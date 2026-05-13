Antalya merkezli yürütülen soruşturma siyaset gündemine bomba gibi düştü. Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 8.5 saat süren etkin pişmanlık ifadesi "Özel" bir korkuya neden oldu.Muhittin Böcek'in ifadesinde, oğlunun kendisine aktardığı "adaylık süreci için 1 milyon euro talep edildiği" yönündeki beyana dikkat çekti. Muhittin Böcek,dedi. Pazar günü saat 18.35'te başlayan ifade işlemlerinin sabaha karşı 03.00'e kadar sürdüğü belirtilirken ifadelerin CHP için çok daha ağır sonuçları olacağını ön görmek zor değil. Gökhan Böcek'in ifadesinde, "Kemal Kılıçdaroğlu döneminde genelaçıklaması, yeni CHP yönetiminin para konusunda farklı adımlar attığının da kanıtı.Yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun da benzer adımlar attığı artık kamuoyu tarafından kabul edilmiş durumda.Tekrar Muhittin Böcek'e gelirsek...Antalya örgütünün Böcek'ten yana tavır aldığı, buna karşın farklı isimlerin de gündemde olduğu ifade edilmişti. 2024 yerel seçimleri öncesinde adaylığın geç netleşmesi, parti içindeki görüş ayrılıklarını da ortaya koymuştu. Antalya, Uşak ve Afyonkarahisar merkezli soruşturmaların CHP'de ciddi bir sarsıntı yarattığı yorumları yapılırken, gözler önümüzdeki günlerde parti yönetiminden gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda.Ancak CHP Genel Merkezi'nde büyük bir paniğin yükseldiği kulislerin ana konusu haline geldi. Birçok CHP'li alınan paraların nereye gittiğini bilmiyor.Daha büyük skandalların patlak vermesi an meselesi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın "AK Parti'ye katılıyorum, çok huzurluyum, içim çok rahat" sözleri çok önemli. Özel için büyük bir korku da Burcu Köksal.