Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Her şeyi başarma isteğinizin sizi yorgun düşürmesine izin vermeyin.
Önünüze bazı fırsatlar çıkabilir bu süreçte cesur değişimlerden korkmayın.
BOĞA
Günün ilk saatlerinde, bir önceki günden kalan sorumluluklarınızı yerine getirmişliğin yorgunluğu üzerinizde olabilir.
İKİZLER
Yapmak isteseniz de cesaret ya da planlama eksiğine sahip olduğunuz işler hususunda yeniden bir değerlendirme size yardımcı olabilir.
YENGEÇ
Bugünlerde kendinizi sosyal hissettiğiniz, bilhassa işinizde farklı projelere imza attığınız ya da özgün yönlerinizle ön plana geldiğiniz bir gündesiniz.
ASLAN
Kendinizi sosyal hissettiğiniz ve çevrenizle bütünleştiğiniz bugünlerde kendinizi onların mutluluğunun da sorumluluğunu alırken bulabilirsiniz.
BAŞAK
Manevi yönünüzün güçlenmesi ve kişisel gelişime önem vermek gibi alanlarda bugünlerde oldukça başarılı olabilirsiniz.
TERAZİ
Bugün topluluğun bir parçası olmak ya da sosyal işlere girmek için uygun bir gün olabilir ayrıca elinize bazı şans ve fırsatlar geçebilir.
AKREP
Aşk hayatınızda aradığınız güven ihtiyacına tezat olarak gösterdiğiniz ilgisizlik partnerinize göndereceğiniz karmaşık ve çelişkili sinyallere işaret edebilir.
YAY
Aşk hayatınızda oldukça başarılı bir dönem geçiriyorsunuz.
Bugün çeşitli farkındalıklar yaşayabilir ve elinizdekilerin kıymetini bilmeyi tercih edebilirsiniz.
OĞLAK
Sosyal çevrenizde olumlu karşılanabilir, saygı görebilirsiniz.
Başkalarına gösterdiğiniz desteğin bugün size dönmesi keyfinizi yerine getirebilir.
KOVA
Sahip olduklarınızı koruduğunuz bir gün olabilir. Aşk hayatına dair herhangi bir girişimde bulunmak istiyorsanız bekletmemenizde fayda var.
BALIK
Sizi zorlayan deneyimlerden uzak kalmayı tercih edebilir, sevdiklerinizle güvenli ortamınızda kalmayı tercih edebilirsiniz, ileriye dönük planlar kurabilirsiniz.