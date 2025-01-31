SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar 31 Ocak günlük burç yorumları

31 Ocak günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

Tüm Yazıları
astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 31 Ocak 2025

KOÇ
İş bağlamında istediklerinizi elde etmek için daha çok insan ve doğru kişilerle iletişime geçiyor olmanız oldukça önemli olabilir.

BOĞA
Çözümsüz sandığınız konuların çözümlerini oldukça kolaylıkla bulabilirsiniz. Bu da beraberinde geçmişi kapatmak ve yeniye umutla bakmak için fırsat getirebilir.

İKİZLER
Aşk hayatınızda verimli bir sürece adım atıyorsunuz ancak iş ilişkileri veya yasal konularda oldukça dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz.

YENGEÇ
Bugünlerde atacağınız adımlarda daha planlı ve hareketli olmanız gerekebilir.
Sosyal açıdan olumlu ve verimli bir iş süreci yürütmeniz gerekmekte.

ASLAN
Bu da sizinle tanışmak isteyen kişilerin artması, sizinle ilgilenen kişilerin artması durumunu etkinleştirebilir.
Karşı cinsle verimli ve sade iletişim kurabilirsiniz.

BAŞAK
Geçmişten gelen krizleri biraz zorlanarak da olsa çözmeye istekli olabilirsiniz.
Partnerinize veremediğiniz güven ilişki içerisinde problemlere yol açabilir.

TERAZİ
Karar almak, aldığınız kararların arkasında durmak, özellikle mesleki ve kişisel alanlarda kendinizi geliştirme isteğiniz artabilir.

AKREP
İşinizi yaparken destek olacak kişilerle bir arada bulunabilirsiniz.
Bilhassa girişimcilik gibi niyet ve hedefleriniz varsa bu alanlarda verim almanız mümkün.

YAY
Zamanınızı iyi yönetebilseniz de sizin dışınızda gelişen bir takım aksaklıklar olabilir. Sükunetinizi koruyabilmeyi her zaman hatırlamanız gerekmekte.

OĞLAK
İşle alakalı mülakat ya da sınav gibi konularda başarı ve hedefe ulaşma durumları gözlemlenebilir.
Sorumluluklarınızın bilincinde olmanız önemli.

KOVA
Aşk hayatınızda özellikle yalnız Kova'lar oldukça şanslı olabilirler.
Çekiciliğinizin arttığı ve insanları sohbetinizle etkileyebildiğiniz günler içerisindesiniz.

BALIK
Aşk hayatınızda olumlu bir süreçten geçmektesiniz.
Partnerinizle kuracağınız derin bağ ve uzun süreli ilişki başlangıcı için uygun bir dönemdesiniz.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
30 Ocak günlük burç yorumları 30 Ocak 2025, Perşembe 29 Ocak günlük burç yorumları 29 Ocak 2025, Çarşamba 28 Ocak günlük burç yorumları 28 Ocak 2025, Salı 27 Ocak günlük burç yorumları 27 Ocak 2025, Pazartesi
Kur’an yakan Salwan Momika canlı yayında vurularak öldürüldü!
Kur'an yakan Salwan Momika canlı yayında vurularak öldürüldü!
Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda
Fener'den 5. bomba! Mimovic'ten sonra sıra onda
İtalyan arşivleri açıldı! Papa suikastında Mehmet Ali Ağca’ya tetiği çektiren ASALA çıktı... Ben Ermeniyim ifadesi ve 1984 CIA raporu
Vatikan'daki "ASALA"k: Mehmet Ali Ağca
Teklif Meclis’te kabul edildi: En düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya çıktı!
En düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira!
Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakiplerimiz belli oldu!
Muhtemel rakiplerimiz belli oldu