi gören Ekrem İmamoğlu da hazırlıklarını tamamladı.

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çekişmesinin arasında kalacak olan Özgür Özel'in ekibi de TÜZÜK KURULTAYI'nı erteleme çalışmaları yapıyor...

Parti örgütlerinden de tüzük kurultayının ertelenmesi talepleri geldiği belirtiliyor. Kurultay'ın ertelenmesi veya dar kapsamlı tüzük değişikliği seçeneklerinin tartışılmasının nedeni olarak, ÖZGÜR ÖZEL'E YAKIN kanatların, Tüzük Kurultayı'na sıcak bakmaması gösteriliyor.

'Kurultay'a harcayacağımız enerjiyi, sokağa inip çalışmaya harcayalım' diyenler var.

Bazı parti yöneticileri de tüzük kurultayının zamanlaması ve gerekliliği konusunda çekinceler dile getiriyorlar. Bir parti yöneticisi şunları söylüyor:

"Yerel seçimlerinde büyük başarı sağladık. İktidara ilk kez bu kadar yakınız. Durum böyleyken, örgütlerimizde, delegelerimiz arasında, 'Başarılı olduğumuz bir dönemde tüzük değişikliği üzerinden iç tartışmaların ön plana çıkması partiyi geriye götürür' görüşünde olanlar var." SONUÇ:

CHP'DE KAVGA

BİTMEZ. EN BÜYÜK

MANEVRALAR

CUMHURBAŞKANLIĞI

ADAYLIĞI İÇİN. EKREM

İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNÜ

KİM KESECEK DURUMA

GELİRSE, SARAÇHANE

MEDYASININ HEDEFİNDE

OLACAKTIR.

CHP'DE HİZİPÇİLİK

BİTMEZ. ÇÜNKÜ

GENLERİNDE VAR.

AZİZ MİLLETİMİZ

CHP'Yİ ÇOK İYİ

BİLİYOR. 74 YILDIR

İKTİDAR VERMİYOR.

EĞER KILIÇDAROĞLU

14-28 MAYIS

SEÇİMLERİNİ

KAZANSAYDI,

YANMIŞTI TÜRKİYE.

ETRAFINDA

SAVAŞLAR YAŞANIRKEN,

SILAHLANMA YARIŞLARI

TAM HIZLA SÜRERKEN,

ALLAH VE AZİZ

MİLLETİMİZ KORUDU

TÜRKİYE'MİZİ.