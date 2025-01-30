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30 Ocak günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 30 Ocak 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

KOÇ
Duygularınızı baskıladığınız ve bundan bıktığınız bir dönemdesiniz.
Gün içerisinde mutlaka eğlenmeyi ve orta tempoda egzersiz yapmayı da unutmamalısınız.

BOĞA
Duygusal açıdan olumlu bir süreçten geçerken iş alanında beklediğinizi bulmanız uzun sürebilir.
Stresinizi kontrol altında tutarak ilerlemenizde fayda var.

İKİZLER
Duygusal olarak kendinizi yorulmuş hissedebilirsiniz, bilhassa iş yerinizdeki problemler ve bir takım adaletsizlikler sizi yorabilir.

YENGEÇ
Aldığınız yeni haberler sizi üretime ve çalışmaya itebilir.
Yaptığınız iş ya da başarılarınızdan keyif alabilirsiniz. Dualar ve ritüeller size oldukça iyi gelebilir.

ASLAN
Arkadaşlarınıza gösterdiğiniz destek ve sevgiyi bugün karşı taraftan alamadığınızı görmek sizi üzebilir, ancak bu olaylar sizi düşünmeye itmek içindir.

BAŞAK
Oldukça yaratıcı fikirlerle dolu olabilirsiniz ya da üretim konusunda hevesli olabilirsiniz. Özellikle aile içerisinde sevildiğinizi görmek sizi mutlu edebilir.

TERAZİ
Duygusal anlamda kendinizi tekinsiz hissedebilirsiniz Gerek iş gerek aşk hayatınızda etkilemek istediğiniz kişiyi doğru cümleler ile etkileyebilirsiniz.

AKREP
Bilmeniz gereken mutlaka her şeyin bir gün olması gerektiği gibi olabileceğidir.
Manevi yönünüzü yükseltmek içi oldukça uygun bir gün.

YAY
Duygusal açıdan olumlu bir süreçten geçebilirsiniz. Sert tartışmalardan kaçınmak için kendinizi baskıladığınız her an daha da taştığınızı unutmamalısınız.

OĞLAK
Son zamanlarda sakin fakat düşüncelerinizi dile getirmekten çekinmeyen bir tutum sergilemelisiniz, kendinizi ön planda tutun.

KOVA
Kusursuz konuşma ve hitabetinizi doğru kullanabilme sizi beklediğinizden de hızlı tam istediğiniz noktaya taşıyarak sürprizler hazırlayabilir.

BALIK
Karşınızdaki kişinin bir problemi olup olmadığını ya da bir şeyleri sizin abartıyor olabileceğinizi iyi sorgulayarak karar almanız ve tepki göstermenizde fayda var.

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