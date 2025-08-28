CHP'de eylülde şiddetli deprem olacağını gösteren işaret fişekleri arttı. Rüşvet iddiasıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu hapisten çıkarmaktan başka derdi olmayan Özgür Özel'in yönettiği CHP için için kaynıyor. CHP, istifalar, mahalle delege seçimlerindeki kavgalar ve kritik olası mahkeme kararlarının rüzgarından savruluyor.

Ağustos ayında CHP'deki fay hatları hareketlendi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun istifasıyla sarsılan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bazı milletvekillerinin ve belediye başkanlarının da istifasını önleme çabasında. Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel tandemi ile Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler arasında delege savaşları ilçe ilçe yayılıyor. 22 Ağustos'ta, Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde ortalık savaş alanına döndü.

Çankaya Belediyesi Bahar Evi'nde gerçekleştirilen seçime kavga damga vurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakın Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ekibi ile Önder Sav ve Tekin Bingöl ekibi sert tartışmalar içine girdi. İstanbul, Uşak, Samsun'da toplantılar kavgalı olurken istifalar çıktı.

Delege seçimlerinde yükselen tansiyonun, 4-9 Eylül'de yapılacak program çalıştayında Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu tandemi ile Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arasında sıcak tartışmalara konu olacağı gözleniyor. Eylül ayına CHP'nin fay hatlarını çatlatacak kritik mahkemeler var. Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk, rüşvet, irtikap suçlamalarından dolayı İDDİANAME açıklanacak ve duruşmalar başlayacak.

ŞAİBELİ OLAĞANÜSTÜ KURULTAY

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla açılan soruşturmayla ilgili son karar 15 Eylül'de verilecek. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 8 Eylül'de MUTLAK BUTLAN KARARI vermesi bekleniyordu ancak 15 Eylül'e erteleme oldu. Davacı eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve diğer iki parti delegesinin istemiyle soruşturmalar başlamıştı.

Özgür Özel ve CHP Genel Merkezi, 15 Eylül 2025'te MUTLAK BUTLAN kararını boşa çevirme taktiğiyle Ağustos'un 13'ünde olağan kurultay delege seçimi başlattı. Özgür Özel, olağan kurultay sürecini hızla başlatıp, 2025 yılının Eylül ayında ilçe başkanlıkları seçimi, Ekim ayında il başkanlık seçimleri ve Kasım ayında Büyük Kurultay yapıp, olası 15 Eylül davasını konusuz bırakma hesabı yapıyor Şaibeli olduğu iddiasıyla yapılan soruşturma sonucu CHP İstanbul Kongresi için de kritik gelişme var...

Ön inceleme duruşmasının 21 Eylül 2025'te yapılmasına karar verildi Asliye Hukuk Mahkemesi, Özgür Çelik'in CHP İstanbul İl Başkanı seçildiği 8 Ekim 2023'teki kongreye tedbir kararı alınmasını isteyen başvuruyu dikkate alıp tensip zaptı düzenledi. Mahkeme, İl Seçim Kurulu'na yazarak belgelerin gönderilmesini istedi ve CHP'ye savunma için iki haftalık süre verdi.

Ön inceleme duruşmasının 21 Eylül 2025'te yapılmasına karar verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın son seçiminde, "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

14 Ağustos 2025'nde mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresi'nin hukuka aykırı yapıldığı öne sürülmüştü. Başvuruda, 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi'nde alınan tüm kararların tedbiren durdurulması, bu kongrede seçilen il başkanı, il yönetim kurulu ve il disiplin kurulu üyelerinin görevden uzaklaştırılması, bir önceki yönetimin veya mahkemece belirlenecek geçici bir kurulun göreve iade edilmesi talep edilmişti.

Esas yönünden ise 8 Ekim 2023 tarihli kongre ve bu kongrede alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunun tespitiyle iptali, 39. Olağan Kurultay sürecinin tüm takvimiyle birlikte iptali talep edilmişti.