Emre Şahin

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde attığı adımlar artık her yerde örnek gösteriliyor. Bu sayede Türkiye, oyun kuran, teknoloji üreten ve küresel dengeleri etkileyen bir aktöre dönüştü. İşte Somali'de inşa edilen stratejik tesis de bu büyük vizyonun en dikkat çekici halkalarından biri.

KAPI ARALANIYOR

Mogadişu'nun kuzeyindeki Warshiikh bölgesinde yükselen bu proje sadece Afrika'ya açılan yeni bir askeri üs olarak okunmamalı.

Türkiye'nin uzay, füze teknolojileri ve savunma kapasitesi açısından yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

FÜZE DENEMELERİ

Bugün dünyanın en gelişmiş ülkeleri, uzaya erişimi sadece bilimsel bir faaliyet olarak görmüyor.

Uzaya erişim; caydırıcılık, teknoloji üretimi, istihbarat, ekonomi ve jeopolitik güç anlamına geliyor. Artık güçlü devletlerin yeni rekabet alanı uzay. Türkiye de bu yarışta geri kalmak istemiyor.

Anadolu coğrafyasının en büyük dezavantajlarından biri uzun menzilli roket ve balistik füze testlerinde yaşanan coğrafi kısıtlamalar.

Karadeniz'de, Akdeniz'de ya da komşu ülkelerin bulunduğu bölgelerde gerçekleştirilecek uzun menzilli denemeler hem güvenlik hem de uluslararası hava sahası nedeniyle ciddi riskler barındırıyor. Hint Okyanusu'na açılan Somali ise Türkiye'ye çok daha geniş ve güvenli bir hareket alanı sunuyor.

Bunun anlamı yalnızca daha uzun menzilli testler yapmak değil elbette.

Aynı zamanda geleceğin en kritik teknolojileri arasında gösterilen hipersonik sistemlerin geliştirilmesi için de önemli bir altyapı anlamına geliyor.

Savunma teknolojilerinde bağımsız olmak isteyen ülkeler için böyle imkanlar artık bir tercih değil, zorunluluk.

KRİTİK BİR MERKEZ

Afrika Boynuzu, dünyanın en kritik enerji ve ticaret yollarından birinin tam merkezinde.

Aden Körfezi, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nun kesiştiği bu bölge, küresel ticaretin can damarlarından biri.

Türkiye'nin son yıllarda bölgede artan diplomatik, askeri ve enerji faaliyetleri de bu büyük stratejinin yeni parçaları.

VERİYİ YÖNETMEK

Deniz gücü, enerji aramaları ve uzay teknolojilerinin aynı coğrafyada buluşması ise klasik askeri üs anlayışının çok ötesine geçen yeni nesil bir stratejik yaklaşımı ortaya koyuyor.

Günümüzde güç sadece tankla, savaş uçağıyla ya da gemiyle ölçülmüyor. Güç; uydu gönderebilmek, veri yönetebilmek ve teknolojik bağımsızlığı sürdürebilmekle de ölçülüyor. Üstelik işin ekonomik boyutu da en az askeri tarafı kadar dikkat çekici.

Ekvatora yakın bölgelerden yapılan uzay fırlatmaları, roketlere önemli ölçüde enerji avantajı sağlıyor.

Bu da daha düşük maliyet, daha fazla yük kapasitesi ve uluslararası ticari rekabet açısından büyük bir fırsat anlamına geliyor.

GELECEK UZAYDA

Eğer Türkiye böyle bir kabiliyete ulaşabilirse, yalnızca kendi uydularını uzaya gönderen bir ülke değil; başka ülkelerin ve özel şirketlerin uzay projelerine hizmet veren önemli bir oyuncu haline de gelir.

Artık ülkeler sınırlarını değil, uzaydaki geleceklerini de inşa etmek zorunda olduğu günleri yaşıyor. Savunma sanayii, enerji güvenliği, deniz hakimiyeti ve uzay teknolojileri tek bir stratejik denklem içinde şekilleniyor. Türkiye de bu denklemde daha güçlü bir konum elde etmek için bu vizyonu şekillendiriyor.

Türkiye'nin 21. yüzyıldaki jeopolitik iddiasının en büyük sembollerinden biri de bu üs. Çünkü geleceğin dünyasında güçlü olanlar, sadece toprağa değil gökyüzüne de hükmedenler olacak.

PARANTEZ

ABD'nin 2025 yılı savunma harcaması yaklaşık 838 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu rakam NATO üyelerinin toplam savunma harcamalarının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor. ABD Başkanı Trump, NATO üyesi bazı ülkeleri az bütçe ayırmakla eleştiriyor

HEPSİ 'TÜRKİYE' DEDİ

Dünyada güç dengeleri her geçen yıl yeniden şekilleniyor. Yapay zekâ destekli analizler, ekonomik projeksiyonlar ve jeopolitik değerlendirmeler; 2050 yılına gelindiğinde bugünkünden çok farklı bir küresel tabloyla karşılaşabileceğimizi ortaya koyuyor.

YÜKSELİŞ DÖNEMİ

Türkiye'nin, yeni düzende çok öne çıkan bir ülke olduğu artık uluslararası düşünce kuruluşlarında da kabul görüyor. Önemli başkentlerde, "Türkiye'nin yükselen konumu artık yeni düzende söz sahibi olduğu gerçeğini karşımıza çıkartıyor" sözleri çok duyuluyor.

Bugün birçok uluslararası analizde ve yapay zekâ tabanlı senaryo çalışmalarında,

BİRÇOK AVANTAJ

Çin ve ABD'nin ardından Hindistan'ın küresel ekonomide önemli bir ağırlık kazanacağı öngörülüyor.

Rusya'nın askerî kapasitesi ve doğal kaynaklarıyla etkisini sürdüreceği değerlendirilirken, Türkiye'nin de savunma sanayii, enerji, teknoloji ve jeopolitik avantajları sayesinde dünyanın önde gelen güçleri arasına yükselebileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

TÜRKİYE İLK 5'TE

Türkiye'nin 2050 yılında dünyanın en güçlü beş ülkesi arasında yer alacağı tüm yapay zeka çalışmalarında yer alıyor.

ChatGPT, Grok, Gemini, Claude ve Perplexity'in birçok veriye dayanarak yaptığı o liste şöyle: