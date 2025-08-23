Siyonist, katil, soykırımcı Netanyahu ile kirli tezgahlara giren Derin ABD aparatı terör örgütü PKK-PYD-SDG'ye, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'dan son uyarı yapıldı. Şara, yabancı servislerin aparatı terör örgütü PKK-PYD-SDG ile çatışma ihtimalini dile getirdi. PKKSDG'nin elebaşı Mazlum Abdi, 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile 8 maddelik bir anlaşma imzalamıştı.

Anlaşmaya göre SDG, yıl sonuna kadar Suriye ordusuna entegre olacaktı. PKK-SDG, şu ana kadar taahhüt ettiklerinin hiçbirini yerine getirmedi. Tam aksine İsrail ve Fransa ile ilişki kurarak yeni şartlar ileri sürmeye başladı.

Suriye PKK'sının bu tavrı sabırları taşırmaya başladı. Önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son uyarıyı yapmış, "YPG-SDG tarafından çok fazla açıklama yapılıyor. 10 Mart Mutabakatı'nın kendilerini çok fazla bağlamadığını düşünüyorlar. Türkiye'deki 'Terörsüz Türkiye' sürecinin de kendilerini ilgilendirmediklerini söylüyorlar. Sizi ne ilgilendiriyor? İsrail'in maşası olmak mı? Biz tolere etmekte zorlandığımız gelişmeler görüyoruz. Avrupa'dan, dünyanın dört bir yanından gelen örgüt üyelerinin Suriye'yi terk etmediğini görüyoruz. Büyük devlet olmanın bir kuralı var. Biz onu yapıyoruz. Ama sizi tekrar buradan uyarıyorum: Durduğunuz yer doğru bir yer değil. Bunu değiştirin. Suriye'nin Türkiye'nin milli güvenliği için olan önemi tartışılmaz. Komşularımız bizim için hayati yaşam alanları'' demişti.

Türkiye'nin pozisyonu net. PKK'nın tüm uzantılarıyla birlikte silah bırakması temel şart. Türkiye kararlı... Suriye PKK'sının Siyonist İsrail ile kirli çalışmaları Suriye'nin de sabrını taşırdı. Suriye hükümeti, SDG'nin kontrol ettiği bölgelere yönelik askeri operasyon hazırlıklarına başladı. Suriye yönetimi, SDG'nin silah bırakıp Suriye ordusuna entegre olmasını ve petrol ile doğalgaz sahalarından çekilip sınır kapılarını teslim etmesini istiyor.

Şam yönetimi, SDG'nin 10 Mart anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek, "Ateşkes ve kurumsal entegrasyon gerekliliklerinden kaçınma, anlaşmanın sürekli ihlali ve Kandil'den talimat alan aşırılıkçılar tarafından Suriyeli Araplara karşı uygulanan sistematik demografik değişim politikalarına kılıf oluşturuluyor" açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin, Suriye yönetimi ile birlikte SDG'ye yönelik kapsamlı bir askeri harekât düzenleme imkanı var. Türkiye'nin A.B.C planları masada. Suriye hükümetinin de kararlılığı var. Gerekirse askeri operasyon yapılabilir. Evet. 31 Aralık 2025'e kadar, PKKSDG'nin silah bırakması, Suriye Ordu Güçleri'ne katılımı ve ülkenin her yanında görev alması esas... İsrail ve Fransa tezgahları ile sadece Suriye'nin kuzey doğusunda konuşlu SDG formülünün kabul edilemezliği hem Türkiye hem de Suriye açısından net olarak ortada.

ABD Başkanı Trump ile çok yakın dostluğu olan ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın, "SDG Suriye yönetimine entegre olmak zorunda. ABD olarak UNİTER SURİYE istiyoruz. PKK-SDG'ye ayrı yönetim sözü vermedik" derken GÖLGE CIA olarak isimlendirilen RAND CORPARATION Direktörü Andrew Parasiliti'nin açıklamaları oldukça kafa karıştırıcı...

"Anayasa, yerel liderler ve polis güçlerine yetki veren, ordu ve merkezi güvenlik birimlerine asgari rol biçen bir model üzerine inşa edilebilir. İsrail ise Dürzileri de sahiplenmiş durumda. İsrail ile bitmeyen bir çatışmayı tarif eden durumlar olabilir" diyor...

Parasiliti, "Trump'ın bölgesel stratejisinde eksik parça Irak'tır. 42 milyonu aşan nüfusu ve büyük enerji kaynaklarıyla Irak, Suriye ile geniş bir sınıra ve Fırat Nehri dahil doğal bir bağa sahip. Kasım ayında yapılacak seçimler, Irak'ın İran'dan uzaklaşıp ABD'ye yönelmesi için en iyi fırsatı sunacak'' diyerek Trump planını da deşifre ediyor.

EVET, GÖLGE CIA 'RAND CORPARATION'A ÇOK DİKKAT ETMEKTE YARAR VAR. ABD DERİN DEVLETİ İÇİNDE SİYONİST-EVANJELİST KADROLARLA ÇALIŞIYORLAR...