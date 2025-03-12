Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde aşk ve ilgi görebilirsiniz ancak bir ilişkiye evet derken dikkatli olmalısınız. Sonrasında bunaltıcı gelmeden baştan çizgilerinizi belirtin.

BOĞA

Bugünlerde kuracağınız arkadaşlıklar ve iletişim odaklı her konu da uzun ömürlü olacak ve kendinizi yalnız hissetmenizi engelleyecek nitelikte olacaktır.

İKİZLER

Bugünlerde duygusal konularda kendinizi oldukça iyi hissedeceğiniz güzel gelişmelerle beraber kariyerinize odaklanma fırsatı da yakalayabileceksiniz.

YENGEÇ

Aşk hayatınızda bazı yenilikler yaşayabilirsiniz. partnerinizle farkı bir yere gidebilir ya da yeni bir maceraya atılabilirsiniz. Her şartta kendinizi iyi hissettiğiniz bir dönemdesiniz.

ASLAN

Duygusal konularda strese girebileceğiniz bir dönemdesiniz ancak kendinizi başarılı ifade etmeye odaklandığınız taktirde bu sorunu aşabilirsiniz.

BAŞAK

Bugünlerde duygusal konularda oldukça şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz. Eğer yalnız iseniz sezgileriniz ile doğru kişiyi hayatınıza davet edebilirsiniz.

TERAZİ

Bugünlerde aşk hayatınızda mutlu olacağınız ancak yeniliklere açık olmanız gereken bir dönemdesiniz. Efektif ve verimli bir gün olabilir sizler için.

AKREP

Mesleki konular veya hayalleriniz üzerinden gerçekleşecek yeni gelişmeler sizleri mutlu edecek. Bu durum huzurunuzu arttırabilir ancak durduğunuz arkadaşlıklara dikkat.

YAY

Bugün işinizle alakalı farklı ilhamlar ve farklı detaylar yakalayacağınız bir gün olabilir. Bu yüzden kendinize güveniniz artarak size daha iyi gelebilir.

OĞLAK

Partnerinizin anlayış göstereceği bir dönemde olmakla beraber diğer kişilerden de anlayış ve taktir toplayacağınız bir dönemdesiniz.

Başarılı hissedeceksiniz.

KOVA

Bu aralar mesleki konularda daha ihtiyatlı olduğunuz taktirde pratik zekanız ile önünüze sunulan her işin üstesinden başarı ile gelebilirsiniz.

BALIK

Kendinize yatırım yapmak, güzellik, estetik gibi konularla alakalı açılımlarınızın başarılı olacağı bir gün olduğu için daha verimli bir gün geçireceksiniz.