PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar 3 Mart günlük burç yorumları

3 Mart günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

Tüm Yazıları
astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 3 Mart 2025

KOÇ
Her şeyi başarma isteğinizin sizi yorgun düşürmesine izin vermeyin.
Önünüze bazı fırsatlar çıkabilir bu süreçte cesur değişimlerden korkmayın.

BOĞA
Günün ilk saatlerinde, bir önceki günden kalan sorumluluklarınızı yerine getirmişliğin yorgunluğu üzerinizde olabilir.

İKİZLER
Yapmak isteseniz de cesaret ya da planlama eksiğine sahip olduğunuz işler hususunda yeniden bir değerlendirme size yardımcı olabilir.

YENGEÇ
Bugünlerde kendinizi sosyal hissettiğiniz, bilhassa işinizde farklı projelere imza attığınız ya da özgün yönlerinizle ön plana geldiğiniz bir gündesiniz.

ASLAN
Kendinizi sosyal hissettiğiniz ve çevrenizle bütünleştiğiniz bugünlerde kendinizi onların mutluluğunun da sorumluluğunu alırken bulabilirsiniz.

BAŞAK
Manevi yönünüzün güçlenmesi ve kişisel gelişime önem vermek gibi alanlarda bugünlerde oldukça başarılı olabilirsiniz.

TERAZİ
Bugün topluluğun bir parçası olmak ya da sosyal işlere girmek için uygun bir gün olabilir ayrıca elinize bazı şans ve fırsatlar geçebilir.

AKREP
Aşk hayatınızda aradığınız güven ihtiyacına tezat olarak gösterdiğiniz ilgisizlik partnerinize göndereceğiniz karmaşık ve çelişkili sinyallere işaret edebilir.

YAY
Aşk hayatınızda oldukça başarılı bir dönem geçiriyorsunuz.
Bugün çeşitli farkındalıklar yaşayabilir ve elinizdekilerin kıymetini bilmeyi tercih edebilirsiniz.

OĞLAK
Sosyal çevrenizde olumlu karşılanabilir, saygı görebilirsiniz.
Başkalarına gösterdiğiniz desteğin bugün size dönmesi keyfinizi yerine getirebilir.

KOVA
Sahip olduklarınızı koruduğunuz bir gün olabilir. Aşk hayatına dair herhangi bir girişimde bulunmak istiyorsanız bekletmemenizde fayda var.

BALIK
Sizi zorlayan deneyimlerden uzak kalmayı tercih edebilir, sevdiklerinizle güvenli ortamınızda kalmayı tercih edebilirsiniz, ileriye dönük planlar kurabilirsiniz.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
1 Mart günlük burç yorumları 01 Mart 2025, Cumartesi 27 Şubat günlük burç yorumları 27 Şubat 2025, Perşembe 24 Şubat günlük burç yorumları 24 Şubat 2025, Pazartesi 23 Şubat günlük burç yorumları 23 Şubat 2025, Pazar
2025 YILI AKARYAKIT ALIMI Resmi İlandır
2025 YILI AKARYAKIT ALIMI
IBAN ve EFT’de yeni dönem! Çift doğrulama sistemi uygulaması devreye alındı
IBAN ve EFT'de yeni dönem
Bakan Kurum açıkladı: Ceyhan’daki deprem konutları tamamlandı
Ceyhan'daki deprem konutları tamamlandı
İstanbul’un zam şampiyonu fasulye!
İstanbul’un zam şampiyonu fasulye
BDDK’dan ihtiyaç kredisi düzenlemesi! Limitler değişti kredi aramaları arttı
Limitler değişti kredi aramaları arttı