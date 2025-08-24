TÜRKİYE'NİN YENİ SAVUNMA DOKTRİNİ-GÖK VATAN PARADİGMASINDAKİ son gelişmeleri daha önce anlatmıştım.

Bu yazımda, "Türkiye'nin MİLLİ savunma sanayindeki müthiş hamleleri, küresel ülkelerin (Amerika, Rusya ve Çin) beyin takımı tarafından adım adım izleniyor. Batı'nın etkili ülkeleri İngiltere, Almanya, Fransa'nın da Stratejik Düşünce kuruluşlarının Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan- TÜRKİYE'nin gerçekleştirdiği jeopolitik hamleler hakkında derin raporlar hazılıyorlar" notunu düşmüştüm. 27 AĞUSTOS ÇARŞAMBA günü, Başkan Erdoğan, küresel güçlerin stratejik odaklarının duvarlarında yankılanacak müthiş bir hamle daha yapacak.

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ için AĞUSTOS AYI, Türk tarihinin zaferlerini içeren stratejik bir aydır.



Tarih sayfalarında Ağustos, zaferler ve şanlı direnişlerle doludur:

1 Ağustos 1571-Kıbrıs'ın fethi: Osmanlı donanmasının Doğu Akdeniz'e damga vurduğu günlerin başladığı tarihtir.

23 Ağustos 1921-Sakarya Meydan Muharebesi: Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türk Ordusu'nun Sakarya'da kazandığı zafer, tarihin yönünü değiştirmiştir.

24 Ağustos 1516-Mercidabık Zaferi: Yavuz Sultan Selim Mercidabık'ta Mısır ordusunu yenerek Mekke, Medine, Kudüs kapılarını açmıştır.

24 Ağustos 2016-Fırat Kalkanı:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk Ordusu, ABD ve İsrail'in Kuzey Irak-Kuzey Suriye- Akdeniz arasında kurmayı planladığı PETROL-PKK koridorunu paçavraya çevirdi. Devamında, Zeytin Dalı (Afrin), Barış Pınarı (Resulayn, Tel Abyad), Bahar Kalkanı (İdlib) operasyonlarıyla İKİNCİ SYKES-PİCOT çöpe atıldı.

26 Ağustos 1071-Malazgirt Zaferi: Türkler'in Anadolu'dan (Asya) Avrupa'ya kutlu yürüyüşü başlamıştır.

29 Ağustos 1526-Mohaç zaferi: Osmanlı İmparatorluğu'nun Macaristan'da tarih yazmasıdır. Viyana yolu açılmıştır.

26-30 Ağustos 1922-Başkomutanlık Zaferi:

İstiklal Savaşı Bağımsız Türkiye'ye giden yolu açmıştır.

BU YIL 25, 26, 27, 30 Ağustos GÜNLERİ BİR BAŞKA OLACAK.

Önümüzdeki hafta dört güne yayılacak etkinlikler, asırlar öncesinden bugüne gelen eşsiz birikimin bir kez daha hatırlanmasına vesile olacak.

Aziz Milletimiz, Türkiyemiz'in gelecek 50 yılına yönelik atılan temelleri bağrına basacak.

25 Ağustos Pazar günü:

Erdoğan ve devlet erkânı Ahlat'ta olacak.

26 Ağustos Pazartesi:

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlanacak. Anadolu'nun kapılarını Türkler'e açan, yurt yapan ve bin yıllık kardeşliği tescilleyen Malazgirt Destanı'nı daha derinlikli yaşayacağız.

27 Ağustos Çarşamba gününe ise damga vuracak "Gök Vatan"ın yeni oyuncusu: Çelik Kubbe'nin yeni silahları merakla bekleniyor. Türk ordusunun envanterine giren ya da girecek olan yeni sistemler arasında BALİSTİK FÜZELER, elektronik harp sistemleri, şifreli iletişim ağları, fiber optik kablolu insansız hava araçları gibi ileri teknolojiler bulunuyor.

En dikkat çeken sistemlerden biri ROKETSAN tarafından geliştirilen TAYFUN Blok-4 balistik füzesi oldu.

Bora ve Tayfun gibi balistik füzeler yaklaşık 300 km. menzilleriyle komşu başkentlere ulaşabilecek kapasitede.

Çelik Kubbe için işin LOKOMOTİFİ Aselsan... Türkiye'nin gözbebekleri TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN,

HAVELSAN'da görevli binlerce vefakar çalışana minnettarız.



TÜRKİYEMİZ'İN, KIZIL ELMA-2071 YÜRÜYÜŞÜNDE YOLU AÇIK OLSUN...