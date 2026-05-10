CHP'den ihraç edilen tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlıktan yararlanmak için CHP'de deprem yaratan itiraflarda bulundu. Yalım'ın itirafları yeni yutulur gibi değil. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i istifaya kadar zorlayacak itiraflar... Özgür Özel'in makam aracının 170 bin Euro'luk ödemesiyle ilgili iddialarını anlatan Özkan Yalım'ın itirafları CHP'yi sarsıyor. Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kurultay öncesinde toplam 1 milyon 200 bin TL verdiğini ve belediye imkanlarıyla VIP araç tahsis edildiğini iddia etti. Özgür Özel'in kullanımına tahsis edildiğini ileri sürdüğü Mercedes V300 marka araç,la ilgili de konuştu. Özel'in kızına ve eşine hediyelerle ilgili de CHP'de gündemi değiştiren yolu açtı. Tutuklanarak görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 Kurultayı'na ilişkin yaptığı itiraflar, şaibeli olduğu iddiaları ile yargılanan CHP mahkeme dosyalarına girecek ağırlıklar içeriyor. İstinafta devam eden mutlak butlan ve Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden Ekrem İmamoğlu ve 12 CHP'linin yargılanma dosyalarını etkileyecek parametreler ihtiva ediyor. Özkan Yalım'ın itiraflarının CHP dava dosyalarına alınabileceği ve özellikle Ankara İstinaf Mahkemesinde CHP hakkında mutlak butlan kararını çok etkileyeceği değerlendiriliyor2018 yılı genel seçimlerinde Uşak CHP'de liste depremi olmuştu. Özkan Yalım üçüncü sıradan birinci sıraya alınmıştı. Uşak CHP'de milletvekili sıralaması değişmişti. Özkan Yalım 3'üncü sıradan birinci sıraya alınırken, İsmet Akın 2'nci ve Ali Karaoba da 3'üncü sıraya kaydırılmıştı. Söz konusu durum parti içinde şok etkisi yaratmıştı. Parti teşkilatı tepki göstermişti. Parti üyeleri, "Bizler açıklanan listemizi benimsemiştik ve adaylarımızın doğru olduğunu düşünüyorduk. Fakat bugün liste değişti ve mevcut milletvekili Özkan Yalım birinci sıraya yazıldı. Ne oldu da böyle bir değişiklik yapıldı? Bunun sebebinin açıklanmasını istiyoruz." demişlerdi. Özkan Yalım'ın birinci sıraya nasıl alındığı yıllar sonra yapılan itiraflarla ortaya çıktı.Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: "Kocanı boşa, partin arkanda durur" dedim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye geçeceği kesinleşen Burcu Köksal'ın eşiyle ilgili iddialar üzerine daha önce kendisine "Gerekirse kocanı boşa" dediğini açıkladı. Özel, Köksal'ın telefonunun kapalı olduğunu ve kendisine ulaşamadığını söyledi. Özel, Köksal'ın eşiyle ilgili çıkan iddialar üzerine devreye girdiğini belirterek yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı.CHP'de huzur yok. CHP çıkmaz sokakta. Parti 3'e ayrılmış durumda.Taraflar çaresiz. İfade edilmiyor ama herkes mutlak butlan kararı bekliyor. Ancak böyle bir durumda yeni çareler aranacak. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek CHP'de yönetimi ele geçiren hem Ekrem İmamoğlu ve takımı hem de Özgür Özel ve takımı ayrı ayrı sorgulanacak duruma geldi.