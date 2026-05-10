Ekrem Kızıltaş

Arkadaşlarına çaylarını veren İhsan, Melih Bey'e:Elbette SAHA 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı'nı görmüşsündür. Biz haberlerde izlerken bile göğsümüz kabardığına göre anlatılabilecek birçok şey vardır.Neler söylersiniz?..Gördüm görmesine, ama daha fazla vaktim olabilseydi de hepsini görebilseydim keşke.İstanbul Expo Merkezi'ndeki SAHA 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı'nı, 1300'ü aşkın üye firma ve 30 üniversitenin katılımıyla Avrupa'nın en büyük savunma ve havacılık kümelenmesi olan SAHA İstanbul düzenledi. Etkinliğin 100.000 metrekareden fazla bir alanda yapıldığını, 120'den fazla ülkeden 1.700'den fazla katılımcıyı misafir ettiğini; kara, deniz, hava, uzay, insansız sistemler ve değişik sektörlerle ilgili en son teknolojilerin sergilendiğini söylersem, önemi anlaşılır… Mehmet:Geçen yıl IDEF 2025'te tanıtılan Tayfun Blok 4, ülkemizin füze konusunda aldığı mesafe açısından sevindiriciydi.SAHA fuarında sergilenen ürünlerden en dikkat çekeni ise YILDIRIMHAN oldu. Yanlış bilmiyorsam, Yıldırımhan'dan daha önce hiç bahsedilmemişti.Bir anlamda herkes için sürpriz oldu herhalde?..Öyle de denebilir.Yıldırımhan'ın yaklaşık 10 yıldır büyük gizlilikle yürütülen bir projenin neticesi. Tam tabiriyle sessiz ve derinden yürütülen bir çalışma yapılmış demek ki. Şunu unutmamak gerek her ülke gibi Türkiye de sahip olduğu kritik savunma sanayi ürünlerinden bazılarını açıklasa da bazılarını açıklamak için uygun zamanı bekler. Sıvı yakıtlı dört motoruyla 25 Mach gibi olağanüstü hipersonik hıza ulaşabilen ve menzilinin de 6 bin kilometre olduğu belirtilen Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi Yıldırımhan'ın tanıtılması için bugünler beklenmiş demek ki… Selim:Boyu 35 metre olan füzenin ağırlığının da 38 ton olduğunu ben ilave edeyim. Yıldırımhan açıklanır açıklanmaz başta İsrail ve Yunanistan olmak üzere bazı ülkelerin rahatsızlıklarına şahit olduk. Ancak, her zaman olduğu gibi içimizden bazıları da çeşitli şekillerde rahatsızlıklarını belli ettiler…Bunda şaşıracak bir şey yok. Siyaset üstü olması gereken bazı hususları siyasete malzeme yapmak niyetiyle öncelikle cehaletlerini, ama daha çok kıskançlıklarını gösterir şekilde davrananların varlığı, ayrı bir mesele. Bu türden şeyleri yapmamamız gerektiğine inananlar ise herhalde esas problemimiz.Ecdadın meşhur 'hazır ol cenge, ister ise sulh u salah' sözünün her zaman için geçerli olduğunu hepimiz biliriz oysa. Bölgemizde yaşananlar, her sahada güçlü olmamız gerektiğini gösterirken, savunma sanayi ile ilgili hepimizi sevindirmesi gereken gelişmelere şaşı bakanlar olması düşündürücü.Demek ki bu gerçeği bilerek yaşayacağız… Mustafa:SAHA 2026'de Yıldırımhan dışında başka yeni sistemler de tanıtıldı herhalde?..Tabii ki. Fuarda toplamda 203 yeni ürün ilk kez görücüye çıktı. Detaylar için sanırım SAHA'nın internet sitesine girip bakmak gerek. Çünkü hakikaten her birisi kendi alanında oldukça önemli onlarca ürün söz konusu… Mehmet:Saha'da sergilenen ürünler, Türkiye'nin savunma sanayinde kat ettiği yolu gösterirken, bir yandan da bu alandaki ihracatımızın da her yıl artması söz konusu yanılmıyorsam?..Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamaya göre SAHA 2026'da birkaç gün içerisinde 192 resmi heyet ve 108 alım heyetinin savunma sanayi sektörümüzle kurduğu temas sayesinde imzalanan 182 anlaşmayla 6 milyar dolarlık kısmı doğrudan ihracata dönük olmak üzere toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşılmış… Melih Bey, notlarına bakarak sözlerini sürdürdü:Cumhurbaşkanımızın konuşmasında yer alan şu sözler, konunun özeti: "Bugün Türkiye yeni nesil milli muharip uçağını, insansız savaş uçağını, helikopterini, İHA'sını, SİHA'sını üreten, elektronik harp sistemlerini, uydu teknolojisini, harp savunma sistemini, radarını geliştiren, tankını, roketini, füzesini, zırhlı araçlarını, savaş gemisini, insansız deniz araçlarını imal ve inşa eden, velhasıl denizin derinliklerinde uzayın boşluğuna kadar her kademede kendi imzasını taşıyan yazılım, platform ve sistemleri kendi yapabilen bir ülkedir."