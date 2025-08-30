Başkan Tayyip Erdoğan'ın, Ahlat, Malazgirt ve Ankara'da Oğulbey Savunma Üssü temel atma törenlerinde yaptığı konuşmaların her satırının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Ahlat'ta, "Son düzlüğe girmiş bulunuyoruz" diyen Erdoğan, Malazgirt'te, "Fitne duvarlarını yıkmak için başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede önemli mesafe kat ettik. Süreci kundaklama çabalarına rağmen başardık. Ne yaparsa yapsınlar bu sefer başaramayacaklar" diye konuştu.

Erdoğan'ın Malazgirt'te ifade ettiği, "Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendisine yeni yabancı patronlar arayanlar kaybedecek. Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz. Biz kalıcı barıştan yanayız" sözleri gündeme damgasını vurdu. Erdoğan, ABD'ye, Avrupa'ya (Özellikle Fransa), Siyonist-Katil Netanyahu'ya derin mesajlar verirken, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG-SDG'nin kirli tezgahlarını da deşifre etti.

Suriye'de istikrarsızlık beklentisiyle ülkeyi karıştırmak isteyen Siyonist Netanyahu'nun tetiçiliğine soyunan terör örgütüne, "Kılıç kınından çıkarsa olacaklar bellidir" diyerek aslında SON UYARIYI YAPTI.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise "Şiddet kullanarak, bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya doğru giderseniz, bunu kendi milli güvenliğimize yönelik doğrudan tehdit olarak algılarız ve müdahale ederiz" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bölgesel barış vizyonuna, terörsüz bölge hedefine, tüm vatandaşlarının eşit haklara sahip istikrarlı bir Suriye çabasına sekte vurmaya çalışanlara son uyarılar yapılıyor. Başkan Erdoğan, Çelik Kubbe töreninde de gençlere güvendiğini bir kez daha vurguladı: "Oğulbey Teknoloji Üssü, bölgenin en ileri savunma teknolojileri merkezlerinden biri olacaktır. Bu tesisler, gençlerimiz için hayallerinin peşinden koşabilecekleri en yüksek teknolojiler üzerinde çalışabilecekleri bir ortam sunacak. Olay sadece para değil, insan, insan, insan. Ana muhalefetin başını çektiği bir kesim bu ülkenin pırıl pırıl gençlerine umutsuzluk, karamsarlık kendi ülkesinden adeta nefret etmeyi aşılarken biz gençlerimize yepyeni ufuklar kazandırıyoruz. Birileri Türk gençliğini soyguncuları savunmak için sorumsuzca sokağa boykota ve adeta şiddete çağırırken, biz TEKNOFEST gençliğini meydanlara çağırıyoruz."