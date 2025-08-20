Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllar boyunca "hayal olarak görülen" yatırımları hayata geçirdi. Başkan Erdoğan'dan 2 yeni mega proje daha geliyor. Birincisi, Gaziantep denize (İskenderun) bağlanıyor. Gaziantep'i İskenderun Limanı'na bağlayacak Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi için imzalar atıldı.

29 Ekim 2025'te Başkan Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle ilk kazmanın vurulacağı projenin 2031 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Proje, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ekonomik ve lojistik gücünü artıracak, bölgenin ve özellikle de Gaziantep ihracatının artmasına katkı sağlayacak. Amanos Dağları'nın altından, her biri 20 kilometre uzunluğundaki 3 tünelle İskenderun Limanı'na bağlanacak.

MEGA 2. Ankara-Karadeniz Demiryolu. Birinci etap Ankara- Samsun hızlı tren seferleri 2029 yılında başlayacak. Seyahat 1 saat 15 dakika sürecek. İkinci etabı, Çorum- Samsun hattı inşaatı başlayacak.

Ankara-Samsun seyahati 2 saat 30 dakika olacak. Üçüncü etap, Samsun'dan Sarp'a uzanacak yeni demiryolu hattının fizibilite ve etüt çalışmalarının tamamlandığı, proje uygulama sürecinin ise kademeli olarak hayata geçirileceği açıklandı.

509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Hızlı Tren Hattı, Karadeniz'in sahil şehirlerini birleştirerek ulaşımda tarihi bir dönüşüm sağlayacağı belirtiliyor.

İzmir-Ankara hızlı trenleri 2027 yılı sonunda çalışmaya başlıyor. Bir başka mega projede çalışmalar hızlandırıldı.

Ankara-İzmir YHT hattının Ankara- Afyon kısmı 2026'da, Afyon-İzmir kısmı ise 2027'de hizmete girecek.

İzmir-Ankara YHT hattının açılışı, Ankara-İzmir hattı ile eş zamanlı olarak planlanmış durumda. Ankaraİzmir arası demiryolu ile 14 saat, karayoluyla ise 7 saat sürüyor. 2027 yılında İzmir'den Afyon'a kadar olan kısmın hizmete girmesiyle, İzmir- Ankara arası seyahat süresi de 3.5 saate düşecek.

Hattın tamamlanması ile yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınacağı belirtiliyor. 10 istasyon inşa edilecek.

Proje kapsamında Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen istasyonları olacak şekilde 10 istasyon tasarlandı.

Ankara-İzmir hızlı tren projesinin tamamlanması ile mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecek. Hat tamamıyla hizmete girdiğinde Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan yaklaşık 15 milyon insanımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak.

Hızlı tren, Ankara-Afyon arası seyahat süresini 1 saat 40 dakikaya, Ankara-Uşak arasını 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arasını 2 saat 50 dakikaya düşürecek.

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı, tamamlandığında sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda İzmir'in limanlarını, Ege'nin organize sanayi bölgelerini ve tarım merkezlerini demiryolu ağına daha güçlü bir şekilde bağlayacak. Türkiye'nin küresel ticaretteki rolünü perçinleyecek.



SONUÇ: Nereden nereye... 23 yılda Cumhurbaşkanımız Erdoğan, enerji, ulaştırma, ticaret, tarım, sağlık, savunma, turizm, eğitim ve sosyal hizmetlerde Avrasya'nın kalbindeki Türkiye'yi bölgesel güç-küresel aktör konumuna getirdi. Bugün imza atılan ve atılacak yeni projelerle, Türkiye'yi yeni yüzyıla hazırlıyor. Gerçekleşen, dünyanın en büyük İstanbul Havalimanı, 100 yılın en büyük Marmaray, 3'üncü Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Boğaz Köprüsü, Zigana Tüneli, otoyollar, Osman Gazi Köprüsü, 3 katlı İstanbul Boğaz karayolu- demiryolu karma tüneli, hızlı tren mega projeler gurur verirken, yeni mega projeler de devreye sokuluyor. Evet, yaparsa Erdoğan yapar..