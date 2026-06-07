Emre Şahin

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Her dört yılda bir aynı sahne kuruluyor. Birkaç ülke, insanların çoğunun hayatı boyunca tam olarak kavrayamayacağı büyüklükte bütçeleri kullanmak için yarışa giriyor. Milyarlarca dolarlık yatırımlar, yıllara yayılan hazırlıklar, yeniden düzenlenen şehir merkezleri, genişletilen ulaşım ağları ve dev organizasyon planları...Bütün bunlar yaklaşık 11 Haziran'da başlayacak ve bir ay sürecek futbol şöleni için yapılıyor. Yetkililere "Neden Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak istiyorsunuz?" diye sorulduğunda ise genellikle üç temel gerekçe öne çıkıyor: Turizm, ekonomik büyüme ve küresel görünürlük. Cevaplar elbette doğru. Ancak Dünya Kupası'nın ülkeler için anlamı yalnızca ekonomik verilerden ibaret değil. 2026 FIFA Dünya Kupası, bu gerçeği bir kez daha gözler önüne seriyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği turnuva, sporun ötesinde diplomasi, prestij ve uluslararası görünürlük açısından da büyük önem taşıyor. Turnuva için hazırlanan ekonomik etki raporları oldukça dikkat çekici. FIFA ile Dünya Ticaret Örgütü'nün ortak çalışmasına göre 2026 Dünya Kupası'nın toplam brüt ekonomik etkisinin 80 milyar dolara ulaşması, hatta bazı projeksiyonlarda 100 milyar doları bulması bekleniyor. Bu etkinin yaklaşık 30,5 milyar dolarlık bölümünün yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde oluşacağı öngörülüyor.Ayrıca organizasyonun toplamda 824 bin tam zamanlı işe eş değer istihdam yaratacağı tahmin ediliyor. Bir ay sürecek futbol şöleni 17 farklı şehirlerde gerçekleştirilecek.Turnuvanın final karşılaşması ise 19 Temmuz'da New Jersey'de oynanacak. Ev sahibi şehirlerin 11'ine sahip olan ABD'nin ekonomik etkinin en büyük bölümünü alması bekleniyor. Tahminlere göre Dünya Kupası, ülkede 185 bin tam zamanlı iş imkanı sağlayacak. Oxford Economics'in hesaplamalarına göre ABD, yaklaşık 1 milyon 240 bin uluslararası ziyaretçiyi ağırlayacak. Bu ziyaretçilerin yüzde 60'ının ise özellikle Dünya Kupası için seyahat eden yeni turistlerden oluşacağı öngörülüyor.Yayıncı kuruluş 3,5 milyar dolar kazanacak.Turnuvayı 5 milyardan fazla insan izleyecek.Stadyumların doluluk oranı: Yüzde 98,37'si ana sponsor olmak üzere 32 şirket dünya kupasında olacak.FIFA'nın kasasına 13 milyar dolar girecek.7 milyar dolarlık lisanslı ürün satılacak.Turnuva boyunca 120 milyon sosyal medya paylaşımı bekleniyor.6 milyar 800 milyon sosyal medya etkileşimi ön görülüyor.18 milyar sosyal medya gösterimi tahmin ediliyor.89 ülkeden 23 bin gönüllü organizasyonda görev yapacak.16 milyon metro ve otobüs yolculuğu yapılacak.Dünya Kupası, ülkeler açısından yalnızca bir spor organizasyonu değil; aynı zamanda güçlü bir jeopolitik vitrin.Bu tür organizasyonlar ülkelerin dünyaya verdiği mesajları güçlendiriyor: "Biz güvenliyiz", "Modern altyapıya sahibiz", "Küresel organizasyon düzenleyebiliriz", "Uluslararası sistemin önemli aktörlerinden biriyiz." Bu nedenle Dünya Kupası'nın etkisi yalnızca ekonomik göstergelerle ölçülmüyor.Karar vericiler açısından turnuva; görünürlük, marka değeri, diplomatik etki ve uluslararası prestij anlamına da geliyor.ABD açısından turnuva yalnızca futbol pazarını büyütmek anlamına gelebilir. Kanada ve Meksika için de benzer şekilde küresel görünürlük ve uluslararası konumlanma açısından önemli bir platform oluşturuyor. Dünya Kupası'na yalnızca futbol penceresinden bakmak eksik kalabilir. Bu yüzden her dört yılda bir rakamlar değişiyor, ekonomik projeksiyonlar güncelleniyor. Değişmeyen bir gerçek var: Dünya Kupası, modern devletlerin kendilerini dünyaya anlatmak için kullandıkları en etkili küresel platformlardan biri olmayı sürdürüyor.FIFA, 2026 Dünya Kupası için dağıtılacak ödülleri de açıkladı. 11 Haziran'da başlayacak turnuvayı şampiyon olarak tamamlayacak ülke 50 milyon dolar ödül alacak. Kupanın ikinci en büyük takımı ise 33 milyon dolarla ödüllendirilecek. 1 ay sürecek organizasyonu üçüncü tamamlayan ise 29 milyon dolar ödül almaya hak kazanacak.