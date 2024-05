TÜRKİYE, yabancı servislerin (küresel derin odaklar) fonladığı ETKİ AJANLARINA (İÇTEN-DIŞTAN) geçit vermemek için geleceğe yönelik Stratejik Planı'nı hazırladı. Adalet Bakanlığı'nda 9'uncu Yargı Paketi son şeklini aldı.

Kanun Teklifi Haziran'da veya yaz tatili sonrası Ekim'de açılacak TBMM'ye sevk edilecek. Bir süreden beri, 9'uncu Yargı paketi içinde "ETKİ AJANLIĞI" suçları için bir düzenleme yapılacağı siyasi, iktisadi ve medya dünyasında tartışılıyor.

TBMM görüşmeleri sırasında ETKİ AJANLIĞI konusu gündemin başına oturacağa benziyor. Türk Ceza Kanunu'nda tarif edilen 'casusluk', 'ajanlık', tanımına yeni bir kavram olarak ETKİ AJANLIĞI da giriyor. Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma suçu"nu düzenleyen 339. Maddesi'ne "diğer faaliyetler" başlığı ile eklenen taslağı DEVLET "yeni tip ajanlık faaliyetiyle mücadele" gerekçesine dayandırıyor.

Peki 'Etki Ajanlığı' kavramı nedir? Etki ajanlığı bir ülkenin, bir başka ülkedeki insanların, görüş, tavır, duygu ve davranışlarını etkilemek için savaşa başvurmaksızın propaganda yöntemleriyle, planlı bir görüş ve bilgi iletiminde bulunma faaliyetidir. Dijital sözlü ve yazılı yayıncılığın çok etkili konuma geldiği bu alanı yabancı gizli servislerin algı operasyonu amacıyla kullandıkları gizli değil.

Dijital yayın ve sosyal medya dev kuruluşlarının örneğin FACEBOOK ve diğerlerinin arka planında ABD VE ÇİN istihbarat servislerinin olduğu bir gerçek.

Küresel güçlerin istihbarat servislerinin özellikli ülkelere yönelik örneğin işadamı, gazeteci, yazar, bürokrat, akademisyen, STK gibi kuruluşlar üzerinden etki ajanlığı kullanımını göz önüne alan TÜRK DEVLETİ yeni düzenleme ihtiyacı duydu. Bir gerçeği daha hatırlayarak, ETKİ AJANLIĞI konusunda TÜRKİYE'nin çok önemli bir konumda bulunduğunu analiz edelim.

1960, 1980, 28 Şubat 1996, 17-25 Aralık 2013, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de gerçekleşen ve teşebbüs aşamasında kalan her darbe olayında, DERİN AMERİKA VE AVRUPA istihbarat servislerinin rol aldığı, ETKİ AJANLARINI kullandıkları BİR GERÇEK.

Darbelerde, 1980 öncesi iç kavgada, 1980 sonrası bölünmeye karşı verilen mücadelede görüldü ki, ülkemizi etki altına almaya çalışan yabancı servis etki ajanları, halkımızın içine sokmaya çalışmışlar, bir takım senaryolarla kafaları devamlı bulandırmış, her şey bir taraftan gelecekmiş mesajı vermek suretiyle korkutarak halkımızı etkilemeye önem vermişlerdir.

GÜNÜMÜZDE ise ABD şirketleri son teknolojik gelişmelerde çok etkililer. Apple, Microsoft, Amazon, Google'ın çatı şirketi Alphabet, Facebook; bunlar öyle bir veri altyapısı geliştirdi ki dünyadaki hiçbir ulusal istihbarat şirketinin ulaşamayacağı gibi bir taban oluşturdukları biliniyor.



MİT'İN BÜYÜK BAŞARISI

Milli İstihbarat Teşkilatı'nı Hakan Fidan çağa uydurdu. İbrahim Kalın, MİT'in başarılarına başarı katıyor. Son bir yılda MİT'in İsrail, İran, Avrupa odaklı başarılı operasyonlarında ETKİ AJANLARI da yakalandı.

MİT de hesabından yayımlanan 'Casusluk nedir' adlı bir video ile yurttaşların çevresinde şüpheli gördükleri kişileri kendilerine bildirmelerini istedi. TÜRK DEVLETİ, Türk Ceza Kanunu'nun CASUSLUK maddesinde, ETKİ AJANLIĞINI detaylı çerçeveye aldı.

Türkiye'de son yıllarda en çok tartışılan istihbarat faaliyetleri arasında etki ajanlığı da var.

SONUÇ: Yeni Dünya Düzeni kuruluyor.

Bir kutup Amerika (NATO) – Avrupa, diğer kutup Çin, Rusya.

Türkiyemiz, iki kutup arasında dünyanın en stratejik konumuna sahip. Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, bölgesel güç küresel aktör olarak Avrasya'nın kalpgahında, yeni dünya düzeninin kaderini belirleyecek özelliklere sahip.

Konumu ile Türkiye, Küresel Güçlerin merceklerini çevirdiği ülke. Türkiyesiz OYUN KURAMAZLAR.

Küresel Güçlerin istihbarat servislerinin Türkiye üzerinde, OYNAYACAKLARI HER OYUNU BOZARIZ.