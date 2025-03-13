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13 Mart günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 13 Mart 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

KOÇ
Bugünlerde insanlarla iyi geçinmeyi tercih etseniz de fazla fedakar olmak istemeyebilir, dengeyi kurabilirsiniz.

BOĞA
Duygusal olarak kendinizi ilişki içerisinde verimli hissetseniz de partnerinizle uyumu yakalamak için daha çok gözlem yapmanız gerekebilir.

İKİZLER
Bazı konularda sizden fedakarlık yapmanız beklenebilir ve bunu sonuna kadar gerçekleştirmek için çaba gösterebilirsiniz.

YENGEÇ
Partnerinizle iletişimi ön planda tutabilirsiniz.
Sağlıklı bir iletişim kurmanın neticesinde olumlu bir ilişki de yaşayabilirsiniz.

ASLAN
Bugünlerde sorumluluklarınızın bilincinde davranmayı tercih edebilirsiniz.
Partnerinizin de ilişki içerisindeki rolüne dikkat etmelisiniz.

BAŞAK
Son zamanlarda Bugünlerde aşk konularında şanslı olabilir, iletişim yetenekleriniz ile karşı cinsi hızlıca etkileyebilirsiniz.

TERAZİ
Duygusal konularda kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz.
Aşk hayatınızda sakinlik ve huzur arayabilirsiniz. Çabalarınız bu bağlamda sonuç verebilir.

AKREP
Aşk hayatınızda partnerinize gösterdiğiniz ilgi beraberinde sevgi de getirecektir. Yaptıklarınız sonrasında pişman olduğunuz şeylere dönüşebilir.

YAY
Duygusal olarak kendinizi bazı konularda hazır hissetmeseniz de manevi yönünüzü güçlendirebilirsiniz. Başarı o zaman gelecektir.

OĞLAK
Aşk konusunda verimli olmak için gösterdiğiniz çabayı karşı taraftan görmemek kafanızda soru işaretler yaratabilir. Bugün, radikal karar almak için uygun değil.

KOVA
Aşk hayatınızda tecrübelerinizi kullanarak gününüzü şekillendirebilirsiniz.
Kendiniz için iyi olanı yapmayı tercih etseniz de bazen emin olamayabilirsiniz.

BALIK
Duygusal hissettiğiniz bir günde olabilirsiniz.
Özellikle geçmiş konuların tekrar gündeme gelmesi sizde bir huzursuzluk yaratabilir.

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