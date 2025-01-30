Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Duygularınızı baskıladığınız ve bundan bıktığınız bir dönemdesiniz.

Gün içerisinde mutlaka eğlenmeyi ve orta tempoda egzersiz yapmayı da unutmamalısınız.

BOĞA

Duygusal açıdan olumlu bir süreçten geçerken iş alanında beklediğinizi bulmanız uzun sürebilir.

Stresinizi kontrol altında tutarak ilerlemenizde fayda var.

İKİZLER

Duygusal olarak kendinizi yorulmuş hissedebilirsiniz, bilhassa iş yerinizdeki problemler ve bir takım adaletsizlikler sizi yorabilir.

YENGEÇ

Aldığınız yeni haberler sizi üretime ve çalışmaya itebilir.

Yaptığınız iş ya da başarılarınızdan keyif alabilirsiniz. Dualar ve ritüeller size oldukça iyi gelebilir.

ASLAN

Arkadaşlarınıza gösterdiğiniz destek ve sevgiyi bugün karşı taraftan alamadığınızı görmek sizi üzebilir, ancak bu olaylar sizi düşünmeye itmek içindir.

BAŞAK

Oldukça yaratıcı fikirlerle dolu olabilirsiniz ya da üretim konusunda hevesli olabilirsiniz. Özellikle aile içerisinde sevildiğinizi görmek sizi mutlu edebilir.

TERAZİ

Duygusal anlamda kendinizi tekinsiz hissedebilirsiniz Gerek iş gerek aşk hayatınızda etkilemek istediğiniz kişiyi doğru cümleler ile etkileyebilirsiniz.

AKREP

Bilmeniz gereken mutlaka her şeyin bir gün olması gerektiği gibi olabileceğidir.

Manevi yönünüzü yükseltmek içi oldukça uygun bir gün.

YAY

Duygusal açıdan olumlu bir süreçten geçebilirsiniz. Sert tartışmalardan kaçınmak için kendinizi baskıladığınız her an daha da taştığınızı unutmamalısınız.

OĞLAK

Son zamanlarda sakin fakat düşüncelerinizi dile getirmekten çekinmeyen bir tutum sergilemelisiniz, kendinizi ön planda tutun.

KOVA

Kusursuz konuşma ve hitabetinizi doğru kullanabilme sizi beklediğinizden de hızlı tam istediğiniz noktaya taşıyarak sürprizler hazırlayabilir.

BALIK

Karşınızdaki kişinin bir problemi olup olmadığını ya da bir şeyleri sizin abartıyor olabileceğinizi iyi sorgulayarak karar almanız ve tepki göstermenizde fayda var.