Bu da geçer!..

Çok ama çok üzüntülüyüz… Hayatlarını kaybeden yani yıkıntı altında kaldıkları için 'hükmen şehid' olanlara Cenab-ı Hakk'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, acılı ailelere ve milletimize sabırlar diliyorum…

Millet olarak, 10 şehrimizi ve bölgedeki 3 ülkeyi etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle çok üzüntülüyüz. Öte yandan, saçma sapan yalanlarla ortalığı bulandırmaya çalışanlar yüzünden de öfkeliyiz.

Kısa vadede ne yapılabileceğini kendileri de bilmedikleri halde, 'ben uyarmıştım ama dinlemediler' diyenler, ortalığı karıştırmaya çalışanların en masumları. Orta ve uzun vadede yapılabilecekler de zaten hepimizin gündeminde.

Depremin hemen ardından harekete geçen ekiplerin işlerini zorlaştırmak için sahte mesajlar gönderen ya da yetkili kurumların adıyla, 'şu saatte 8,6 büyüklüğünde deprem bekleniyor' gibi alçakça açıklamalar yapanların haddi hesabı yok. Göçük altında kalanlara telefonla ulaşıp, 'yardımınıza geliyoruz' diye kandıran ve bunu sosyal medyada paylaşabilen kansızlar, yeni türedi.

Binlerce evin yıkılıp birçok insanın enkaz altında kaldığı süreçte her yere aynı anda yetişmenin mümkün olmayacağı, hepimizce bilinen bir husus. Ancak deprem haber alınır alınmaz harekete geçen ve daha ilk saatlerden itibaren arama kurtarma çalışmalarına başlayıp daha 12 saat geçmeden her yere el atabilen devletimizin saygıyı hak ettiği, bir vakıa.

1999'daki büyük depremde günlerce uyuyakalan devletin, artık anında harekete geçmesini takdir etmeyenler, itibarsızlaştırma yarışında. Bütün televizyonların yaşananları canlı aktardığı bir vasatta, sosyal medyada kendileri için oluşturulan malzemeleri, siyasi rant beklentisiyle kullananlar, ibretlik.

Milletimizin inanç değerlerine yabancı hatta düşman olanların, bölgenin sosyolojik yapısı üzerinden saçmalamaları, kenetlenmemizden duydukları rahatsızlığın göstergesi.

Bir ilimizde bulundukları binayı kontrol için kısa bir süre dışarı çıkarılan yaşlıları siyasi rant için kullanmak, yeteri kadar utanç verici. Depremle ilgili çalışmaları koordine eden ile AFAD'dan randevu isteyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, vermezler diye hemen 'randevu verilmediği' açıklaması yapması da, sözün bittiği yer…

Bölgedeki 10 ilin ilçe ve köylerinden oluşan geniş bir sahada, mevsim şartları ve yolların hasar görmesi ile ilgili ciddi zorluklara rağmen, devletimiz bütün kadroları ile deprem bölgesinde.

Milletimiz de depremzedelere yardım için harekete geçmiş durumda. Başta ilgili kamu kuruluşları ve belediyeler olmak üzere STK'lar ve gönüllü grupların organize ettiği kampanyalara destek için muhteşem bir hareketlilik söz konusu. Bölgeye yardıma gitmek isteyenlerin havaalanlarında oluşturdukları kuyruk, ülkemizin bir başka gerçeği…

Neler yaşamadık ki!.. Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla bu da geçecek…