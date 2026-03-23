28 Şubat öncesi ABD/İsrail ile İran arasında kirli savaş başlamadan önce, olası bir savaşta senaryolar yayınlanıyordu. Bu senaryolar içinde KIYAMET SENARYOSU olarak, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve Nükleer tesislerin karşılıklı bombalanması gösterilmişti. Bugün kirli savaşın 23 gününü geride bıraktık. Maalesef, KIYAMET SENARYOLARI gerçekleşiyor. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Dünyada enerji krizi tırmanıyor. 1

9 MART'TA Katil Netanyahuİsrail, İran'da çok önemli Güney Pars Gaz sahasını bombaladı. İran misilleme olarak Körfez ülkelerinin enerji altyapısını hedef aldı, Katar'ın bir numaralı LNG tesislerini vurdu. Karşılıklı bombalamalar 22 Mart'ta daha da kritik hassas tesislere yöneldi. Dünya panikte. Karşılıklı çok tehlikeli bombalamalar devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, "İran, tam olarak ve TEHDİT OLMADAN, Hürmüz Boğazı'nı tam şu andan itibaren 48 SAAT içinde AÇMAZSA, Amerika Birleşik Devletleri EN BÜYÜĞÜNDEN BAŞLAYARAK çeşitli ENERJİ SANTRALLERİNİ vuracak ve onları YOK EDECEK" diye açıklama yaptı. Trump'ın tehdidine Tahran'dan yanıt gecikmedi. İran, Washington'ın İran'ın yakıt ve enerji altyapısına saldırması hâlinde Tahran'ın bölgede bulunan tüm ABD enerji, bilgi teknolojisi ve deniz suyu arıtma altyapısını hedef alacağını açıkladı. Katar'dan enerji piyasalarını sarsan açıklama: Beş yıl sürer Devlet şirketi Qatar Energy'nin CEO'su Saad al-Kaabi, İran saldırılarında iki LNG hattının yok olduğunu, bunun üretimde beş yıl boyunca yaklaşık yüzde 17'lik bir azalmaya yol açabileceğini belirtti.

El-Kaabi bu hasar nedeniyle Belçika, Çin, İtalya ve Güney Kore'ye yönelik teslimatların sözleşme hükümlerine uygun şekilde yapılamayabileceğini de söyledi. Analistler, İsrail'in İran'ın Güney Pars sahasındaki doğal gaz tesislerine düzenlediği saldırı ve buna karşılık olarak Tahran'ın Katar'a yönelik saldırılarının savaşta keskin bir tırmanış anlamına geldiğini ve uzun süredir korkulan KIYAMET SENARYOSUNU işaret ettiğini belirtiyor. Küresel ekonomik haber ve analizleriyle tanınan Meşhur Financial "Artık kıyamet senaryosu niteliğindeki bir gaz krizine doğru ilerliyoruz. Savaş sona erse bile LNG arzındaki kesintiler aylarca hatta yıllarca sürebilir" yorumunda bulundu. ABD Başkanı Trump, HÜRMÜZ'Ü tek başına açamama durumunda kaldığından, İran'a karşı önce NATO'yu tehdit ederek yardım istedi. MSB acı haberi verdi:

MSB ACI HABERI VERDI

Katar'da helikopter düştü. 3 şehidimiz var... Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasındaki askerî iş birliği ve koordinasyon faaliyetleri, mevcut anlaşma ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düşmüştür. Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki Teknisyenimiz şehit olmuştur. Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN'a, Türk Milleti ile kardeş Katar halkına baş sağlığı dileriz." NUR içinde yatsınlar. Şehitlerimizin aziz ruhları karşısında saygıyla, minnetle eğiliyoruz."