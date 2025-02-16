Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bendinizi bazı konularda hazır hissetmeseniz de manevi yönünüzü güçlendirebilirsiniz.

Bunu sonuna kadar gerçekleştirmek için çaba gösterebilirsiniz.

BOĞA

Partnerinizle iletişimi ön planda tutabilirsiniz.

Sağlıklı bir iletişim kurmanın neticesinde olumlu bir ilişki de yaşayabilirsiniz.

İKİZLER

Duygusal hissettiğiniz bir günde olabilirsiniz.

Özellikle geçmiş konuların tekrar gündeme gelmesi sizde bir huzursuzluk yaratabilir.

YENGEÇ

Duygusal konularda kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz.

Kendiniz için iyi olanı yapmay�� tercih etseniz de zaman zaman emin olamayabilirsiniz.

ASLAN

Aşk hayatınızda tecrübelerinizi bilinçli bir şekilde kullanarak gününüzü şekillendirebilirsiniz.

Aşk hayatınızda sakinlik ve huzur arayabilirsiniz.

BAŞAK

Aşk konusunda partnerinize şans vermeyi tercih edebilirsiniz.

Affedemediğiniz konularda daha affedici olmayı tercih edebilirsiniz.

TERAZİ

Son zamanlarda sevdiklerinizle birlikte olmak size bir hayli mutluluk veriyor. Bugün kendinizden oldukça emin ve huzurunuz yerinde.

AKREP

Yaptıklarınız sonrasında pişman olduğunuz şeylere dönüşebilir.

Bu yüzden iyi planlama yapmalı ve herhangi bir konuda hamle yapmadan önce iyi düşünmelisiniz.

YAY

Aşk konusunda verimli olmak için gösterdiğiniz çabayı karşı taraftan görmemek kafanızda soru işaretler yaratabilir.Bugün, radikal karar almak için uygun değil.

OĞLAK

Bugün hayalleriniz dorukta boş hayaller sizler için geçici bir süreç oldukça dikkatli olmalısınız. Hayati kararlar ani verilmeyeceğini sizde biliyorsunuz.

KOVA

Son zamanlarda ilişkinizi düzeltmek adına çaba gösterebilir kendinizi bu süreçte geliştirerek hayatınızı devam ettirebilirsiniz.

BALIK

Çabalarınız bu bağlamda sonuç verebilir.

Sevdiklerinizi destekleyebilir, olumlu bir süreç geçirmeye çalışabilirsiniz.