Ekrem Kızıltaş

Selam vererek arkadaşlarının yanına oturan Melih Bey:Bakıyorum, serin havaya rağmen dışarıda oturuyorsunuz. Ama sıkı giyinmeyi de ihmal etmemişsiniz...Mehmet:Baharları hep böyle oluyor. Havalar ısındı ısınacak diye beklerken, sanki ısınmış gibi dışarıda oturmayı isteriz ama tedbiri de elden bırakmayız...İhsan:Bu arada, Mehmet Bey'in tanıdıkları vasıtasıyla hafta içinde Erzincan'a gittiğinizi öğrendik. Hayırdır?..Hayır tabii ki. Oraya gitmesi gereken bir arkadaşın daveti üzerine kendisine eşlik ettim. Böylelikle uzun zamandır görmediğim Erzincan'ı da yeniden görme imkanı buldum...Mehmet:Yediğin içtiğin senin olsun, gördüklerini anlat derler, malum. Nasıl buldunuz benim memleketimi?..Öncelikle, etrafını kaplayan karlı dağların arasında yemyeşil, cenneti düşündüren bir yer Erzincan. Kaldığımız otelin şehri kuşbakışı görebilen bir yerde oluşu da avantajdı. Hava açık olduğu için manzara muhteşemdi. Şansıma, orada bulunduğum gün Turkuvaz Medya ve A Haber tarafından düzenlenen Şehrin Ekonomisi Erzincan isimli bir programı da izleme imkanım oldu...Selim:Desenize tam da istediğiniz gibi bir seyahat olmuş?..Aynen öyle. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu konuşmalarında Erzincan hakkında hakikaten ciddi bilgiler aktardılar...Mustafa:En çok Mehmet merak ediyordur, ancak biz de öğrenmek isteriz. Aklınızda kalanları aktarsanız...Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tanoğlu, şehirdeki Ticaret yatırımları ile ilgi detaylı bir bilgilendirme yaptı. Şehirde 200 dönüm olan sera yatırımlarını son yılda 600 dönüme çıkardıklarını belirten Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, bunu iki katına yani 1200 dönüme çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne yapılan yatırımlar sayesinde yıllık 150 bin ziyaretçi sayısının 2 milyonu geçtiğini aktarması herhalde en güzel bilgilerden... Coğrafi İşaret Tescil Belgesine sahip doğal mineralli Erzincan Maden Suyunun, yurt dışı pazarında büyümeye devam ettiğini belirten Belediye başkanı Bekir Aksun da projeleri titizlikle takip ederek, hemşerilerine en iyi hizmeti sunmak için durmadan çalıştıklarını belirtti...Remzi:Araya girmiş olacağım ama Erzincan'a gitmişken, Ekşi Suyun tadına da bakmışsınızdır umarım?..Bakmaz mıyım?Ekşi Suyu belediyenin yaptığı çeşmelerden içmek hakikaten bir başka. İçmeye doyamıyor insan. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'in üniversitenin şehir ekonomisine katkılarını anlattığı konuşmasını müteakip, A Haber'den Merve Tepe'nin sunduğu, Erzincan il Kültür ve Turizm Müdürü Oğuzhan Kılıç, Organize sanayi bölgesi müdürü Ömer Faruk Nayman, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ve Erzincan Vali Yardımcısı/ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat'ın katıldıkları panelde aktarılanlar ise şehrin adeta bir röntgeni idi.Panelde kalkınma, yeni ekonomik hedefler, yeni yatırım alanları ve istihdam imkanları, sanayi ve üretim kapasitesinin artırılması, tarım ve hayvancılıkta verimliliğin yükseltilmesi, turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi gibi projeler hakkında bilgiler verildi...Mehmet:Vali Hamza Aydoğdu'nun dikkat çeken bazı çalışmaları olduğunu duyuyoruz. Bu konuda neler söylersiniz?..Erzincan, hakikaten tam bir kardeşlik ve huzur şehri. Vali Bey'in aktardıklarına göre son dönemde hırsızlık, gasp ve benzeri adi suç denilen türden herhangi bir olay yaşanmamış. Vali Hamza Bey, kurdukları bir WhatsApp grubunun üyesi olarak gençlerle sürekli temas halinde. Burada aktarılanlar konusunda anında müdahale ile gereken yapılıyormuş. Bu arada Vali, Belediye Başkanı ve Üniversite Rektörü arasındaki beraberlik, dikkat çekiyor. Bu, her şehrimizde olması gereken bir husus.Ticaret ve Sanayi Odası gibi şehrin diğer kuruluşları ile birlikte Erzincan için çalışmayı şiar