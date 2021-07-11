Sivas, Sivas olalı…

Salgın sebebiyle ara verilen Sabah İl Buluşmaları Afyonkarahisar'dan sonra Sivas'la devam etti. Bu ilde dolu dolu geçirdiğimiz iki günün sonunda da, ülkemizin geleceğinin daha iyi olacağına yönelik inancımız iyice pekişti .

İlk durağımız olan Gürün yakınlarındaki tabiat harikası Gökpınar'ı anlatmak zor. Ama Gürün'den geçeceklere, 10 kilometre içerideki Gökpınar'a uğrarlarsa memnun kalacaklarını söyleyebiliriz.

Divriği, ülkemizin mutlaka görülmesi gereken yerlerinden. Restorasyon çalışmaları henüz bitmemiş olan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, mevcut haliyle bile etkileyici.

1228'de Mengücekli beyi Ahmed Şah ve eşi Turan Melek tarafından Mimar Ahlatlı Muğis oğlu Hürrem Şah'a yaptırılan ve 1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesine giren Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nın, restorasyondan sonra yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayacağında şüphe yok.

Kaymakam Mehmet Bek'in projelerinden yürüyüş yolu ve cam seyir terası da, Divriği'nin yeni güzelliklerinden.

Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Ticaret ve sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken'i dinlerken, Sivas'ta ortak bir aklın hakim olduğu anlaşılıyor. Şehrin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve takibinin yapılmasında, birisi yeni kurulan iki üniversite ile birlikte sivil toplum örgütlerinin de aktif rol oynadığını öğreniyoruz.

Şarkışla ve Divriği Kaymakamlığı sonrası Sivas Vali Yardımcılığı ve 2012-2016 arasında Sivas İl Özel İdare Genel Sekreterliği yapan Vali Salih Ayhan, şehri ve özelliklerini iyi tanıyan bir isim. Aynı şeyleri 24-25-26. dönem AK Parti Sivas milletvekili olan ve Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı iken 2019'da Sivas Belediye Başkanı seçilen Hilmi Bilgin için de söylemek gerek.

Şehri iyi tanıyan ve Sivaslılarla hareket eden idarecilerin uyumu, hizmetler yanında yatırımlar konusunda da rahatlık sağlamış. Geçmişte çevredeki şehirlerle bazı kamu kuruluşları üzerinden yaşanan tatlı rekabet, günümüzde sağlanan teşviklerin derecesi üzerinden sürüyor.

Cumhurbaşkanımızın talimatları ile yapımına başlanan 250 dönümlük Hamidiye Kültür Parkı başta olmak üzere heyecan verici birçok konu, Sabah'ta önümüzdeki günlerde detaylı bir şekilde aktarılacak.

4 Organize Sanayi Bölgesi olan Sivas, ileri teknoloji alanında da büyük ümitler vaat ediyor.

Optik sahasının en önemlilerinden olan Aselsan Sivas ve yılda 3 milyon kam mili (eksantrik) üretip otomotiv devlerine ihraç eden Estaş, Sivas'ın ve Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğunun açık emarelerinden… Devamı, önümüzdeki günlerde Sabah'ta…