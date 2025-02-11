Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde alacağınız kararların ömrü uzun vadeli olabilir.

Zamanı iyi geçirirken bilgi edinmeyi de sevebilir ve keyifli bir hale getirebilirsiniz.

BOĞA

Yeni iş bağlantıları kurmak ve fikir alışverişinde bulunmak için uygun bir gündesiniz. Niyetlerinizi eyleme dönüştürmeye başlayabilirsiniz.

İKİZLER

İş konusunda anlaşıldığınızı görmek ve üstlerinizle iyi geçinmek size kendinizi iyi hissettirebilir.

Oda��ınıza yapabilirliklerinizi alarak kaliteli ve keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

YENGEÇ

Zamanınızı verimli değerlendirebilir, günü öğrenerek geçirebilirsiniz.

Akşam saatlerinde dostlarınızla vakit geçirip keyifli şeylere vermeyi tercih edebilirsiniz.

ASLAN

Sosyal ortamlarda bulunarak yeni çevreler edinebileceğiniz bir gündesiniz ancak gerek arkadaşlarınız gerekse partnerinizin kıskançlığına karşı dikkatli olmalısınız.

BAŞAK

Kendinizi sevilmiş halde hissetmeniz, en çokta başarılarınızın taktir edilmesi hoşunuza giderek daha iyisini yapabilmeniz hususunda sizi motive edebilir.

TERAZİ

Duygusal olarak partnerinizle uyumlu hissettiğiniz ve daha uyumlu hissetmek için de çaba gösterebileceğiniz bu günde duygularınız size pozitif etki verebilir.

AKREP

Eski-yeni dengesini iyi kurmanız gerekmekte. Bugün paylaşılamadığınızı hissedebilir, bu hoşunuza gitmesiyle beraber aynı zamanda sizi bunaltabilir de.

YAY

Duygusal olarak kendinizi tamamlanmış hissetmeseniz de sevdiklerinizin gösterdiği desteği fark edebilirsiniz. Başarıyı hissetmek için uygun bir gün.

OĞLAK

Son günlerde iş konusunda maddiyatta güvence arayıp risk almaktan kaçınabilirsiniz.

Hayallerinize ulaşmak için daha çok risk almayı göze alabilmelisiniz.

KOVA

Aşk konusunda kendinize güvenebildiğiniz bir gündesiniz.

Enerjik duruşunuz yalnız olan Kova'ların da karşı cinsin ilgisini çekmesine vesile olabilir.

BALIK

Bugünlerde aşk hayatınızda atacağınız adımlar sağlam temelli olabilir ya da yeni ve daha güçlü kararlar almanıza vesile olabilirler.