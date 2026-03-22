Yeni bir dünya kurulurken, yakın coğrafyamız yanıyor. Türkiye, ateş çemberi içinde "huzur ve güven adası!" Cumhurbaşkanımız Tayyip Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, bir taraftan komşularımızdaki ateşin olası yansımalarını dakika dakika takip ediyor, Savunma Sanayimizin 24 saat çalışmasını sağlarken, diğer taraftan da İran savaşının acil ateşkesini sağlamak için geniş kapsamlı arka plan çalışmalarını sürdürüyor. Erdoğan'ın yürüttüğü lider diplomasisiyle, bölgedeki ateşin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için oynadığı rol çok önemli. Lakin, ateşin yayılması tehlikesine karşı da Türkiye emin ellerde.

Devletimizi yöneten Erdoğan ve Türk Devlet Aklı, binlerce yıllık devlet tecrübesine sahip olduğundan, Aziz Milletimizin güveni tam. İran savaşından önce bir konuşmasında, askerliğin neredeyse insanlık tarihi kadar eski bir meslek olduğunu belirten Erdoğan, savaşın ve yol açtığı acıların, kayıpların, yıkımların asla istenmeyen ama kaçınılmaz hale geldiğinde mutlaka hazır olunması gereken bir gerçek olduğunu söylemişti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı aile fertleriyle Güneysu'da geçirirken, komşularımızdaki derinleşen savaşı an be an takip etti. Ateşkes için ülke liderleriyle görüşmeler yaparken, yaptığı konuşmalarla da Aziz milletimize gelişmeleri aktardı. Konuşmalarının satır aralarında dikkati çeken bilgiler bulunuyordu. "İslam dünyası olarak engellerle, çukurlarla, tertip ve tuzaklarla dolu bir yolu daha aşmaya çalışıyoruz." diyerek şöyle konuştu: "Yüzümüzü nereye çevirsek dramla, acıyla, trajediyle karşılaşıyoruz.

Türkiye olarak barışın ve huzurun tesisi, diyalog ve diplomasinin yeniden devreye girmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. İşte bu gerçek ışığında, Türk savunma sanayi firmaları yoğun üretim programları, teslimat taahhütleri ve stratejik projeler kapsamında 7 gün 24 saat (vardiyalı olarak) çalışma esasıyla faaliyet gösteriyor. İran savaşından alınan dersler bağlamında, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatıyla, özellikle ROKETSAN gibi füze ve mühimmat üreten firmalar, teslimatları zamanında yetiştirmek için 24 saat esasına göre çalışmaktadır. Özellikle hava savunmasının öne çıkmasıyla, stratejik proje odaklı olarak ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, BAYKAR gibi önde gelen firmalar, yerli ve milli balistik füze, S/İHA'lar (Akıncı, Kızılelma, Anka vb.) ile hava savunma sistemleri (Siper) gibi kritik projeler için yüksek tempoda üretim yürütmektedir. Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-İsrail-İran savaşları, hava savunmasının önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Hisar-A, Hisar-O ve Siper-1'den oluşan yerli sistemleri envanterine alan Türkiye'nin uzun menzilli hava ve füze savunma ihtiyacına yönelik arayışlarında SAMP/T yeniden öne çıktı.

Ankara'nın özellikle 'Çelik Kubbe' konsepti kapsamında yürüttüğü çok katmanlı hava savunma mimarisinde, SAMP/T'nin geçici çözüm ve ortak üretim modeli olarak değerlendirilebileceği belirtiliyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in geçtiğimiz hafta Roma'daki görüşmelerinde bu süreci yeniden gündeme taşıdığı bildirildi. Bakan Güler'in İtalya'da gerçekleştirdiği temaslarda mevkidaşı Guido Crosetto ile savunma iş birliği, Avrupa güvenlik mimarisi ve hava savunma projelerinin ele alındığı ifade edildi. Edinilen bilgiye göre, bu temaslarda özellikle SAMP/T ve benzeri sistemler üzerinden ortak üretim ve teknoloji paylaşımının yeniden gündeme geldiği belirtildi. Fransa ve İtalya ortaklığında geliştirilen SAMP/T, Eurosam çatısı altında MBDA ve Thales Group tarafından üretiliyor.

Sistem; uçaklar, seyir füzeleri ve taktik balistik füzelere karşı etkin savunma sağlıyor. Yeni nesil versiyonunun gelişmiş radar kabiliyetleri ve uzun menzili, aynı anda çok sayıda hedefe angajman yeteneği sunuyor. Türkiye-İtalya ilişkilerinin daha olumlu seyretmesinin projeyi yeniden canlandırdığının altı çiziliyor. TUSAŞ, Türk KAAN avcı uçağı, HÜRJET eğitim uçağı, HÜRKUŞ görev uçağı gibi kritik platformlar aracılığıyla mühendislik vizyonunu sergiliyor. TUSAŞ; Türk KAAN avcı uçağı, HÜRJET eğitim uçağı, HÜRKUŞ görev uçağı, çok amaçlı T625 GÖKBEY helikopteri, T129 ATAK saldırı helikopteri ile ANKA, AKSUNGUR ve ANKA III insansız hava araçları gibi kritik platformlar üzerinden bu vizyonu ortaya koyuyor.