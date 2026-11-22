Arkadaşlarına çaylarını veren İhsan, Melih Bey'e:

- Hafta içi AK Parti'ye geçen yeni belediye başkanları, birileri açısından ciddi derecede şaşırtıcı oldu. Siz neler düşünüyorsunuz?..

- Her şey bir tarafa, geçtiğimiz Perşembe günü belediyelerinin başkanları Ak Parti'ye katılan Tekirdağ ile Antalya'da yaşayanlar başta olmak üzere Beyoğlu, Korkuteli, Demre, Tirebolu, Yumurtalık, Enez ve Karahallı sakinlerinin ciddi manada kazançlı çıkacaklarını düşünüyorum. Herhangi bir partiden seçilen belediye başkanlarının başka bir partiye geçmesinin tartışılacak yönleri vardır tabii ki. Ancak, belediye denildiğinde akla hizmet gelmesi gerekiyor ve bulundukları partide bu hizmet imkan ve ihtimalini görmeyen başkanların, hizmet etmelerine imkan tanıyacağını düşündükleri bir partiye geçmeleri normaldir…

Mehmet:

- Hepsini bilmem, ama Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Antalya Büyükşehir Başkan Vekili Büşra Özdemir'nin katılım törenindeki kısa konuşmalarının özeti de bu minval üzere idi. Her iki başkan da değişik cümlelerle de olsa hizmet konusunun altını ısrarla çizdiler Mustafa:

- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer,'in konuşmasındaki, 'vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' sözünü kendisine şiar edindiğini söylemesi, dikkat çekiciydi hakikaten. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in, 'Antalya'nın siyasi tartışmalara heba edeceği vakti hiç yok' demesi de… Araya giren Selim, Melih Bey'e:

- Tekirdağ Başkanı Yeni Parti'den, Antalya Başkanı da CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçti. Diğerleri hangi partili idi acaba?..

- Beyoğlu, Korkuteli, Demre ve Yumurtalık belediye başkanları CHP'li, Tirebolu başkanı İyi Parti'liydi. Daha önce CHP'den ayrılan Enez ve Karahallı başkanları bağımsız… Remzi:

- Belediye başkanları ve milletvekillerinin Ak Parti'ye katılımlarının süreceği söyleniyor. Sizin kanaatiniz nedir?..

- Dediğiniz gibi yeni katılımların olması kuvvetle muhtemel. Ancak, geçmek isteyen çok olsa da AK Parti'nin isteyen herkesi alma yanlısı olduğunu düşünmediğim için bekleyip görmekten yanayım… İhsan:

- CHP'nin mutlak butlanla malul kurultayı ile ilgili ceza davası da sonuçlandı bu arada. Bu da gelişmeleri belli ölçüde etkiler herhalde?..

- CHP'nin iptal edilen kurultayı ile ilgili süren ceza davasının sonuçlanması ile aralarında İmamoğlu'nun da olduğu 9 kişinin siyasi yasak da içeren cezalar almaları, önemli bir gelişme. İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 12 kişinin yargılandığı CHP'nin 38. Kurultayı'na dönük ceza davasının 10'uncu duruşmasında karar açıklandı. İmamoğlu ile birlikte Özgür Çelik, Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu dokuz sanık için verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı istinaf aşamasından sonra kesinleşirse, Yeni Parti açısından ciddi gelişmeler olacak demektir… Mehmet:

İMAMOĞLU'NUN DİPLOMA HAYALİ BİTTİ…

- Bu arada diploma konusu ile ilgili olarak Danıştay'ın verdiği kararla İmamoğlu'nun diploma hayali tamamen suya düştü herhalde… Araya giren Remzi:

- İmamoğlu'nun diploma konusunu Danıştay'a taşıdığını bilmiyordum. Demek ki her konuyu sonuna kadar kanırtmaya çalışan birisi ile karşı karşıyayız. Normalde, benzer duruma düşen bir başkası konunun unutulmasını isterdi. Yanlış hatırlamıyorsam, İmamoğlu ile birlikte diplomaları iptal edilen 27 kişi daha vardı. Akademisyenler, üst düzey yöneticiler ve iş insanlarından oluşan bu 27 kişinin sesleri bile çıkmadı neredeyse… Melih Bey:

- Hemen her şeyi sonuna kadar kanırtmaya çalıştığı yorumunuza katılıyorum. İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, 18 Mart 2025'de aldığı kararla 1990'de İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu toplam 28 kişinin lisans diplomasını 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle iptal etmişti, malum. Bunun üzerine İmamoğlu, diplomasını geri alabilme ümidiyle birçok yere olduğu gibi nihai olarak Danıştay'a da müracaat etmişti… Mustafa:

- Karar istinafta onanır ve kesinleşirse, AK Parti'ye geçen belediyeler kervanına İstanbul Büyükşehir Belediyesi de katılabilir mi Melih Bey?..

