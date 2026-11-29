YILLARDIR Akdeniz'de kurulmaya çalışılan bütün hesaplar yeniden şekilleniyor. Türkiye'nin attığı adımlar, yalnızca deniz yetki alanlarını koruma hamlesi değil elbette. Doğu Akdeniz'den Kuzey Afrika'ya, KKTC'den Orta Doğu'ya uzanan geniş bir jeopolitik denklemin yeniden inşa edilmesi anlamına geliyor. Bir dönem Türkiye'nin Libya'daki askeri ve siyasi hamlelerine karşı cephede bulunan Halife Hafter Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan'la görüştü, ardından yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Üstelik bu temas, Türkiye'nin Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile gerçekleştirdiği görüşmelerin hemen ardından geldi. Bu tablonun arkasında çok daha büyük bir stratejik ağırlık var.

27 Kasım 2019'da Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı, Doğu Akdeniz'deki güç dengesini değiştiren en kritik dönüm noktalarından biriydi. O dönem bu anlaşmaya karşı çıkan ve Batılı aktörlerle uyumlu hareket eden doğudaki yapılar, Türkiye'nin sahadaki ve masadaki yükselen caydırıcılığı karşısında pozisyon değiştirmek zorunda kaldı. Altı maddeden ve iki ekten oluşan mutabakatta iki ülke arasındaki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırları 36 coğrafi koordinat noktası üzerinden netleştirildi.

İşte bu süreç, Türkiye'nin Libya'da tek taraflı bir angajmanın ötesine geçen çok boyutlu bir diplomatik üstünlük kurduğunu gösteriyor. Artık doğudaki siyasi kurumların da 2019 mutabakatını fiilen kabullenmesi Ankara'nın elini güçlendiriyor.

Libya'nın askeri yapılarının bütünleşmesi, enerji potansiyelinin değerlendirilmesi, altyapı projeleri ve deniz yetki alanları, Türkiye'nin öncelikli başlıkları arasında yer alıyor. Avrupa Birliği'nin 2026 Türkiye raporuna yansıyan verilere göre Libya Ulusal Petrol Kurumu, Şubat 2026'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na hidrokarbon arama ruhsatı verdi. Bu adım, 2019 mutabakatının sahadaki karşılığını somutlaştırırken enerji ve ekonomik iş birliğini yeni bir seviyeye taşıyor. Akdeniz denkleminin kilit unsurlarından biri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. KKTC, Türkiye için yalnızca tarihi ve siyasi bağlarla değil, Doğu Akdeniz'deki güvenlik, enerji ve deniz yetki alanları politikalarının ayrılmaz bir parçası olarak öne çıkıyor.

Kıbrıs adasının konumu, Doğu Akdeniz'deki deniz ulaşım hatları ve enerji rezervleri açısından stratejik değer taşıyor. Mavi Vatan; deniz yetki alanları, deniz güvenliği, enerji kaynakları, ticaret rotaları, limanlar, denizaltı altyapısı ve askeri caydırıcılığı bütüncül bir yaklaşımla ele alan vizyoner bir doktrin. Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği deniz platformları da bu kapasiteyi pekiştiriyor. TCG Anadolu'nun SİHA ve insansız hava araçlarıyla entegre görev kabiliyeti, MİLDEN milli denizaltı projesi, TF-2000 hava savunma muhribi, MİLGEM korvetleri, yerli seyir füzeleri ve yeni nesil su üstü platformları, Türkiye'nin denizlerdeki caydırıcı gücünü ve savunma bağımsızlığını ileri taşıyan temel unsurlar arasında bulunuyor.

KABUS GİBİ

MAKİNE Zekası Araştırma Enstitüsü (MIRI) Başkanı Nate Soares, yapay zekanın insanlığı yok edebileceğini iddia etti. Soares, "İlk otomobiller üretildiğinde, bir grup atın uzaktan onları izleyip 'Bu aracın henüz yapamadığı bir sürü şey var' dediğini hayal edin. Yapay zeka her geçen gün gelişiyor; giderek daha uzun ve karmaşık görevleri başarıyla üstlenebildiğini görüyoruz. Ben 'yapay zeka işsizlik kıyameti getirecek' diyenlerden değilim; ben 'yapay zeka tüm insanları öldürecek' diyenlerdenim. Bu senaryoda aslında tam istihdama ulaşacağız; hepimiz yok edilmeden hemen önce herkesin bir işi olacak" dedi. Asıl tehlike, yapay zeka konusunda uzmanların çoğu Soares'i haklı buluyor.

GİZLİ HESABI VAR

ÖNDE gelen bilgisayar bilimcileri ve merkez bankası yetkilileri, yapay zekâ modellerinin on yıllardır çözülemeyen şifreleme problemlerinde önemli bir eşiği aşmış olabileceği konusunda uyarıda bulundu.Uzmanlar, teknolojideki bu hızlı ilerlemenin bankacılık sistemlerinden finansal işlemlere, devletlerin gizli belgelerinden kritik altyapılara kadar pek çok alanı tehdit edebileceğini belirterek, mevcut güvenlik sistemlerinin aylar içinde savunmasız kalabileceğine dikkat çekti. Bankadaki paranız sıfırlanabilir. O nedenle gerçek belge de elimizin altında olmalı. Dedelerimizin banka cüzdanları gibi. Teorik bilgisayar bilimci Scott Aaronson da gelişmiş yapay zekâ modellerinin şifreleme sistemlerini anında çözdüğünü ve banka hesaplarını boşaltabileceğini belirtti.

PARANTEZ

Belçika'da Fransızca yayın yapan yayınevleri, yapay zekanın kitap üretiminde giderek daha fazla kullanılmasına karşı, tamamen insan emeğiyle hazırlanan eserlerin özel bir etiketle tanımlanmasını istiyor.