Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Kariyer planlaması yaparken daha gerçekçi yaklaşımlarda bulunmalı ve ne istediğiniz konusunda net olmalısınız.

BOĞA

Bugünlerde hayata dair niyetlerinizi olumlu tutabilirsiniz.

Cümlelerinizin pozitif olması beraberinde olumlu bir süreç getirebilir.

İKİZLER

Olumlu bir süreç geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Hayat sizi seçeneklere zorlasa da siz kendinizi olayların içerisinden çıkartmayı tercih edebilirsiniz.

YENGEÇ

Yeni bir şeyler elde etmek yerine elinizde olanı korumayı tercih edebilirsiniz.

Sosyal açıdan olumlu ve kalıcı arkadaşlıklar kurabileceğiniz bir gündesiniz.

ASLAN

Son zamanlarda etrafınızdaki kişilere pozitif enerji vermeniz beraberinde onların da iş motivasyonuna sahip olmasına neden olabilir.

BAŞAK

Bugünlerde aşk konularında şanslı olabilir, iletişim yetenekleriniz ile karşı cinsi hızlıca etkileyebilirsiniz. Başarı o zaman gelecektir.

TERAZİ

Bugünlerde sorumluluklarınızın bilincinde davranmayı tercih edebilirsiniz. Bazı konularda sizden fedakarlık yapmanız beklenebilir.

AKREP

Duygusal olarak kendinizi ilişki içerisinde verimli hissetseniz de partnerinizle uyumu yakalamak için daha çok gözlem yapmanız gerekebilir.

YAY

Ortada kalmak için elinizden geleni yapsanız da gün sonunda stresiniz sizi ciddi anlamda kavga çıkartmaya yönlendirebilir, sakin olmaya çalışın.

OĞLAK

Potansiyelinizi başarılı bir şekilde sürdürmek için çaba gösterebilirsiniz.

Aşk hayatınızda kendinize iyi gelecek şeyler denemeyi isteyebilirsiniz.

KOVA

Sosyal açıdan olumlu ve iş arkadaşlarınızda güzel intiba bırakan bir dönemdesiniz.

Özellikle işinizde koyduğunuz hedefler sizi başarılı bir konuma getirebilir.

BALIK

Aşk hayatınızda partnerinize gösterdiğiniz ilgi beraberinde sevgi de getirecektir.

Partnerinizin de ilişki içerisindeki rolüne dikkat etmelisiniz.