- Olabilir. Çünkü son dönemlerde Yeni Parti'nin özellikle Terörsüz Türkiye Projesi konusunda takındığı tavır sebebiyle DEM Parti ile aralarının pek hoş olmadığını söylemek gerek. Bunun İBB'de yapılacak oylamaları etkilemesi kaçınılmaz… İhsan:

- Önümüzdeki günlerde siyaseti ve bu arada hepimizi ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanacak demektir. Hazır burada iken fon krizi ile ilgili son gelişmelerin de bir özetlesen. Birileri bir şey yapılmıyor diye bağırıp çağırmayı sürdürse de anlaşıldığı kadarıyla oldukça ciddi gelişmeler yaşanıyor gibi… Melih Bey:

ELİN AĞZI TORBA DEĞİL Kİ…

- Fon krizi ile ilgili olarak toplam 455 bin 758 yatırımcının 444 bin 987'sine en az bir ödeme yapılırken, 110 fonda 1 milyon liraya kadar olan ara ödeme sürecinin tamamlanmasıyla 371 bin 21 yatırımcı net yatırım tutarını almış oldu. Fon meselesini yakından takip ettiği bilinen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın deyişiyle, benzer sorunlarla karşılaşmış ülkelerle kıyas dahi edilemeyecek bir hızda ve etkinlikte son derece şeffaf bir biçimde yönetilen bir süreç söz konusu... Mehmet:

- Emin olmak için soruyorum. Şu ana kadar yapılan ödemelerin tutarı bildiğimiz kadarıyla 161 lira. Bu ödemelerde kamu kaynakları kullanılmadı değil mi?..

- Fon meselesinin halli için yapılan ödemelerde 1 lira hazine veya kamu kaynağı kullanılmadığı biliniyor. Son olarak 500 şüpheliden 136'sı tutuklanırken, 285'i ile ilgili adli kontrol tedbiri uygulandı. Devam eden işlemlerle bu rakamların artacağına kesin gözüyle bakılıyor. Farkında iseniz, konuya bir şekilde bulaşan kişiler yanında, süreçte kasıt ya da ihmali gözüken bürokratlar da içeri alınıyor. Tabii henüz arananlar da var. Sürecin yavaş gibi algılanması da sanırım, ilgililerle alakalı detaylı araştırmalar yapılarak, delillerin toplanması ile alakalı… Selim:

- Bundan sonra benzeri durumların yaşanmaması için de çalışmalar yapılıyordu galiba. O konuda gelişmeler ne alemde?..

- Konu hakkında Devlet Denetleme Kurulu ilk incelemelerini tamamladı. Benzer bir durumla tekrar karşılaşılmaması için gereken hukuki hazırlıklar da belli bir aşamaya getirildi. Sermaye piyasalarında şeffaflığı artıracak, denetimi daha güçlendirecek, cezaları daha caydırıcı hale getirecek bir yasa çalışması devam ediyor. Sanırım, muhalefetin de katkıları alınarak, kısa sürede TBMM'ye getirilecek… Mustafa:

- Çok güzel. Ama bütün bunların gürültü çıkarmaya çabalayanları durdurmayacağını da biliyoruz. Sık sık iftiralarıyla boy gösteren Yeni Partili bir milletvekili yine birtakım iddialarla sahne almış durumda. Bunlar için bir şeyler yapılamaz mı?..

- Elin ağzı torba değil ki büzesin diye bir söz vardır. İçinde bulundukları rezillikleri belki örtebiliriz düşüncesiyle sürekli yeni yalanlar ve iftiralara sarılarak tam bir yalancı çoban durumuna düşseler de kuyruğu dik tutmaktan geri durmuyorlar. İşin kötü tarafı zaten inanmaya hazır kendi kitleleri ne ise ama birçok insanın da kafasını karıştırabiliyorlar. Bizim yapacağımız tek şey işin doğrularını öğrenmek ve çevremize bunları anlatıp, yalanlara kapılanların sayısını azaltabilmek… İhsan:

- Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, fonlarla bağlantılı olarak yurt dışına çıkarılan paranın 8,3 milyar TL olduğunu, sistemden çıkarıldığı söylenen 401 milyar liranın 306 milyar lirasının fonlar arası işlem kaynaklı olup, kalan 95 milyar liranın da ilgili kurumlar tarafından incelendiğini söylemişti. Bu birilerince dile getirilen rakamların çok mübalağalı olduğuna işaret. Krizde dahli olan herkese ulaşıldığına, ödemeler hazine kaynakları kullanılmadan yapıldığına ve asıl önemlisi bundan sona benzer durumlar yaşanmaması için gereken tedbirler alındığına göre, gelişmeleri beklemekte fayda var… Araya giren Mehmet:

- Vaktimiz azaldı anlaşıldığı kadarıyla. O zaman emeklilerle ilgili yapılacak düzenlemeleri önümüzdeki hafta konuşuruz inşallah… İhsan:

- Söylemeyi unuttum, önümüzdeki hafta Hakan Sezgin Hocamız da sabah sohbetimizi şereflendirecek. Kendisiyle emekliler ve asgari ücret konularında sohbet ederiz inşallah. Şimdilik bu kadar diyerek, Cenab-ı Hakk'tan hepimiz için hayırlar dileğiyle bugünkü sohbetimizi sonlandıralım…

- Amin…