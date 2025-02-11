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11 Şubat günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 11 Şubat 2025

KOÇ
Bugünlerde alacağınız kararların ömrü uzun vadeli olabilir.
Zamanı iyi geçirirken bilgi edinmeyi de sevebilir ve keyifli bir hale getirebilirsiniz.

BOĞA
Yeni iş bağlantıları kurmak ve fikir alışverişinde bulunmak için uygun bir gündesiniz. Niyetlerinizi eyleme dönüştürmeye başlayabilirsiniz.

İKİZLER
İş konusunda anlaşıldığınızı görmek ve üstlerinizle iyi geçinmek size kendinizi iyi hissettirebilir.
Oda��ınıza yapabilirliklerinizi alarak kaliteli ve keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

YENGEÇ
Zamanınızı verimli değerlendirebilir, günü öğrenerek geçirebilirsiniz.
Akşam saatlerinde dostlarınızla vakit geçirip keyifli şeylere vermeyi tercih edebilirsiniz.

ASLAN
Sosyal ortamlarda bulunarak yeni çevreler edinebileceğiniz bir gündesiniz ancak gerek arkadaşlarınız gerekse partnerinizin kıskançlığına karşı dikkatli olmalısınız.

BAŞAK
Kendinizi sevilmiş halde hissetmeniz, en çokta başarılarınızın taktir edilmesi hoşunuza giderek daha iyisini yapabilmeniz hususunda sizi motive edebilir.

TERAZİ
Duygusal olarak partnerinizle uyumlu hissettiğiniz ve daha uyumlu hissetmek için de çaba gösterebileceğiniz bu günde duygularınız size pozitif etki verebilir.

AKREP
Eski-yeni dengesini iyi kurmanız gerekmekte. Bugün paylaşılamadığınızı hissedebilir, bu hoşunuza gitmesiyle beraber aynı zamanda sizi bunaltabilir de.

YAY
Duygusal olarak kendinizi tamamlanmış hissetmeseniz de sevdiklerinizin gösterdiği desteği fark edebilirsiniz. Başarıyı hissetmek için uygun bir gün.

OĞLAK
Son günlerde iş konusunda maddiyatta güvence arayıp risk almaktan kaçınabilirsiniz.
Hayallerinize ulaşmak için daha çok risk almayı göze alabilmelisiniz.

KOVA
Aşk konusunda kendinize güvenebildiğiniz bir gündesiniz.
Enerjik duruşunuz yalnız olan Kova'ların da karşı cinsin ilgisini çekmesine vesile olabilir.

BALIK
Bugünlerde aşk hayatınızda atacağınız adımlar sağlam temelli olabilir ya da yeni ve daha güçlü kararlar almanıza vesile olabilirler.

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