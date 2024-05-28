T.C.

BURSA

6. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

Sayı : 2023/823 Esas

Davacı, ŞÜKRİYE KÖRFİ ile Davalı , METİN KÖRFİ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

METİN KÖRFİ'nin tebligata yarar adresi meçhule kalıp tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Davacı vekili dava dilekçesinde; tarafların 08/08/2000 yılında evlendiklerini, 2 çocukları bulunduğunu, davalının başka kadınlarla görüştüğünü, davalının birçok kişiye borçlandığını, davalının evlilik süresince evlilik birliğinin yükümlülüklerini yerine getiremediğini, evlilik birliğinin sürdürülmesinin imkansız hale geldiğini beyan ederek tarafların boşanmalarına, müvekkili lehine 5.000,00 TL Tedbir-Yoksulluk , 5.000.00 TL Tedbir-İştirak nafakasına, 100.000,00 TL maddi, 100.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı METİN KÖRFİ 'ye iş bu davetiyenin tebliğ (yayım) tarihinden itibaren 7 gün sonra ilanen tebligat yapılmış sayılır, HMK 122,126,129 md. leri uyarınca usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize sunmanız gerektiği, (HMK 136MD. ) hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02039373

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