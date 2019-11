Çağdaş Evliya Çelebi!..

1963'te Ulus Gazetesi ile mesleğe başlamış ve o tarihten beri yaşananları adeta bir vakanüvis gibi kaydeden Yavuz Donat'ın hatıralarından oluşan 'Off The Record' isimli kitap, mutlaka okunmalı.

Turkuvaz Kitap'tan çıkan Şebnem Bursalı imzalı 'Yavuz Donat Kitabı', orta yaşta olanların hafızalarında adeta kazılı duran olayları bilmedikleri önemli ayrıntılarıyla hatırlamaları, gençlerin de 'Bir Zamanlar Türkiye' tadında okumaları için hakikaten çok güzel bir çalışma.

27 Mayıs sonrasında yaşananlar, Demirel'in yükselişi, 12 Mart, 12 Eylül, Özal'lı yıllar, bitmeyen hükümet krizleri, 28 Şubat dönemini de kapsayan 1995-2002 arasında 7 yılda kurulan tam 8 hükümet, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yükselişi…

56 yılı dolu dolu ve herkese yakın ama kimsenin adamı olmamaya çalışarak, olayların içinde yaşayan Yavuz Donat'ın anlattıklarından oluşan 'Off The Record', başladığınızda bitirmeden bırakmak istemeyeceğiniz bir kitap.

Hangi gazetede çalışıyor olursa olsun, çağdaş bir Evliya Çelebi gibi ülkeyi sürekli dolaşan, her kesimden insanın nabzını tutan ve bütün seçimler öncesi tutarlı tahminlerde bulunan bir isim Yavuz Donat. Yakın tarihte yaşanan önemli olayların çoğunun da arka planına vakıf.

Olayları ana hatlarıyla verilip, ilgi çekici detaylarına değinmek suretiyle bilineni ve daha çok bilinmeyenleri ile yakın tarihe keyifli bir yolculuk yaptıran kitapta ilk defa öğreneceğimiz ve hakikaten şaşıracağınız birçok olay var.

Hac'da vefat eden babasının cenazesini getirtmek için aradığı zamanın Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in Yavuz Donat'a, "Yavuzcuğum, bana bu telefonu etmemiş ol. Hac'da vefat eden oraya defnedilir. Babana ne mutlu ki kutsal topraklarda yatıyor" demesi, ilginç hatıralardan.

Yavuz Donat'ın, kurduğu Hükümet 1979'da çatırdamaya başlayan Ecevit'in partiden bir yetkili ile otelden yaptığı telefon görüşmesine kazara şahitliği, Güneş Motel olayı ile ciddi fikir verir mahiyette. İstifa edecek bakanlardan birini kast eden Ecevit'in: 'Onu bize Kapalıçarşı'daki filan kuyumcu getirmişti, istifadan vazgeçirsin' talimatını da verdiği konuşmayı yazar Donat ve ortalık karışır.

'BAŞI VE SONU OFF THE RECORD!..'

Yavuz Donat'la Demirel arasında geçen bir Off The Record olayı var ki, çok hoş.

Konya'da bir otelde konaklarken, bazı konularda yazılmaması kaydıyla Demirel'le sohbet eden Donat, sabah uyuyakalıp ekibi kaçırınca, o gece konuştuklarını yazar. Ertesi gün, 'off the record diyerek anlattığım her şeyi yazmışsın' diye çıkışan Demirel'e, 'dikkat ettiyseniz yazımın başlığı da, son cümlesi de 'off the record' şeklinde cevap verir Donat.

Bir zamanlar ne halde idik konusunda bilgi verebilecek şu satırlar da 1987'de dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın Donat'a yazdığı bir mektuptan: "1980'de sadece 18.345 köyümüzün elektriği vardı. Bugün hemen hemen bütün köylerimizin elektriği var. 1980'de sadece 11 köyde otomatik telefon vardı. Bugün 10 binden fazla köyde otomatik telefon, 26 binden fazla köyde telefon var."

1990'da Cumhurbaşkanı seçilen Turgut Özal'ın ANAP'ı başına geçmesi için düşündüğü Ekrem Pakdemirli'ye söylediği: 'Benim yerime en uygun kişi sensin. Genel başkanlığı ve başbakanlığı başarıyla yaparsın, ama eşinin başı kapalı' şeklindeki sözler, eski Türkiye fotoğraflarından.

Anlatılanlar Donat'ın anlatabileceklerinin sadece bir bölümü. Ama 'Off The Record', 56 yıl boyunca hangi aşamalardan nasıl geçtiğimiz ve şimdi nerelere geldiğimiz konusunda derli toplu bir fikir verebilen, muhteşem bir eser…