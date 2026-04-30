TÜRKİYE'NİN etrafı ateş çemberi. Savaşlar yaşanıyor.

Jeopolitik dengeler değişiyor.Yeni haritalar çiziliyor. CHP'nin umurunda değil. Özgür Özel'in tek derdi var, CHP hakkında devam eden yolsuzluk davalarını gözden uzaklaştırmak.

Sadece geçtiğimiz cumartesi günü yaşananlara bakınca CHP'nin içine düştüğü haiz durumu anlatmaya yeter. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da bir taraftan ABD-İran savaşının yeniden başlamasını durdurmak için Pakistan'la, Suudi Arabistan'la arka kapı temasları sürdürüyor, diğer taraftan 500 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak büyük konut kampanyasının kuralarını çekiyor.

Özel ise belediye başkanlarını toplamış, "Sokakları nasıl harekete geçiririz?" planını yapıyor! CHP'li iki belediye başkanı Belediyeler Birliği Başkanı olmak için kavga ediyor.

Dünyada yaşananlar umurlarında değil.

'KİMSEYİ SİNDİREMEZSİNİZ'

Başkan Erdoğan da AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. "CHP'ye nefes harcamak israf. Biz tamamen işimize odaklanmış durumdayız.

Bu ülkede tehditle, şantajla kimseyi sindiremezsiniz. Alışık olduğunuz eski Türkiye artık yok" dedi.

Erdoğan, Özel'e adeta ders verdi.

Şunları söyledi: Alışık olduğunuz eski Türkiye artık yok. Gazetelerin CHP'nin basın bülteni gibi çıktığı günler artık geride kaldı. Ekranların CHP ideolojisine tahsis edildiği, aykırı sesleri susturduğunuz günler geride kaldı. Basının sizi eleştirmesine, yolsuzluk iddialarını haberleştirmesine alışacaksınız.

Yankı odalarınız dışındaki farklı sesleri duymaya alışacaksınız.

Beytülmale el uzattıysanız adalete hesap vermeye alışacaksınız. Türkiye artık çok sesliliğe kavuşmuştur ve artık bundan geri dönülmeyecek.

İddiaları üzerine gitmek değil basını susturmak geliyor akıllarına.

'insan özeleştiri yapar' Beyefendilerin aklına para kuleleriyle baklava kutularıyla mücadele değil, bunların üzerine giden kurumları tehdit etmek geliyor. 'Yolsuzluklardan arınalım, Gazi'nin partisini çıkar şebekelerinin oyuncağı olmaktan kurtaralım' gibi ne bir düşünceleri ne de böyle bir niyetleri var. Sonra da utanmadan çıkıp ahlaki üstünlükten dem vuruyorlar. Yahu ortada ahlak mı bıraktınız ki bir de üstünlüğü olsun?

Bunca kepazelikten sonra hiçbir şey olmamış gibi davranmanız sizin üstünlüğünüzden değil, yüzsüzlüğünüzden kaynaklanıyor.

İnsan bir öz eleştiri yapar.

Başkalarını suçlamadan önce kendisini bir hesaba çeker. Yolsuzluk virüsü bünyeyi sarmadan insan bir müdahale eder. Hem bunları yapmayacaksın, bir de üstüne basını tehdit edeceksin. Ne diyelim?

Cenab-ı Allah bu milleti, bu ülkeyi CHP zihniyetinin eline düşürmesin.

Biz yoğun mesaimiz arasında esasen bunlara nefes ve vakit harcamayı tamamen israf olarak görüyoruz. Bizim CHP'deki Bizans oyunlarıyla uğraşacak ne niyetimiz, doğrusunu söylemek gerekirse ne de bunlara ayıracak vaktimiz var, midemiz var."

SONUÇ: Aziz millete yarım asırdır hizmet eden Başkan Erdoğan konuşmasını şu tarihi cümlerle bitirdi: Biz bu ülkeye bu millete sevdalıyız.

Bizim ülkeyi kutuplaştıran polemiklerle işimiz olmaz.

Sahte ve sanal tartışmalarla işimiz olmaz. Hiçbirinde yokuz, olmadık olmayacağız. Bizi arayan açılışta, şantiyede, devasa eserlerin temelini atarken, bitmiş projeleri açarken bulur. Bizi arayan milletimizin gönül sarayının baş köşesinde bulur. Bizi arayan bu milletin derdi ile dertlenirken bulur.