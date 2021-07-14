Antikor!..

15 Temmuz'daki başarısızlıklarına üzülenlerin, milletimizin Cumhurbaşkanımız liderliğinde verdiği muhteşem mücadeleyi itibarsızlaştırmak için işgalcilerle mücadele kararlarının alındığı 20 Temmuz'u dillerine doladıkları malum.

Ülkemizi 'dostlarına' peşkeş çekmek isteyen bu çevreler, darbe girişiminin 5. yılında da 15 Temmuz'u değil, dış mihrakların uşakları ile mücadele adımlarının atıldığı 20 Temmuz'u darbe olarak takdim etme çabalarını sürdürüyorlar.

15 Temmuz gecesi gerçek bir lider olma şansını kaçıran Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin bu girişimlerin başını çekmesi, şaşırtıcı değil. Milletimizin teveccühü ile iktidara gelemeyeceklerini bilen CHP Genel Başkanı ve avanesi, destekleri ile iktidar hayali kurdukları dostlarını memnun etmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar.

FETÖ bağlantısı sebebiyle yaptırımlara karşılaşanların ve onları savunanların, yaşananları yok saymaları, dikkat çekici. Bunu, ortamı yeni darbe girişimlerine uygun hale getirmek için yaptıklarını söylemiyorlar tabii.

Söylediklerinin, 'kalkıştılar ve başaramadılar. Bırakın tekrar deneyebilecek hale gelsinler' manasına geldiğinin onlar da farkında şüphesiz. Mağduriyet kılıfına sarıp sarmaladıkları bu niyeti milletimizin anlamayacağını zannediyorlar.

Türkiye'yi başkalarına peşkeş çekenlere yönelik ve belki yüz binleri kapsayan mücadelede bazı aksaklıklar muhtemel. Ancak pişmanlık göstermeyip, şartları zorlamak suretiyle birtakım haklara sahip olacaklarını zannedenler, yanılıyor. Devleti ele geçirmeye kalkışanların, karşılaştıkları muameleye kızmaları da yersiz.

Gerçekten mağdur olanların, 15 Temmuz benzeri yeni girişimlere niyetlenenlerle beraber hareket ederek bir netice alamayacaklarını bilmeleri de önemli.

Anlama özürlü olduklarından, milletimizin 15 Temmuz'da gösterdiği refleksin varlığını güçlenerek koruduğunun farkında değiller. Oysa Türkiye'nin en ücra köşelerinde bile o muhteşem mücadelenin her 15 Temmuz'da daha coşkulu bir şekilde anılması bile bazı şeyleri anlamak için yeterli.

15 Temmuz'un ne olduğunu, aktörlerinin ve senaristlerinin ne istediğini net olarak bilen milletimizin, 15 Temmuz benzeri virüslere karşı antikorla donandığı gerçeğini kimse unutmamalı. Özellikle de tekrar benzeri girişimlere niyet etme potansiyeli taşıyanlar…

Millet olarak artık darbe virüsünü iyi tanıyoruz ve onunla mücadele için antikor seviyemiz de oldukça yüksek…