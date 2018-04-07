Bülent Erandaç
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Yeni Türkiye’nin küresel değeri yükseldi
1) Küresel lidere sahibiz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, devlet adamı özelliklerine haiz, hissedilir bir sempati ve destek kazanarak "lider imajı" ile ülke itibarımızı arttırıyor. İsmi dünyada milyonlarca insan tarafından biliniyor.
2) Jeo-stratejik konumumuzu çok iyi kullanıyoruz. Üç kıtayı birleştiren ve enerji koridorları üzerinde bulunan Türkiye'miz, jeo-stratejik hamlelerle oyun kuruyoruz.
3) Uluslararası sorunlara ve ülkemizin menfaatini ilgilendiren konulara dikkat çekmeyi başarıyoruz.
Gözlerimiz ve hedeflerimiz 780 bin kilometrekare ile sınırlı değil. Uzun vadeli stratejilerimiz (2023-2953- 2071) var.
4) Önemli uluslararası zirvelere ev sahipliği yapıyoruz. Bu şekilde dünya siyasetinin şekillenmesinde rol oynuyoruz. "Kilit ülke" konumundayız. Sözümüz dinleniyor.
5) Güçlü ordumuz ve genç nüfusumuz var. Ülke ve dünya geleceğine dönük ciddi askeriteknolojik projeleri hazırlayan bir "ekip ruhu" oluştu.
14 MAYIS ÖNEMLİ
ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan edip büyükelçiliğini İsrail'in 70. kuruluş yıldönümü olan 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşıyacağını söylemişti.
İslam dünyası, Türkiye'nin atacağı adımlara dikkat kesilecek.
Nitekim daha önce, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Trump'ın Kudüs kararına karşı, 'İslam dünyası'nı ayağa kaldırmış, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ABD'ye büyük tokat atmasını sağlamış, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, ABD'yi çaresiz bırakmıştı.
14 Mayıs'a dikkat.
Müslümanlar'ın gür sesi Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın atacağı jeopolitik adımlar çok çok önemli.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Gökhan Günaydın, tedavisinin ardından silah arkadaşlarının yanına dönmek için gün sayıyor. Günaydın "Önce vatan" diyor.
İSLAM DÜNYASININ CELLATLARI
İngiltere, Bahreyn'de daimi üs kurdu. Kamışlı'da PKK-YPG katilleriyle buluştu. ABD-İngiltere ittifakı, Fransa'nın PROJE CUMHURBAŞKANI
MACRON'u da Suriye'de sahaya sürdüler. Genel Yayın Yönetmenimiz Ergün Diler'in çok isabetle vurguladığı gibi, ABD-İNGİLTERE ittifakı dünyayı dizayn etmeye çalışıyor. Unutmamak gerekir ki İNGİLİZ AKLI HEP BİR ADIM ÖNDE. KOLAY KOLAY GERİYE DÜŞMEZ. DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKIP DEPAR ATTIĞI ÇOK. ABD patronajında İngiltere-Fransa, YENİ SYKES-PICOT peşindeler.
Irak, Suriye, Lübnan'ı kantonlara bölme, Süveyş'i, Doğu Akdeniz'i kontrol etme, buradan küresel güç olan ÇİN'in, İPEK YOLU ve Rusya projelerini parçalama hevesindeler. Ancak güçlü lider Erdoğan ve Büyük-Millet- Türkiye, nefeslerini kesiyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN 'YIKICI İSMET PAŞA' TAKTİKLERİ
CHP zihniyetinin sefaleti.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun her sözü hicap içeriyor. Her sözünde hakaret var. Ölçüsüz, ne kadar ayıp söz varsa kullanıyor. Vicdanı sızlamadan, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'la Afrin kahramanı Mehmetçikler'e moral vermeye giden sanatçılara "Rezil adamlar" derken utanmıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımız'a düşman. HDP-PKK, "hendek arkadaşları"na ise müşfik.
HDP'li Selahattin Demirtaş'a, bir Tuncay Özkan'ı bir Öztürk Yılmaz'ı gönderiyor.
Mesaj yolluyor. "Hendek arkadaşları"yla işbirliği içinde. Tescilli vatan haini FETÖ'cülerle perde arkasında yandaş. Arka planda ne var?
Kemal Kılıçdaroğlu, bunları bilerek yapıyor.
Örnek aldığı 1959'larda askeri cuntaları tahrik ederek 27 Mayıs darbe mekaniğini çalıştıran İsmet Paşa'nın YIKICI TAKTİKLERİNİ aynen uyguluyor.
Çok yazık ediyor, memleketimizin geleceğine.
Kemal Bey, daha da sert olacakmış! Ateş olsa "cirmi" (hacmi) kadar yer yakar.
DERİN SÖZ
"YENİ SYKES-PICOT'LARA İZİN VERMEYECEĞİZ. DEAŞ'ın başını nasıl ezdiysek, PKK, YPG'nin başını da öyle ezeceğiz. Kimsenin başkaları hesabına bu toprakları kana, ateşe, zulme, acıya boğmasına müsaade etmeyeceğiz. Bölgemizde yeni Sykes-Picot paylaşımlarının yapılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.
Coğrafyamızın kaderini emperyalistlerin hırslarına, ihtiraslarına terk etmeyeceğiz." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
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