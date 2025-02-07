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7 Şubat günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 7 Şubat 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

KOÇ
Bugünlerde iş konusunda anlaşıldığınızı görmek ve üstlerinizle iyi geçinmek size kendinizi iyi hissettirebilir.

BOĞA
İş hususunda da büyük düşünmeyi alışkanlık haline getirebilirsiniz.
Zaman içerisinde edinimleriniz size oldukça fayda sağlayabilir.

İKİZLER
Duygusal konularda hassasiyetinizin arttığı bir sürece girebilirsiniz.
Partnerinize karşı alınganlık göstermediğinizden emin olmalısınız.

YENGEÇ
Son zamanlarda partnerinize tam olarak yardımcı olamadığınızı ya da katkı sağlayamadığınızı hissediyor olabilirsiniz.

ASLAN
Kendinizi ve limitlerinizi zorladığınız ancak bu sayede geliştiğiniz bir süreç içerisinde olabilirsiniz, kendinizi fark etmelisiniz.

BAŞAK
Bugünlerde aşk hayatınızdaki fırsatları değerlendirmek isteyebilirsiniz. Zamanı iyi geçirirken bilgi edinmeyi de sevebilir ve keyifli bir hale getirebilirsiniz.

TERAZİ
Duygusal olarak kendinizi boşlukta hissettiğiniz konuların çabalarınız ile dolabileceğini bilmelisiniz. İlişkisel konularda cesur olmalısınız.

AKREP
Bu dönemde bazı diğer konularda da suçluluk hissediyor olabilirsiniz ancak her şey olması gerektiği için var oldu bu yüzden kendinizi suçlamamalısınız.

YAY
İş konusunda yenilikler başlatmak sizin için faydalı olabilir hatta bu yenilikleri başlatırken destek almaktan da çekinmeyin.

OĞLAK
Partnerinizle olan ilişkinizde kendinizi yalnız hissedebilirsiniz.
Zaman içerisinde karar almak ve aldığınız kararları uygulamayı tercih edebilirsiniz.

KOVA
Aşk hayatınızda kendinizi verimsiz hissedebileceğiniz bir dönemdesiniz.
Yardım almayı kabul etmek işlerinizin verimli olmasını sağlayacaktır.

BALIK
İlişkinizi yürütmek için gösterdiğiniz çabaya değip değmediğini görmek isteyeceksiniz.
Ayıca sosyal alanlardaki ilişkilerinizi de yeniden gözden geçirebilirsiniz.

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