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1 Şubat günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 1 Şubat 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

KOÇ
Oldukça sosyal olacağınız şartlar oluşabilir. Kendinizi iyi hissettiğiniz bir günde olduğunuz için samimiyetinizle ön planda olacaksınız.

BOĞA
Bugünlerde cesaret sizin için oldukça önemli olacak.
Geçmişi geride bırakma isteğiniz de bir o kadar olumlu sonuçlar getirecektir.

İKİZLER
Duygular konusunda daha derine inmeden önce karşınızdaki kişiyi tanımaya özen gösterin.
Yanılma payınızı düşürmek için gözlem önemli olacak.

YENGEÇ
Bugünlerde duygusal hissettiğiniz ve sevdiklerinizi koruma isteğinizin ağır bastığı bir günde olabilirsiniz.

ASLAN
Hayata bakış yönünüz ve mantığınız çevrenizdeki bir çok kişinin hoşuna gidebilir.
Duygusal olarak kendinizi oldukça verimli bir gün içerisinde bulabilirsiniz.

BAŞAK
İşinizle alakalı başarılı ve keyifli bir döneme girebilirsiniz.
Yüksek enerjiniz beraberinde oldukça keyifli bir çalışma ortamı getirebilir.

TERAZİ
Bulunduğunuz ortamı değiştiren ve iş çevrenizi motive eden kişi konumuna gelebilirsiniz. Grup çalışmaları için oldukça uygun bir süreçten geçmektesiniz.

AKREP
Özellikle sevgi ve manevi konulara önem verdiğiniz bugünlerde iş konusunda dikkatsizlikler yaşamamak için çaba göstermelisiniz.

YAY
İşinizde mantıklı projelerinizi cesaretle dile getirmeniz önemli olacak. Sağlık alanında ve hukuk alanında beklenenlere bağlı güzel gelişmeler yaşanabilir.

OĞLAK
Özellikle yönetim, bir gruba liderlik etmek gibi alanlarda çalışıyorsanız zorlayıcı fakat sonunda başarı getiren deneyimler yaşayabilirsiniz.

KOVA
Aşk konusunda duygularınızı samimiyetle ifade ederseniz olumlu tepkiler alacaksınız. Karşınıza çıkacak fırsatları değerlendirmeden önce iyi düşünmelisiniz.

BALIK
Bulunduğunuz ortamı değiştiren ve iş çevrenizi motive eden kişi konumuna gelebilirsiniz. Grup çalışmaları için oldukça uygun bir süreçten geçmektesiniz.

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