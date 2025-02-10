Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Kendinizi başkalarına yardım ederken bulsanız da dengenizi iyi kurmalı, abartıdan kaçınmalı, kişiselliğinizi ön planda tutmalı ve hep hatırlamalısınız.

BOĞA

Bugünlerde risk alarak kendinizi ifade edebilir, attığınız adımların olumlu sonuç getirmesi ile beraber özgüveninizi arttırabilirsiniz.

İKİZLER

Partneriniz ya da karşı cinsten göreceğiniz destek ile keyfiniz yerine gelebilir.

Bu destek manevi olabileceği gibi işle veya maddiyatla da alakalı olabilir.

YENGEÇ

Arkadaşlarınızla aranızda geçecek diyaloglar hususunda dikkatli olmalısınız.

Bugünlerde arkadaşlarınızı size verdikleri fikirlerden dolayı kırmanız mümkün.

ASLAN

Hayattan dilek ve niyetlerinizin minimal düzeyde olduğu şu günlerde kendinizi ufak şeylerle mutlu edebilmenin huzurunu sürebilirsiniz.

BAŞAK

İlişkiler hususunda risk almaktan kaçmayacağınız bir gündesiniz.

Bazı işle alakalı hesaplaşmalar gündeme gelebilir.

TERAZİ

Duygusal konularda kendinizi oldukça verimli hissedeceğiniz bir gündesiniz. Hızlı karar alacak ve güvence arayacaksınız.

AKREP

Her türlü beklentinizin karşılandığını görmek size oldukça keyifli hissettirerek başarınızı perçinlemenizi sağlayabilir.

YAY

Aşk hayatınızda kendiniz için verimli bir sürece girdiğinizi hissedebilirsiniz.

Müdahale istemiyor ancak fikir istiyor olabilirsiniz, dengeyi bulmalısınız.

OĞLAK

Duygusal konularda kendinizi baskıcı hissedebilir ve partnerinize karşı baskın tutum sergileyebilirsiniz.

Zamanlama ve iş hususunda oldukça mutlu olabilirsiniz.

KOVA

Dış güçlerin moralinizi bozmasına izin vermemelisiniz.

Yapmak istedikleriniz sizi ilgilendirir.

Bu tutum da partnerinizin bir hayli hoşuna gidebilir.

BALIK

Duygusal konularda kendinizi iyi hissedebilirsiniz.

Bugün size huzur vererek rahatlatabilir. Bugün size huzur vererek rahatlatabilir.