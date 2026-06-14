Emre Şahin

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ABD'nin NATO Zirvesi öncesinde Avrupa'daki hava ve deniz unsurlarını azaltma adımları elbette sadece askeri bir yeniden yapılanma değil.Washington'ın bu adımı, NATO içinde yeni güç merkezlerinin ortaya çıkmasına yol açan stratejik bir dönüşüm. Bu dönüşümün en dikkat çekici sonuçlarından biri ise Türkiye'nin ittifak içindeki konumunun daha da güçlenmesi olabilir. Gelecek NATO Zirvesi'nin 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olması da yeni güç dengesinin bir tesadüfü olarak görülüyor. Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'nun kesişim noktasında bulunan belki de dünyanın en jeopolitik merkezinde yer alan Türkiye, NATO'nun en kritik ülkesi konumunda. ABD'nin Avrupa'daki askeri yükünü azaltması halinde ittifakın yeni güvenlik mimarisinde Türkiye'nin rolü artık çok daha etkin olacak. Washington'da da Türkiye'nin stratejik gücü yükseliyor. Diğer yandan Avrupa da Türkiye ile ortaklığı geliştirmek için adımlar atıyor. Bu nedenle ABD'nin Avrupa'daki varlığını azaltması, Ankara'nın önemini daha da artırıyor.Uzmanlara göre Washington'un geri çekileceği alanlarda oluşacak boşluğun önemli kısmı Türkiye'nin artan askeri kapasitesi, savunma sanayii gücü ve diplomatik etkisiyle doldurulacak. Son yıllarda Ukrayna-Rusya savaşında, Karadeniz tahıl koridorunda, Suriye dosyasında ve enerji koridorlarında aktif rol üstlenen Ankara, NATO içinde hem Avrupa'nın hem de ABD'nin daha fazla ihtiyaç duyduğu bir ortak haline geliyor.Bugün NATO'nun güvenlik gündemi artık sadece Baltıklar veya Doğu Avrupa'dan ibaret değil. Karadeniz'den Orta Doğu'ya, Kafkasya'dan Doğu Akdeniz'e uzanan geniş coğrafya giderek daha fazla önem kazanıyor.Elon Musk, SpaceX hisselerinin halka arz sonrası yaşadığı tarihi değer artışıyla servetini 1,11 trilyon dolara taşıyarak dünyanın ilk trilyoneri oldu. Wall Street Journal'ın yazdığı gibi , bir trilyon doları cent olarak üst üste dizseniz, iki kez Ay'a gidip dönersiniz.Dünya artık yapay zekâyı hayatın her alanında kullanmaya başladı. Öyle ki İngiltere'de yapay zekâ destekli sistemler mahkemelerde kullanılmaya başlanırken, birçok ülkede kamu hizmetlerinden sağlığa, eğitimden güvenliğe kadar yeni bir dönem şekilleniyor. Peki Türkiye bu yarışın neresinde?Küresel etkisi büyük olan teknoloji etkinliklerinden GITEX GLOBAL'in 9-10 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olması. Böylesine dev bir organizasyonun İstanbul'u tercih etmesi tesadüf değil. Bu tercih, Türkiye'nin teknoloji ve yapay zekâ ekosisteminin uluslararası çevrelerde yakından takip edildiğinin güçlü bir göstergesi.Bir başka önemli gelişme ise Türk girişimciler tarafından kurulan yapay zekâ şirketlerinin küresel yatırımcıların radarına girmesi. Yıllardır teknoloji ithal eden bir ülke olarak anılan Türkiye'nin artık teknoloji üreten ve ihraç eden bir merkez haline gelmeye başlaması dikkat çekiyor. Dahası, İngiliz ve Amerikan medyasında yer alan analizlerde Türkiye'nin yabancı modellere bağımlılığı azaltmak amacıyla "egemen yapay zekâ" altyapısı geliştirmeye çalıştığı vurgulanıyor. Kendi verisini koruyan, kendi dil modellerini geliştiren ve stratejik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltan bir yapı kurma hedefi, yalnızca teknolojik değil aynı zamanda jeopolitik bir hamle olarak değerlendiriliyor.Ekonomik güç, ulusal güvenlik, veri hâkimiyeti ve küresel rekabet meselesi artık yapay zeka ekseninde olacak. Sessiz ve derinden giden Türkiye, çok yakında dünyanın çok daha fazla konuşacağı bir yapay zeka merkezi olacak.SpaceX'in Nasdaq'ta halka arz edilmesiyle şirketin değeri ilk işlem gününde 75 milyar dolara ulaştı. Bu gelişme, şirkette yıllar önce çalışan birçok kişiyi de servet sahibi yaptı. Onlardan biri olan Juan Hernandez, 2015 yılında bir arkadaşının tavsiyesiyle SpaceX'te kaynakçı olarak işe başladı.İşe girişte kendisine saatlik ücretinin yanı sıra 10 bin dolar değerinde şirket hissesi verildi. O dönemde borsa hakkında fazla bilgisi olmadığını söyleyen Hernandez, "1 milyon dolarım oldu. Şaşkınım. Ancak işime devam edeceğim" dedi.