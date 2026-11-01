Emre Şahin

FRANSIZ medyası, sokak olaylarına tanıdık bir yerden bakıyor. Fransız istihbaratının yaklaşık 3 yıldır yaptığı çalışmada, sosyal medyadan bir algıyı olguya çevirmenin çok yaygın olduğuna dair hazırladığı rapor medyaya sızdırıldı. TikTok, Instagram, X, YouTube ve Facebook gibi platformlardan ırkçı ve İslamofobik paylaşımların etkin şekilde yayılması, sokak olayları için de benzer çalışmaların çok etkili olduğu Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a bir rapor halinde sunuldu. Fransa'da lise öğrencilerinin öncülüğünde kötü okul koşulları ve artan hayat pahalılığına karşı başlatılan protestolar; kısa sürede sendikaların, çiftçilerin ve sarı yeleklilerin katılımıyla kitlesel bir ekonomik ve toplumsal harekete dönüştü. Ancak istihbarat raporları, bu sıkıntıların 10 yıldır sürdüğünü belirtiyor. Sadece Fransa mı karıştı? Elbette hayır.

İSPANYA: Başkent Madrid başta olmak üzere birçok şehirde halk; derinleşen konut ve kira krizini, evlerin büyük yatırım fonları tarafından toplu alımını ve öğretmenlerin özlük hakları ile maaş iyileştirmesi taleplerini protesto ediyor.

ALMANYA: Özellikle Z Kuşağı gençlerin öncülük ettiği hareketler; artan hayat pahalılığını, eğitim ve sosyal harcamalardaki bütçe kesintilerini ve yeni askerlik düzenlemeleriyle militarizme kaydırılan politikaları protesto etmek için ülkenin pek çok kentinde sokaklara dökülüyor.

İTALYA: Öğrenciler ve işçi sendikaları, eğitime ayrılan yetersiz bütçeyi, kötüleşen okul koşullarını ve hükümetin ekonomik reform politikalarını protesto ediyor.

PORTEKİZ: Başta Lizbon ve Porto olmak üzere halk; derinleşen konut krizini, yükselen ev kiralarını, barınma sorununu ve kamu çalışanlarının düşük maaşlarını protesto ediyor.

ARNAVUTLUK: Binlerce kişi, hükümetin ekonomi politikalarına, yolsuzluk iddialarına ve artan yoksulluğa karşı istifa çağrılarıyla sokaklara döküldü.

POLONYA: Çiftçiler ve tarım sektöründe çalışanlar, Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat kapsamındaki tarım politikalarını, ithal ürün kısıtlamalarının yetersizliğini ve artan maliyetleri protesto etmek için traktörlerle sokaklara döküldü.

ROMANYA: Derinleşen siyasi kriz, enflasyon ve hükümetin devreye soktuğu kemer sıkma politikaları (kamu harcamaları ve maaş kesintileri) halkı ve sendikaları sokak protestolarına yöneltti.

BELÇİKA: Fransa'daki eylemlerle dayanışma gösteren sendikalar ve çalışanlar; ülkedeki artan yaşam maliyetleri, kamu harcamaları politikaları ve bütçe kesintilerine karşı alanlara indi.

AVUSTURYA: Viyana'da binlerce üniversite öğrencisi; yükseköğretim ve araştırma bütçelerinde yapılması planlanan kesintileri protesto etmek ve üniversitelere daha fazla finansal destek sağlanması için sokaklara döküldü.

ÇEK CUMHURİYETİ: Prag ve diğer büyük şehirlerde toplanan kalabalıklar, kamusal medya yayınlarını (televizyon ve radyo) finanse eden lisans/vergi sisteminin kaldırılmasına yönelik yasal girişimlere karşı gün süren eylemler yapıyor. Peki Fransız istihbaratına göre sosyal medyadaki örgütlenmenin arkasında kim var? Birçok farklı noktadan teyit edilen çalışmaya göre sosyal medya operasyonları, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerindeki seçim takvimlerine göre şekilleniyor. Fransa'da 2027'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bu olayların başlaması tesadüf değil. Fransız medyasının istihbarat kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre sosyal medya operasyonlarının merkezinde İsrail'deki özel sektör aktörleri var. Yeni dünya düzeni kurulurken, tesadüflere yer yok.



BÜYÜK KÂR WAR



DÜNYA haritasında bombalar patlıyor, şehirler yıkılıyor, insanlar hayatını kaybediyor. Milyonlarca insan geçim derdine düşerken birilerinin bilançosu kabarıyor. Petrol fiyatları yükseldiğinde şirketlerin yüzü gülüyor, faturalar kabardığında vatandaşın beli bükülüyor. Evet ABD İsrail'in İran'la savaşında kazananı kim? Bir tarafta benzin istasyonlarında, marketlerde artan fiyatlarla boğuşan milyonlarca insan, diğer tarafta kasasını dolduran petrol devleri! İran'la yaşanan savaş, milyarlarca kişinin benzin ve motorin için daha fazla para ödemesine neden olurken petrol şirketleri 130 milyar dolardan fazla ek kâr elde etti. Brown Üniversitesi analizine göre Amerikalılar, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarına başlamasından bu haftaya kadar benzin ve motorin için normalden 147 milyar dolar daha fazla harcadı. Bu tutar, hane başına bin 100 doların üzerine karşılık geliyor. Savaş isteyenlerin aslında kimlerin adamı olduğu bir kez daha belgelendi.



40 DAKİKADA 6.3 MİLYAR DOLAR



KRİPTO para piyasası, siber saldırıyla çöktü... Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'in 40 dakika süren bir saldırıda 6,3 milyar dolarlık (yaklaşık 315 milyar lira) kripto para çalındı. Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan piyasa istihbarat kuruluşu TRM Labs Küresel Politika Direktörü Ari Redbord, "Bu, kripto sektörü için gerçekten çok zor bir an" derken, uzmanlar servetinizin bir anda yok olabileceğini iddia etti. Binance'in kurucusu Changpeng Zhao'nun "Hiçbir kripto cüzdanı yüzde 100 güvenli değildir" sözünü de unutmayın.

PARANTEZ

Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'nün bir araştırmasına göre, Körfez ülkeleri (BAE, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün ve Umman), İran'a ait 4 bin 670 tek yönlü saldırı ve bin 400'den fazla balistik füzenin hedefi oldu.