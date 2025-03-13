Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde insanlarla iyi geçinmeyi tercih etseniz de fazla fedakar olmak istemeyebilir, dengeyi kurabilirsiniz.

BOĞA

Duygusal olarak kendinizi ilişki içerisinde verimli hissetseniz de partnerinizle uyumu yakalamak için daha çok gözlem yapmanız gerekebilir.

İKİZLER

Bazı konularda sizden fedakarlık yapmanız beklenebilir ve bunu sonuna kadar gerçekleştirmek için çaba gösterebilirsiniz.

YENGEÇ

Partnerinizle iletişimi ön planda tutabilirsiniz.

Sağlıklı bir iletişim kurmanın neticesinde olumlu bir ilişki de yaşayabilirsiniz.

ASLAN

Bugünlerde sorumluluklarınızın bilincinde davranmayı tercih edebilirsiniz.

Partnerinizin de ilişki içerisindeki rolüne dikkat etmelisiniz.

BAŞAK

Son zamanlarda Bugünlerde aşk konularında şanslı olabilir, iletişim yetenekleriniz ile karşı cinsi hızlıca etkileyebilirsiniz.

TERAZİ

Duygusal konularda kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz.

Aşk hayatınızda sakinlik ve huzur arayabilirsiniz. Çabalarınız bu bağlamda sonuç verebilir.

AKREP

Aşk hayatınızda partnerinize gösterdiğiniz ilgi beraberinde sevgi de getirecektir. Yaptıklarınız sonrasında pişman olduğunuz şeylere dönüşebilir.

YAY

Duygusal olarak kendinizi bazı konularda hazır hissetmeseniz de manevi yönünüzü güçlendirebilirsiniz. Başarı o zaman gelecektir.

OĞLAK

Aşk konusunda verimli olmak için gösterdiğiniz çabayı karşı taraftan görmemek kafanızda soru işaretler yaratabilir. Bugün, radikal karar almak için uygun değil.

KOVA

Aşk hayatınızda tecrübelerinizi kullanarak gününüzü şekillendirebilirsiniz.

Kendiniz için iyi olanı yapmayı tercih etseniz de bazen emin olamayabilirsiniz.

BALIK

Duygusal hissettiğiniz bir günde olabilirsiniz.

Özellikle geçmiş konuların tekrar gündeme gelmesi sizde bir huzursuzluk yaratabilir.