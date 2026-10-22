CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Arayan bulur...
Ekrem Kızıltaş
EKREM KIZILTAŞ
Tüm Yazıları

Arayan bulur...

Eklenme Tarihi 22 Ekim 2026

ABD ve İsrail'in İran'a alçakça saldırıları ile başlayan süreç, kafa karıştırıcı bir hal almış durumda...

ABD, ara seçimler dolayısıyla kendi derdi ile meşgul. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'de de seçim var.

Petrol ihracatını Babülmendep ve boru hattından yapmaya çalışan Suud, Husiler ile Haşdi Şabiiler tarafından hedef alındığı için sıkıntıda.

Asıl düşmanları ABD ve İsrail dahil başka ülkelerin gemilerine ses çıkarmayan Husilerin sadece Suud gemilerini hedef almaları, en azından garip.

İran'ın vekil güçleri Husiler ve Haşdi Şabii, saldırıları ile Suudi Arabistan'ı, ABD ve İsrail'in istediği Abraham Anlaşmaları'na zorlamak ister gibiler…

Haklı-haksız, doğru-yanlış gibi değerlendirmeler, ayrı. Ancak tuhaf bir durumla karşı karşıya olduğumuz aşikar…

Nüfusları 2 milyara yaklaşan İslam ülkelerinin bazı konularda neden beraber hareket edemedikleri, özellikle de bu günlerde çok önemli bir konu.

Bu seneki teması 'İslami Müştereklerden Evrensel Vizyona / Yöntemsel Temeller ve Çağdaş Meydan Okumalar' olarak tespit edilen Gaziantep Forum III'te de, İslam Aleminin hemen her tarafından gelen uzmanlar, 'Müslümanların, en azından bazı hususlarda neden beraber hareket edemedikleri' sorusu ile ilgili tespit ve çözüm önerilerini müzakere edecekler. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Şahinbey Belediyesi iş birliğiyle, ilki 2024'de 'İslam Dünyasında İletişim ve Güven Arayışı'; ikincisi 2025'de 'İslam Dünyası Nereye? -Güçlü bir gelecek için perspektif-' başlığı altında düzenlenen Gaziantep Forum'un bugün başlayan 'İslami Müştereklerden Evrensel Vizyona / Yöntemsel Temeller ve Çağdaş Meydan Okumalar' temalı III.'cüsünün, 'Müslümanların beraber hareket edebilmeleri' açısından ümit verici fikir ve görüşlere sahne olacağı söylenebilir.

Açılışın ardından, Prof. Ahmet Ağırakça yönetiminde, Sudan'dan Prof. İbrahim Muhammed Zeyn, Ürdün'den Prof. Fethi Melkâvî, Suriye'den Doç. Mu'tez el-Hatîb ve Dr. Hüseyin Hazırlar, 'İslami Müştereklerin Temellendirilmesi' konusunu tartıştılar.

Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez yönetimindeki 'İtikadi Müşterekler ve İhtilafın Sınırları' başlıklı oturumda, Mısır'dan Prof. Dr. Seyfeddin Abdülfettâh ve Prof. Dr. Mahsum Aytepe konu ile ilgili sunumlarını yaptılar.

Bugün Filistin, Malezya, Kırgızistan, Moritanya, Fas, Mısır, Bosna Hersek, Tunus, Irak, Ürdün ve Türkiye'den'den akademisyenler, 'Fıkhî Ortak Zemin ve Makâsıd', 'Siyasi ve Sosyal Alanda Müşterekler', 'Çağdaş Dönemde İslami Müştereklerin Durumu' ve 'İslami Müşterekleri Yeniden İnşa Etmek İçin Pratik Bir Çerçeveye Doğru' oturumlarında konuşacaklar…

Gaziantep Forum, III'sü ile de ortak dertlerimize çare arayışına sahne oluyor. Aradıklarına göre, bulabilecekleri de söylenebilir…

Bulmalılar da. Çünkü tablo hiç hoş değil…

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Cambaza bak… 20 Ekim 2026 Su yatağını unutmaz… 18 Ekim 2026 Olmaz ki… 15 Ekim 2026 ‘Bir avuç fıstık’ ve ‘üç aferin’… 13 Ekim 2026
Bana aç mısın tok musun diye soran oldu mu? Demet Akalın’dan Hülya Avşar’ın miras tavsiyesine tepki
Hülya'nın miras tavsiyesine Demet'ten tepki!
Adana Kozan Dağılcak Mesire Alanı’nda kadın cinayeti kamerada: Polis, Sevda Dinler’in katilini böyle enseledi
Piknikte kadın cinayeti kamerada! Katil böyle enselendi
Kadıköy’de olay maç sonu! Aziz Yıldırım ve Kerem Aktürkoğlu’ndan tepkiler
Yıldırım ve Kerem'den flaş tepkiler!
Memur ve emekliye yeni hesap! Ocak 2027’de en düşük maaş 75 bin 856 TL’ye çıkıyor
20 milyon memur ve emekli için yeni ipucu
Sarıgül’ü patlatan gizli tanık! Ters ilişki videosuna 200 bin dolara montaj raporu: Levent’teki gizli villada borsa manipülasyonu
Sarıgül'ü patlatan gizli tanık!