edinmişler. Yakında Erzincan'a yönelik dış kaynaklı ciddi yatırımlar da ihtimal dahilinde... İhsan, Mehmet'e bakarak:Söylediklerinizi dinlerken, Erzincanlılar arasında yaygın olduğu söylenen 'Canlılar ikiye ayrılır: Erzincanlılar ve diğer canlılar' şeklindeki espriyi hatırladım nedense. Hazır sizi bulmuşken, CHP'deki son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerinizi de alalım...Kuyruğu dik tutmaya çalışsalar da CHP, yokuş ayağı giden frensiz bir kamyon gibi adeta.Etkin pişmanlık için başvuruda bulunan Uşak ve Antalya Belediye başkanlarının anlattıklarından duyabildiklerimiz bile, rezaletin boyutlarının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bunlarla ilgili yapabildikleri açıklamalar ise tam bir fecaat. Meşhur deyimde olduğu gibi, güya başarılarını anlatırken suçlarını itiraf ediyorlar.Genel Başkan, bindiği aracın lüks iç dizaynının belediye kasasından yapılmasını normal kabul edebiliyor, mesela. Sonra da hatasını fark edip başkanın kendilerini kandırdığını söylüyor...Remzi:Aday olabilmek için kendisine verildiği söylenen milyonlar da cabası...Maalesef. Olup bitenlere bakılınca, bir genel başkanın hemen kapının önüne koyması gerekenlere karşı elinin neden zayıf olduğu da anlaşılıyor. Bizim duyabildiklerimiz bile bu kadar rahatsız edici ise, itirafların Özgür Özel ve ekibini ciddi manada zora sokacağı söylenebilir...Selim:İtirafçıların söylediklerinin Mutlak Butlan davasını etkilemesi de ihtimal dahilinde galiba?..Tabii ki. Tutuklu Uşak Belediye eski Başkanının CHP'nin kurultayı öncesinde delegeleri etkilemek için yapılanlarla ilgili anlattıkları, çok sayıda delegenin iradelerinin iporek altına alındığını gösteriyor.Kurultayda Kılıçdaroğlu ile Özel arasındaki oy farkın 18 olduğu düşünülürse, iradelerinin çeşitli şekillerde sakatlandığı anlaşılan en az 100 delege iptal için ciddi bir gerekçe...Mustafa:Dile getirilen iddialarla ilgili yeteri kadar delil de toplanmış herhalde?..Evet. Yakınlarına iş imkanı sağlama ve benzeri yollarla ikna edilen delegelerle ilgili olarak ilgili devlet kurumlarının kayıtlarına bakıldığı ve bunların doğrulandığı belirtiliyor...İhsan:Bu arada CHP'ten istifa edip AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal konusu da epey konuşuldu. Bununla ilgili yapıp ettiklerine bakılırsa Özgür Özel'in genel başkanlık özelliklerini taşımadığını söylemek mümkün...Katılıyorum. Kendi içlerinde yaşanan ve çok azını bildiğimiz bazı konular var.Bir genel başkanın hanım bir belediye başkanına yönelik olarak asla kullanmaması gereken bir üslup söz konusu. Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katıldığı törendeki, 'Ailenin kutsallığına inanlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim' şeklindeki sözleri, bazı şeyleri anlamayı kolaylaştırıyor...Selim:Burcu Köksal'ın, CHP'lilerin kocasına yönelik iddiaları ile ilgili, 'Benim kocam hırsızlık yolsuzluk yapmadı, otelde aldatmadı.' demesi de dikkat çekiciydi. Bu sözler birilerine verilen mesajlar belli ki...Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçişi sırasında da benzer şeyler yaşanmıştı. Sanıyorum işin bizi asıl ilgilendiren yönü artık Aydın'ın ve Afyonkarahisar'ın gerektiği gibi hizmet alabilecek olmaları. Başkanların CHP'den istifalarını gerektiren gelişmelerin arka planında, CHP'lilerin hizmeti değil rant ve benzeri konuları öne çıkarma gayretleri temel sebep çünkü...Mehmet:Bu iki isim de uzun süredir CHP'liydi. Burcu Köksal, sanıyorum 4 dönem milletvekilliği yanında üst düzey parti yöneticiliği de yapmıştı. Özlem Çerçioğlu da öyle. CHP'den istifaları basit bir olay değil yani. Anlattıkları da bence anlatabileceklerinin yüzde biri bile değil...İhsan:Evet, bugünlük de bu kadar. Sohbetimizi Erzincan'da gerek bu ilimizi ve gerekse hepimizi sevindirecek gelişmeler yaşanması niyazıyla, sonlandıralım...Amin...