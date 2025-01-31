Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

İş bağlamında istediklerinizi elde etmek için daha çok insan ve doğru kişilerle iletişime geçiyor olmanız oldukça önemli olabilir.

BOĞA

Çözümsüz sandığınız konuların çözümlerini oldukça kolaylıkla bulabilirsiniz. Bu da beraberinde geçmişi kapatmak ve yeniye umutla bakmak için fırsat getirebilir.

İKİZLER

Aşk hayatınızda verimli bir sürece adım atıyorsunuz ancak iş ilişkileri veya yasal konularda oldukça dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz.

YENGEÇ

Bugünlerde atacağınız adımlarda daha planlı ve hareketli olmanız gerekebilir.

Sosyal açıdan olumlu ve verimli bir iş süreci yürütmeniz gerekmekte.

ASLAN

Bu da sizinle tanışmak isteyen kişilerin artması, sizinle ilgilenen kişilerin artması durumunu etkinleştirebilir.

Karşı cinsle verimli ve sade iletişim kurabilirsiniz.

BAŞAK

Geçmişten gelen krizleri biraz zorlanarak da olsa çözmeye istekli olabilirsiniz.

Partnerinize veremediğiniz güven ilişki içerisinde problemlere yol açabilir.

TERAZİ

Karar almak, aldığınız kararların arkasında durmak, özellikle mesleki ve kişisel alanlarda kendinizi geliştirme isteğiniz artabilir.

AKREP

İşinizi yaparken destek olacak kişilerle bir arada bulunabilirsiniz.

Bilhassa girişimcilik gibi niyet ve hedefleriniz varsa bu alanlarda verim almanız mümkün.

YAY

Zamanınızı iyi yönetebilseniz de sizin dışınızda gelişen bir takım aksaklıklar olabilir. Sükunetinizi koruyabilmeyi her zaman hatırlamanız gerekmekte.

OĞLAK

İşle alakalı mülakat ya da sınav gibi konularda başarı ve hedefe ulaşma durumları gözlemlenebilir.

Sorumluluklarınızın bilincinde olmanız önemli.

KOVA

Aşk hayatınızda özellikle yalnız Kova'lar oldukça şanslı olabilirler.

Çekiciliğinizin arttığı ve insanları sohbetinizle etkileyebildiğiniz günler içerisindesiniz.

BALIK

Aşk hayatınızda olumlu bir süreçten geçmektesiniz.

Partnerinizle kuracağınız derin bağ ve uzun süreli ilişki başlangıcı için uygun bir dönemdesiniz.