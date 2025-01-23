Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

İş çevrenizde sorumluluğu almanız ve her işi sizin yapmanız beklenebilir. Art niyet derecesine varan açılımlarda gerekli aksiyonu göstermeniz önemli olacaktır.

BOĞA

Aile ilişkileri, uzaktan gelen akrabalar bugün genel konunuz olabilir. Sevdiklerinizle bir arada bulunmak için yollar aşmanız gerekse de bunu yapmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER

Arkadaşlık ilişkilerinizde arkanızdan konuşulduğunu duymanız moralinizi bozsa da radikal karar alabilme cesareti sizi rahatlatacaktır.

YENGEÇ

Zor günlerinizde size yardımcı olan dostlarınıza vefanızı göstermek istediğiniz bir gün olabilir. Dolayısı ile kendinizi verimli bir şekilde ifade etmeye çalışabilirsiniz.

ASLAN

Son zamanlarda iş çevrenizde sağ duyunuz ve başarılarınızla dikkat çekebilirsiniz. Sabırlı oluşunuz sizi her zaman olumlu yönde etkileyecektir.

BAŞAK

Bugünlerde dostlarınıza yardımcı olmak ile mutlu olabilirsiniz.

Mesleki konularda sakin kalmalı ve insanların kendi kendilerini savunmalarına izin vermelisiniz.

TERAZİ

Sosyal çevrenizden olumlu geri dönüşler alabilir, bugün çokça iltifat duyabilirsiniz.

Işığınızın herkesçe fark edilmesi hoşunuza gidip özgüveninizi arttıracak.

AKREP

Sabır, emek ve dikkatle yaptığınız işlerin gözden kaçmıyor olduğunu duymak bugün sizi oldukça motive edebilir. Aşk hayatınızda bazı fırsatlar elinize geçebilir.

YAY

Her türlü üşengeçliği bir kenara bıraktığınız bugünlerde olumlu duygular sizi yönlendirebilir, daha sade ve güler yüzlü hal içinde dikkat çekebilirsiniz.

OĞLAK

Söylediklerinizin yanlış anlaşılması ya da iyi niyetinizin kullanılması gibi durumlar size tecrübe, sağ duyu ve dikkat kazandırdı. Aşk ilişkilerinizde şans ön planda.

KOVA

İşinizle alakalı olarak bir takım aksaklıklar başınıza gelmiş olsa da taşlar yerine oturabilir.

Bu şekilde çok daha profesyonel çalışmalar sağlayabileceksiniz.

BALIK

Bugünlerde duygusal konularda kendinizi hassas hissedebilir, aynı zamanda uygun koşullarda kalbinizi sevdiklerinize açmaya niyet edebilirsiniz.