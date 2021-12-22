Biri iktisat kuralları mı dedi!..

Üretim, istihdam, ihracat ve büyüme için yatırım yapmak yerine, 'faaliyet dışı alanlardan' yani paralarını üretim yerine faize yatırarak kar etmeyi tercih edenler, son gelişmelerden iyice ümitlenmişlerdi. Bir yandan mevcut iktidarı zorlarken, bir yandan da yatırım yapıp üretmelerine gerek kalmadan büyük karlar sağlayabilecekleri günlerin nihayet geldiğini düşünüyorlardı.

Faiz maliyetlerinin yatırıma, üretime dolayısıyla istihdama negatif etkilerinin olduğu, iktisat kitaplarının daha ilk sahifelerindedir. TÜSİAD'ın faiz artırma çağrısını 'iktisat ilminin kurallarına uyalım' bahanesine sığınarak yapması, başkalarını cahil kendilerini bilgili zannettiklerinin gösteriyor.

Vaktiyle 'hükümetler kuran hükümetler yıkan' TÜSİAD adına yapılan ve hükümeti hedef alan son açıklama, 'faizleri düşürüp insanları yatırıma, üretime, istihdama, ihracata ve büyümeye yönlendirme niyetinden vazgeçip, faizleri yükseltin' manasına geliyordu.

Türk Sanayici ve İş insanlarının önemli bir bölümünü temsil ettiği iddiasındaki bir kuruluş, düşük faizin yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve ekonomik büyümeyi teşvik manasına geldiğini çok iyi bilir. Dolayısıyla iktisat ilminin kurallarına dönelim kılıfı altında 'faizleri arttırın' derken, aslında 'yatırımı, üretimi ve istihdamı boş verelim, bize paramızı faize yatırıp çok para kazanacağımız bir vasatı hazırlayın, yoksa gücümüz kullanır ve sizi sallarız' diyorlardı.

TL Mevduatlarını kur artışlarına karşı korumaya ve üretenleri teşvike yönelik yeni adımları ile faiz lobisi mensuplarının akıllarını başlarından alan Usta, faizlerin artırılması temeline dayalı hurafelerin iktisadın normal kuralları arasında yeri olmadığını da gösterdi.

İktisat ilmi ile alakasız bir şekilde; üretimini, istihdamını ve ihracatını yükselterek büyüyen bir ekonomiyi kur saldırısı ile baskı altına alıp, Türkiye'ye 19 yılda büyük mesafeler aldıran AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanımızı köşeye sıkıştıracaklarını zannedenler, yanıldıklarını bir kez daha anladılar.

Son gelişmeler, yürüdüğümüz yolda karşılaşabileceğimiz en kötü ihtimallerden birisiydi. Göstergeleri son derece iyi olan ekonomimizi hedefleyen akıl dışı kur saldırısına karşı alınan tedbirlerle bundan sonrası için gereken adımlar da atılmış oldu.

Başta CHP'liler olmak üzere, AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza yönelik husumetleri sebebiyle gözleri kararanlar, aynı gemide olduğumuzu ve saldırıların kendilerine de zarar verdiğini anlayabilirler mi, bilinmez.

Ancak, başkanları başta olmak üzere TÜSİAD mensupları herhalde birer iktisat kitabı edinip, bu işleri öğrenmeye başlayacaklardır muhakkak…