Boşuna gayret…

Ülkemizin içinde bulunduğu durumu objektif bir şekilde tespit edip aktaranların yanında mümkün olduğu kadar kötü göstermeye çalışanlar, malum.

Siyasi rant beklentisiyle durumu olduğundan daha kötü göstermeye çalışanlara alışığız. Türkiye'de var olanın daha iyisini yapabileceklerine dair projeler hazırlamaya vakit bulamayan muhalif partilerin çoğunun yaptığı bu…

Başta CHP olmak üzere muhalif partiler, olumsuz algıların pek işe yaramadığının farkında aslında. Ne yaparlarsa yapsınlar, yerlerinde sayabilmenin ötesine geçemiyorlar. Ancak yapabilecekleri başka bir şey olmadığından, bu davranışlarını ısrarla sürdürüyorlar.

Altı çizilmesi gereken husus, olumsuz algı oluşturma çalışmalarının profesyonelce yapılması. CHP ve aynı ittifaktaki partilerin, sosyal medya ve medyada olumsuz algı oluşturmak için ekipler kurdukları ve büyük harcamalar yaptıkları, biliniyor.

Adaylık çekişmeleri sebebiyle CHP içinde farklı ekiplerin devrede olduğu, bir başka vakıa. Kamu kaynaklarını yatırım ve hizmet yerine, reklam ve tanıtım adı altında şahsi geleceklerine yönelik propaganda için kullananların varlığı da sır değil.

Sosyal medya tam bir gayya kuyusu. Bu platformların kısmen ticari, ama ağırlıklı olarak hakim güçlerin talepleriyle olumsuz algı oluşturma konusunda ciddi katkıları var. Sosyal medya ile alakalı çalışmaların tamamlanıp, olumsuz algı oluşturmaya yönelik paylaşımların kontrol altına alınması, aklıselim sahibi herkesin ortak dileği.

Ancak belki değinilmesi gereken esas konu, yaygın medyanın bir kısmının durumu. Mensup oldukları mesleğin temel prensiplerini göz ardı etmek pahasına hizmet ettikleri mihrakları memnun etme derdine düşen medya organları var çünkü.

'Haber kutsal, yorum hürdür', gazetecilik mesleğiyle iştigal edenlerin hemen tamamı tarafından yapılmakta olan işi en iyi şekilde tarif eden sözlerden birisi olarak kabul edilir.

Yorum yapmak, hür olmakla beraber, olup bitenlerin araştırılıp, doğrulanması ve kesinlikle yalan ve mübalağa karıştırılmadan topluma aktarılması, gazeteciliğin olmazsa olmazlarından. Mesele, medya organlarında haber ve yorumun birbirine karıştırılmaması ve özellikle de yorumların haber adı altında kitleye pazarlanmaması...

Hayat pahalılığını olduğundan daha vahim göstererek siyasi rant toplamaya çalışanlar ve destekçileri yine faal durumda. Kendilerine destek olacağını düşündükleri pahalılığı daha fazla gösterebilmek için akıl almaz atraksiyonlar yapıyorlar.

Salgın sebebiyle bütün dünyayı etkileyen ciddi fiyat artışları umurlarında olmayanlar, iktidar tarafından dar ve sabit gelirliler başta olmak üzere hepimiz için alınan tedbirleri ve sağlanan sübvansiyonları da görmezden geliyorlar…

Ancak yeni alınan tedbirler ve yaklaşan Bahar gösteriyor ki, yine avuçlarını yalayacaklar inşallah… Yani boşuna gayret ediyorlar…