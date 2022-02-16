Dünün Türkiyesi…

Benzemezler ittifakı mensupları, oturacakları masanın şeklinin ne olacağı problemini aşıp, yuvarlak masada toplanmayı akıl edebildiler. Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, 'Yarının Türkiyesi'ni inşa etmek için önemli bir adım attık' denilse de söyledikleri kadarı bile, 6+1'in asıl derdinin 'dünün Türkiyesi'ne dönmek olduğunu gösteriyor.

Net olan, 6+1'e eski Türkiye'ye dönmeyi dayatanların ne istediklerinin farkında oldukları. Sırtımıza vurduklarında elimizden lokmamızı alabildikleri günleri çok özlüyorlar belli ki. İttifak üyelerinin bunu bilip bilmedikleri, şüpheli.

Benzemezler, 'Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden birinin yaşanmakta' olduğunu ve sebebinin de 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' olduğunu iddia etmişler. Bu da gösteriyor ki, altı benzemezi ve HDP'yi buluşturanların esas hedefleri Parlamenter Sistem'e geçiş. Kalanı teferruat.

Ekonomik sıkıntıların, salgın sebebiyle dünyanın da de problemi olduğunu es geçen benzemezlerin, 2013'ten beri maruz kaldığımız saldırılara hiç değinmemiş olmaları, normal. Özellikle ekonomik saldırıların ardında yardımları ile iktidar olabilme hayali kurdukları dostlarının olduğunu biliyorlar çünkü.

Gözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı bürüyen ittifak mensupları, birtakım mihrakların desteği ile iktidara gelmenin faturasının çok ağır olacağını da bilmezden geliyorlar. İktidara gelebilmek için başka yollar düşünebilecek kadar vizyonları yok iken, şimdi zaten vakitleri de kalmadı…

Dışarıdan talep edildiği anlaşılan Parlamenter Sistem'in geçmişte hangi amaçlar için kullanıldığını ve ülke lehine adımların engellenmesi açısından nasıl uygun bir sistem olduğunu, hepsi iyi biliyor oysa.

Koalisyon dönemlerinde ciddi kırılganlıklar meydana getiren sistemin bariz vasıflarından birisinin kısa ömürlü zayıf hükümetler olduğu, malum. İstifaya ikna (!) edilen milletvekilleri sayesinde arzu edilenleri yapmayan hükümetlerin yıkılıp, yapanlara yol açıldığı da…

Milletvekillerini istifaya ikna için tehdit ve şantajın kafi gelmediği hallerde, döviz dolu çantaların devreye girdiği, hatta tavuk çiftliği ve benzin istasyonu hediyesinin söz konusu olduğu biliniyor. 'Kumar borcu olmayan milletvekilleri arıyoruz' ilanıyla kumar borcu olan milletvekilleri bulunup, kendilerine bakanlık verilerek hükümet kurulduğu da…

O masada buluşanların, ülkemiz konusunda milletimizden farklı düşündükleri tartışmasız olan dış mihrakların sözlerini tekrarlayıp, istikrarsızlık getireceği kesin olan Parlamenter Sistemi çare olarak sunmaları, meselenin vahim yanı…

CHP hariç, masadakiler 'Başkanlık Sistemi'ni Türkiye için gerekli gören liderlerin ekolünden geliyorlar oysa. CHP'nin iktidarda olduğu 1950 öncesi ise zaten fiili başkanlık uygulaması.

'Yarının Türkiyesi' diyenler, eski Türkiye'yi özleyen dışarıdan birilerine hizmet derdinde ne yazık ki…