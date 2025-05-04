Emre Şahin

TÜRKİYE, Avrupa, Asya ve Afrika üçgenindeki yükselen etkisiyle, küresel güvenlik denkleminde tarihinin en kritik ve "vazgeçilmez" dönemini yaşıyor.

Karadeniz, Ege ve Akdeniz gibi stratejik deniz yollarını kontrol eden Türkiye, yeni küresel güç dengesinin de merkezinde konumlanırken enerjide de büyük oyuncu oluyor.



Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde çizdiği stratejik vizyon, Türkiye'nin enerjide bağımsızlık fitilini ateşlemişti. ABD merkezli düşünce kuruluşu Stimson da Türkiye'nin enerji konusunda tarihi fırsat yakaladığını kabul etti. 6 uzmanın hazırladığı analizde, "Enerji denkleminde Türkiye kilit konumda. Ülke sınırlarında atılan önemli adımlar öne çıkıyor. TürkAkım boru hattı, Rus gazının Avrupa'ya ulaşmasında stratejik bir güzergâh. Avrupa'nın enerji konusunda başka çaresi de yok. Rusya'nın, Türkiye dışında alternatifi yok. Bu nedenle Moskova, Ankara ile ilişkilerini hep sıcak tutmak zorunda. Sadece Moskova mı? Avrupa Birliği de. Enerjide de artık Türkiye gerçeğini kabul etmek gerekiyor" denildi. Yeni düzendeki masada Türkiye önemli bir oyuncu oldu. Artık bu yadsınamaz bir gerçek.





KORKUSUZ ÇİFT

OSCARLI aktör George Clooney'nin (63) ile ünlü avukat eşi Amal Clooney (47), Gazze'yi savundu. Birçok platformda İsrail'in suç işlediğini söyleyen çift, ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya. Lübnan asıllı olan Amal Clooney, Netanyahu ve eski savunma bakanı Gallant hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) savaş suçu soruşturmasına danışmanlık yaptı. Trump, ICC yetkililerine yaptırımlar içeren kararnameyi imzaladı.

ABD, ICC'nin Netahyahu için verdiği tutuklama kararını yasa dışı kabul etti. Amal ve George Clooney ise ABD'nin yaptırımlarından "korkmuyoruz" dedi. Bu çıkış Washington yönetimini rahatsız etti. Birçok Hollywood yıldızı İsrail'i eleştirmekten korkarken, Clooney çiftinin tavrı övgüye değer.







BEYAZ SARAY'DA ŞİDDET!

ABD eski Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, kızlarını iyi yetiştirmek için tercih ettiği yöntemi ilk kez açıkladı. Eski First Lady, "İtiraf ediyorum, Malia ve Sasha'yı çocukluklarında dövdüm. Bu işe yaradı, beni üzmediler" dedi. Peki gerçek öyle mi? Öncelikle seni üzmeyen kızları defalarca neden dövdün? Kızların notları hep düşük kaldı. Malia üniversite öncesi 1 yıl eğitimine ara verdi.

Neden? Psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. 20'ye yakın problem, ABD medyasına yansıdı. Şiddetin faydalı olduğuna inanan var mı? Eski First Lady'den başka!





ARAŞTIRMACILAR, 1008 patron veya CEO'nun el kullanımını analiz etti. Steve Jobs, Bill Gates ve Mark Zuckerberg gibi patronların sol elini kullandığını ve bunun yaratıcı fikirleri ortaya çıkardığı iddia edildi. Aslında ne kadar saçma bir araştırma. Sağ elini kullanan binlerce çok başarılı patron veya CEO var. Warren Buffett, Larry Ellison, Elon Musk. Sol elini kullanmaktan çok liderlik, en önemli özellik olmalı. Vizyon sahibi ve karar verme yeteneği de 'EL'den önce gelir. Çalışanlarına ilham veren, onları motive eden ve en önemlisi şirketin değerlerini hissettirenlerin, hangi 'EL'ini kullandığının hiçbir önemi yok.



PARANTEZ

2024'te milyarderlerin sayısı 204 kişi daha artarak 2 bin 769'a çıktı. Toplumun en zengin yüzde 1'lik kesimi tüm servetin neredeyse yüzde 45'ine yani 15 trilyon dolara sahipken, her 100 kişiden 44'ü Dünya Bankası'nın yoksulluk sınırı olan günlük 6,85 doların altında gelirle yaşıyor.