… Mehmet:Türkiye'nin, savunma sanayinde bu yılın ilk 4 ayında 2 milyar 871 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanımız, '23 yıl önce yıllık savunma sanayimizin yıllık ihracatı olan 248 milyon doları şimdi aşağı yukarı bir haftada gerçekleştirdiğimizi' de hatırlatıp, hedefin 11 milyar doları aşarak bu alanda dünyada ilk 10 ülke arasına adımızı yazdırmak olduğunu söyledi…Bu da olacaktır Cenab-ı Hakk'ın izniyle… Selim:Konuşmada benim dikkatimi çeken de savunma sanayi alanındaki girişimleri dışarıdan ve içeriden engellemeye çalışanlara dair söyledikleriydi.Cumhurbaşkanımız, konuşmasında fuarı ziyaret edip aklı sıra eleştiriler yapan Özgür Özel'e değinmeyi de ihmal etmedi… Melih Bey, notlarına bakarak:O sözleri de aktarayım: "Kimi zaman ekonomik verileri eğip bükerek, kimi zaman milli şirketlerimizi hedef alarak, kimi zaman küçümseyerek, kimi zaman da 'Balıklar ürküyor' gibi komik argümanlarla savunma sanayi hamlelerimizi engellemeye çalıştılar… 'Balıklar ürküyor.' diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler ama balıkların herhalde ürkmediğini gördüler… 'Yapamazsınız.' diyenlere cevabımızı işte bugün SAHA 2026'da olduğu gibi yaptığımız, tamamladığımız harp sahalarında başarıyla test edilmiş ürünlerle verdik."… İhsan:Madem gidemedik bundan sonraki SAHA ve benzeri fuarları takip edip gelişmeleri gözümüzle görmek için elimizden geleni yapalım.Hazır Melih Bey'i bulmuş iken CHP'de neler olup bittiği hakkındaki yorumlarını da kısaca dinleyelim…Başta İmamoğlu Suç Örgütü ile ilgili olanı olmak üzere CHP'li belediyelerle ilgili rüşvet, irtikap, yolsuzluk davaları sürüyor. Tabii başta İmamoğlu olmak üzere tutuklu belediye başkanlarının esas konuya gelmeme ile ilgili gayretleri de… Remzi:Bunun onlara bir faydası olacak mı ki böyle davranıyorlar?..Hiçbir faydası yok. Çünkü artık savunma yapmaları gereken zaman gelip çattı. İddialar karşısında söyleyebilecekleri bir şey olmadığı için konuyu saptırmaya çalışsalar da, her şey delilleriyle dosyada mevcut. Eğer mahkemeyi bunların yanlış olduğuna ikna edemezlerse verilecek cezaya razı olacaklar. Bu arada CHP Genel Başkanı Özgür Özel de davaların siyasi olduğu yalanlarını tekrarlayıp duruyor. Ancak tutuklu Uşak Belediye Başkanı ve yine tutuklu olan Antalya Belediye Başkanı'nın oğlunun etkin pişmanlıktan faydalanmak üzere itirafçı olmaları, CHP'nin gittikçe kötüye giden durumunun daha da kötüleşeceğini gösteriyor… Mustafa:Uşak Belediye Başkanı'nın açıklamaları etkin pişmanlık için yeterli bulunmamış deniliyor…Yaptıklarının sadece bir bölümünü söylediği içindir.Bu kadarının bile Özgür Özel'in canını yakmaya yeterli olması ayrı bir mesele.Ancak adı geçenin anlattıkları, yaptıklarının yüzde biri bile değil demek ki… Remzi:Tutuklu Antalya Belediyesi eski başkanının oğlunun söyledikleri de yenilir yutulur şeyler değil. Babasının adaylığı için CHP'ye götürdüğü milyon eurodan bahsetmiş…Onun da anlattıkları, olup bitenlere bakarak devede tüy mesabesinde. Bu arada, süreç biraz ağır yürüse de CHP'nin tartışmalı kurultayı ile ilgili mutlak butlan ihtimali de hala gündemde. Önümüzdeki günlerde çok daha şaşırtıcı şeyler duyacağımız ve şaşırtıcı gelişmelere şahit olacağımız kesin... Selim:CHP ile ilgili bu kadar yeter bence. Tam da nüfus artış hızımızın düştüğü ve tedbirler alınması gerektiği üzerinde ciddi açıklamalar yapılırken, Alman menşeli bir beyaz eşya şirketinin Avrupa'da çok çocuklu aile kullandığı reklamların Türkiye versiyonunda başka köpekleri çocuk gibi göstermeye çalışan görüntülere yer vermesi, ciddi tartışmalara sebebiyet verdi. Ne dersiniz?..Sadece beyaz eşya firmasının değil, yine ülkemizde çok satılan bir otomotiv firmasının da benzer reklamı söz konusu. Tepkiler üzerine kaldırılmış olsalar da ülkemizin nüfus konusunda dün olduğu gibi bugün de dış mihraklı saldırıların açık hedefi olduğunu gösteren gelişmeler bunlar. Millet olarak üzerimize oynanan oyunların farkına varmamız ve değişik hesapları olan dış mihrakların melanetlerine karşı tedbirler almamız çok önemli.Devletimiz bu hususta gereken adımları atıyor, şükürler olsun. Ancak vatandaşlar olarak bizler de olup bitenleri öğrenmeli ve gerekli hallerde gereken tepkileri göstermeliyiz… İhsan:Evet, bugünlük bu kadar diyelim. Haftanın en güzel gelişmesi SAHA 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı idi. Orada milletçe göğsümüzü kabartan savunma sanayi ürünlerimiz sergilendi. Cenab-ı Hakk, ülkemizin yolunu ve bahtını açık eylesin…Amin…