Onlara yine hüsran…

AK Parti iktidarı, yıllardan beri süren yüksek faiz düşük kur sarmalını kırarak yatırıma, üretime, istihdama, ihracata ve büyümeye odaklanacağını söylüyor. Aslında çok daha evvel yapılması gereken bu uygulama için bugüne kadar bekleme sebebini de, altyapının maksada uygun hale getirilme sürecini tamamlamak olarak belirtiyor...

Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti iktidarı yeni ekonomi ile ilgili söylediklerini yapar mı?.. Yapar!.. Çünkü 19 yıldır söylediği her şeyi yapan ve yapmayacağını da söylemeyen bir iktidar, AK Parti iktidarı.

Varlık sebeplerini Cumhurbaşkanımızı ve iktidarını işbaşından göndermek ya da tekrar seçilmelerini engellemek şeklinde açıklayan muhalefet, ekonomi ile ilgili bu yeni duruma ne diyor peki?..

Geçmişte de olduğu gibi, çok şey söylüyormuş gibi yapsalar da hiçbir şey söylemiyorlar aslında. Zaten ekonomi, daha çok kendilerini yönlendirenlerin suflesi ile konuştukları bir konu. Dolayısıyla son günlerde yaşanan ve ekonomistlerin bile değerlendirmekte güçlük çektikleri sıra dışı durumla ilgili söyleyebilecek bir şeyleri yok.

Başta CHP olmak üzere muhalefetin durumu ekonomistlerinkinden biraz farklı. Ekonomistler üretim, istihdam, ihracat ve büyüme rakamları, hatta borsası da yükselen ülkemizde döviz fiyatlarının bu kadar tırmanmasına anlam vermekte zorlanırken, muhalefet cephesi aslında ne olduğunu çok iyi biliyor.

Dövizde tuhaf dalgalanmalar oluşturmayı amaçlayan kasıtlı saldırılar, muhalefetin desteğiyle iktidara gelmeyi hayal ettiği dostları tarafından yapılıyor çünkü!..

Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere, döviz saldırıları başlayalı beri dut yemiş bülbüle dönmelerinin ağırlıklı sebebi, dostlarının bunu kendilerini için yaptığını düşünmeleri.

Cumhuriyet tarihinin belki de en yüksek asgari ücret zammının yapılması da, milletimizi sevindirirken bu kadarını beklemeyen CHP ve beraberindekilerin canını sıktı.

Canlarının sıkılması, ekonomide alışılmış olanın değiştirilmesi ile girilen yeni yolun, 2023 seçimlerine belirli bir süre kala yapılarak ekonomiyi iyice altüst etmesini bekledikleri atakları boşa çıkaracak olmasından belki de…

Ekonomik durum ile ilgili olarak son kozları olan döviz atakları ve suni pahalılık oluşturma girişimlerini erkene çekmek mecburiyetinde kaldıklarını söyleyebiliriz. Gerek dövizdeki oynaklık ve gerekse suni fiyat artışları ile ilgili atılan ve atılacak adımların netice vermesi ile canları daha da sıkılacak…

Ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini esas alan yerli ve milli politikalar yerine, iktidara gelmelerine destek olacağını umdukları dış mihraklarla beraber hareket edenler, her zaman olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklar…

Ellerindeki son kozların da işe yaramadığını görmeleri, muhalefetin aslında ne olduğunu ve nasıl yapılması gerektiğini öğrenmeye başlamalarına da vesile olur belki...